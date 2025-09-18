Cât va costa întreținerea iarna 2025 la un apartament cu 2 sau 3 camere. Simulare de cheltuieli

Pe măsură ce sezonul rece se apropie, mulți proprietari de apartamente se întreabă cât îi va costa întreținerea pe iarna 2025-2026 pentru un apartament cu 2 sau 3 camere. Răspunsul depind de mai mulți factori: tariful furnizorilor de energie și gaze cu care ai contract, cât de bine este izolat blocul/apartamentul, cât de scăzute vor fi temperaturile, dacă ai centrală termică proprie sau sistem centralizat, cât de mult vrei să încălzești locuința etc.

Simulare de costuri pentru un apartament de 60 mp

Pentru un apartament mediu, cu o suprafață de ~60 mp, în oraș, cu izolație moderată, temperatură interioară stabilă (~20-22°C), folosit zilnic de o familie de 3-4 persoane, estimările de costuri sunt următoarele:

Scenariul A: iarnă ușoară, temperaturi moderate

Consumul de gaz: aprox. 800-1000 kWh / iarnă (decembrie-martie) pentru încălzire + bucătărie etc.

Preț gaz: 0,31 lei/kWh → cost gaz = 1.000 kWh × 0,31 = ≈ 310 lei / iarnă (~4 luni) pentru gaz. Dacă iarna e mai frig, consumul poate fi mai mare, poate 1200 kWh, deci ~ 372 lei sau mai mult.

Electricitate: să presupunem un consum de ~200-250 kWh / lună în iarnă (mai mult pentru încărcătoare, lumini, aparate, un radiator electric mic etc.) → pentru 4 luni: ~ 800-1.000 kWh. Cu tarife ~0,80-1,30 lei/kWh, în funcție de furnizor → cost electricitate ~ 800 × 0,80 = 640 lei până la ~ 1.000 × 1,30 = 1.300 lei, în caz de consum mare. Vom considera, în medie, ~ 900-1.100 lei pentru electricitate pe iarnă.

Alte costuri: apă caldă / încălzire centralizată, dacă sunt incluse, mentenanță, lemne / combustibil alternativ etc. Să considerăm ~ 200-400 lei suplimentar. Total estimativ iarnă ușoară: gaz + energie + alte cheltuieli ≈ 1.400-1.800 lei pentru 4 luni.

Scenariul B: iarnă severă, temperaturi joase, consum mai mare

Consumul de gaz: poate crește la 1.500-2.000 kWh dacă temperaturile scad semnificativ, dacă apartamentul are ferestre vechi, izolație slabă, pierderi mari. → cost gaz ≈ 1.500 × 0,31 = 465 lei până la 2.000 × 0,31 = 620-650 lei.

Electricitate: consum mărit (încălzire electrică, aparate auxiliare, mai multă iluminare) → poate fi ~1.200-1.500 kWh pentru cele 4 luni. Cu tarife de ~1,30 lei/kWh (sau mai mult), rezultă un cost pentru electricitate de ~ 1.200 × 1,30 = 1.560 lei până la ~ 1.500 × 1,30 = 1.950 lei pentru toată iarna.

Alte cheltuieli (combustibil, lemne, costuri auxiliare, pierderi) ~ 400-600 lei suplimentar.

Total estimativ pentru o iarnă severă: 2.400-3.000 lei sau mai mult, pentru 4 luni de iarnă, pentru un apartament de 60 mp.

Factori care pot influența aceste costuri