Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
20 sept. 2025 | 15:51
de Daoud Andra

Insula europeană scăldată în soare chiar şi în plină iarnă. Puţini profită de vremea caldă în sezonul rece

Vacanțe și turism
Insula europeană scăldată în soare chiar şi în plină iarnă. Puţini profită de vremea caldă în sezonul rece
FOTO: Profimedia Images

Luna septembrie aduce primele zile răcoroase de toamnă, iar iarna pare să bată la ușă mai repede decât ne-am dori. Totuși, pentru cei care nu vor să cadă pradă asteniei de sezon și își doresc să evadeze din cenușiul specific lunilor reci, există destinații surprinzătoare chiar în Europa, unde soarele și temperaturile plăcute nu lipsesc nici în plină iarnă.

Mykonos, un paradis fără aglomerație

Deși pentru mulți călătoriile lungi spre destinații exotice par singura soluție pentru a găsi căldura și lumina verii, continentul nostru ascunde insule unde clima rămâne prietenoasă tot anul. Printre acestea, Mykonos, parte a arhipelagului Cicladelor din Grecia, s-a făcut remarcată ca una dintre cele mai bune destinații europene pentru vacanțe la soare în sezonul rece.

Cunoscută în mod tradițional ca o insulă a verii, Mykonos nu trebuie exclusă din planurile de călătorie nici în lunile de iarnă. Potrivit unui studiu realizat de echipa Ferryhopper, insula a fost inclusă în top 10 destinații europene pentru vacanțe de iarnă la soare, ocupând locul opt și fiind desemnată cea mai atractivă insulă grecească pentru această perioadă.

Principalul avantaj este vremea stabilă, cu puține ploi și temperaturi care rămân plăcute pentru plimbări pe plajele sale spectaculoase. Deși viața de noapte vibrantă caracteristică sezonului estival dispare odată cu turiștii, insula compensează prin liniște și frumusețe autentică. În plus, atracțiile rămân accesibile: trasee de drumeție, muzee locale, faimoasele mori de vânt și străduțele pavate cu piatră cubică, flancate de case albe cu obloane albastre.

Un alt avantaj al sezonului rece este lipsa aglomerației. Imaginile de pe rețelele sociale cu străduțe pline de turiști nu se regăsesc iarna. Astfel, ai ocazia să explorezi în tihnă peisajele urbane pitorești, să faci fotografii fără să te înghesui și să te bucuri de apusuri la fel de spectaculoase ca în timpul verii – chiar dacă puțin mai devreme.

Santorini, alternativa la fel de spectaculoasă

Un alt motiv pentru care Mykonos merită pus pe listă iarna este accesibilitatea. Există zboruri directe inclusiv din România, iar în perioada rece prețurile sunt mult mai mici decât în plin sezon turistic.

Nu doar Mykonos intră în atenția călătorilor care merg la căldură în plină iarnă. O altă insulă grecească, Santorini, a fost de asemenea menționată ca destinație de top pentru lunile reci. Aici, lipsa mulțimilor de turiști face ca celebrele clădiri albe cu cupole albastre să poată fi admirate în liniște, iar punctele de interes pentru apusuri să ofere o experiență mult mai relaxată.

Alte destinații care merită luate în calcul atunci când la noi este frig sunt: Malta, Mallorca, Kusadasi (Turcia), Sardinia (Italia), Split (Croația), Bar (Muntenegru) sau Vlore (Albania).

