25 sept. 2025 | 14:59
de Iulia Kelt

Alternativa la Dacia Duster vine din China și ia fața gigantului de la Mioveni
Alternativa chinezească la Dacia Duster / Foto: Chery Moldova

Producătorul chinez Chery aduce în România SUV-ul Tiggo4, un model competitiv ca preț și dimensiuni, care a devenit deja popular în piețe internaționale precum Australia și Africa de Sud.

Grupul auto chinez Chery, cel mai mare exportator de automobile al Chinei, va prezenta oficial pe 25 septembrie 2025 modelul Tiggo4 pe piața din România.

Evenimentul vine la scurt timp după lansarea din vară a modelelor Tiggo 7 și Tiggo 8, consolidând prezența companiei pe segmentul SUV-urilor accesibile.

Modelul Tiggo 4 este considerat un concurent direct pentru Dacia Duster, atât prin prețul estimat, cât și prin caracteristicile sale tehnice.

Succesul său în Australia, unde varianta Pro a fost desemnată „Mașina Anului”, dar și în piețe precum Africa de Sud sau Indonezia, confirmă potențialul pe care îl are și în România.

Dimensiuni apropiate de Duster și preț atractiv

Chery Tiggo4 are 4,318 metri lungime, 1,831 metri lățime, 1,662 metri înălțime și un ampatament de 2,61 metri. Garda la sol variază între 18 și 19 centimetri.

În comparație, Dacia Duster are dimensiuni ușor diferite: 4,343 metri lungime, 1,813 metri lățime și un ampatament de 2,657 metri, cu o gardă la sol de 20-21 cm.

Diferențele nu sunt majore, ceea ce face ca Tiggo 4 să fie poziționat direct ca alternativă la SUV-ul românesc.

În Republica Moldova, modelul se vinde cu 15.900 de euro în varianta standard, iar versiunea Tiggo 4 Pro are un preț de 16.600 de euro.

Estimările pentru România arată că prețul de pornire ar putea fi în jurul a 18.000 de euro, foarte apropiat de cel al Duster, care costă 17.200 de euro prin Programul Rabla și 19.500 de euro la preț de listă.

Chery, un gigant auto cu expansiune rapidă

Chery este un constructor de stat cu sediul în orașul Wuhu și unul dintre cei mai mari producători auto din China.

În 2024, compania a produs 2,6 milioane de mașini, dintre care 1,14 milioane au fost exportate.

Doar în primele opt luni din 2025, grupul a vândut 1,72 milioane de unități, cu 14,5% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Holdingul include mai multe mărci, printre care Omoda, Jaecoo, Jetour, iCar, Exeed și Luxeed, acesta din urmă fiind un brand de automobile electrice premium realizat în colaborare cu Huawei. Mai mult decât atât, Chery produce în China modele premium pentru Jaguar Land Rover, consolidându-și poziția globală.

Din punct de vedere financiar, Chery a depășit Renault la venituri în 2024, raportând 57,2 miliarde de euro, cu 45% mai mult față de anul precedent. Profitul net a fost de 1,3 miliarde de euro, în timp ce Renault a înregistrat 891 de milioane de euro.

Intrarea Tiggo 4 pe piața din România face parte dintr-o strategie mai amplă prin care producătorii chinezi își extind rapid prezența în Uniunea Europeană. În ultimii doi ani, au intrat pe piața locală mărci precum BYD, Geely, Leapmotor, Lynk & Co și MG.

Odată cu lansarea Tiggo 4, competiția pe segmentul SUV-urilor accesibile din România se intensifică.

Dacia Duster rămâne un reper local, însă ofensiva chineză prin Chery ar putea atrage clienți interesați de un raport calitate-preț competitiv, confirmat deja pe alte piețe internaționale.

