Programul Rabla 2025 - ghidul complet. Nu trebuie să-ți casezi propria mașină, poți lua un tichet de la altcineva pentru autoturism nou
Programul Rabla, pe ultima sută de metri / foto: ALEXANDRA PANDREA/MEDIAFAX FOTO

Programul Rabla 2025 vine cu schimbări importante pentru persoanele fizice care vor să își cumpere o mașină nouă cu sprijin de la stat. Dacă în anii anteriori condiția de bază era să predai propriul autoturism vechi la casare, acum legislația permite să beneficiezi de un tichet obținut de la altcineva, numit cedent. Astfel, chiar dacă nu ai o mașină veche, poți accesa programul, cu respectarea anumitor reguli stricte.

Ghidul Rabla pentru persoane fizice, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului 2.369/2025, reunește atât Rabla Clasic, cât și Rabla Plus, simplificând procesul de înscriere și clarificând drepturile și obligațiile solicitanților. Înscrierile vor începe pe 30 septembrie, iar interesul este așteptat să fie foarte ridicat.

Cum funcționează mecanismul tichetului preluat de la altcineva

Cei care nu dețin un autovehicul vechi pot intra în program pe baza unui tichet obținut de la o altă persoană, fizică sau juridică, ce casează o mașină uzată. Această persoană este cedentul, iar rolul său este reglementat în ghid. Cedentul trebuie să își asume casarea și radierea din circulație a mașinii vechi în favoarea solicitantului, printr-o declarație oficială.

Condițiile sunt clare: cedentul nu poate solicita ulterior ecotichetul și nu poate promite aceeași mașină mai multor solicitanți. Dacă regula este încălcată, toate cererile implicate se anulează, iar cedentul și vehiculul respectiv sunt excluși definitiv din program. În plus, solicitantul are nevoie și de un certificat fiscal emis de primăria de domiciliu a cedentului, valabil maximum 30 de zile la data înscrierii.

Acest mecanism oferă mai multă flexibilitate și permite unui număr mai mare de persoane să acceseze sprijinul financiar, chiar dacă nu dețin mașini vechi.

Valoarea tichetelor și tipurile de vehicule eligibile

Programul Rabla 2025 oferă ecotichete de valori diferite, în funcție de tipul de vehicul cumpărat. Sumele acordate sunt următoarele:

  • 10.000 lei pentru autoturisme noi cu motor termic sau motociclete;
  • 12.000 lei pentru autoturisme hibride;
  • 15.000 lei pentru vehicule plug-in hybrid sau motociclete electrice;
  • 18.500 lei pentru autoturisme complet electrice sau pe hidrogen.

Trebuie menționat că, în cazul mașinilor electrice, sprijinul a fost redus la echivalentul a 3.700 de euro, după ce valoarea anterioară a fost înjumătățită. Această schimbare reflectă intenția Guvernului de a redistribui fondurile și de a menține sustenabilitatea programului.

Ce trebuie să știe solicitanții înainte de înscriere

Pentru a participa la Rabla 2025, solicitantul și cedentul trebuie să respecte toate etapele administrative: declarații, certificate fiscale și documentele prevăzute în ghid. Odată completate și validate, acestea permit accesarea finanțării prin producătorii auto acreditați de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Important de reținut este că asumarea cedării de către cedent este irevocabilă, cu excepția cazului în care solicitantul renunță la achiziție. Astfel, atât statul, cât și producătorii auto sunt protejați împotriva eventualelor litigii sau neînțelegeri.

Programul Rabla rămâne unul dintre cele mai importante instrumente de reînnoire a parcului auto din România, stimulând achiziția de vehicule noi, mai puțin poluante, și eliminarea celor vechi din trafic.

