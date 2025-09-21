Ultima ora
Cum va fi afectată România de vortexul polar format deasupra Arcticii. Când vin ninsorile și cât de grea va fi iarna

Un nou vortex polar, format deasupra Arcticii, ar putea influența semnificativ vremea din România în lunile următoare. Specialiștii avertizează că, în funcție de evoluția acestui fenomen, iarna ar putea sosi mai devreme, cu episoade de frig intens și ninsori abundente, alternate cu perioade mai blânde, relatează Digi24.

Vortex polar în Arctica

Odată cu venirea toamnei, temperaturile din regiunile polare scad brusc, în timp ce zonele sudice rămân mai calde. Diferența termică generează o circulație de joasă presiune, ce se întinde de la sol până în straturile superioare ale atmosferei. Acest ciclon de mari dimensiuni este cunoscut sub numele de vortex polar.

„Este un fenomen normal pentru sezonul rece. Dacă vortexul e puternic, aerul rece rămâne izolat în zona polară și avem circulații vestice, mai calde. Dacă e slab, se poate deforma și permite pătrunderea maselor de aer arctic în regiunile locuite”, a explicat climatologul Roxana Bojariu.

Iarna 2025/2026: o vreme dinamică

Climatologii americani atrag atenția că anomaliile atmosferice și oceanice actuale ar putea face ca iarna 2025/2026 să fie una dinamică, cu schimbări bruște de temperatură. Vortexul polar influențează tradițional vremea din Statele Unite, Canada și Europa, inclusiv România.

Totuși, Bojariu subliniază că nu se poate spune cu certitudine, încă din septembrie, cum va fi iarna: „Semnale mai clare pot apărea abia cu 3-4 săptămâni înainte”.

Impactul schimbărilor climatice

Experții reamintesc că încălzirea globală influențează direct anotimpurile cu care eram obișnuiți, până acum câțiva ani.

„În România, tendința de creștere a temperaturii este mai accentuată vara, dar și iarna se observă tot mai multe zile cu valori peste medie, în care ploaia înlocuiește ninsoarea. Totuși, asta nu exclude episoade scurte, dar severe, de frig și ninsori”, a adăugat climatologul.

Efortul de a limita încălzirea globală la 1,5°C față de era preindustrială este în pericol, avertizează ONU
