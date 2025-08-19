Cum stă în sondaje Donald Trump, conform ultimelor statistici. Cât de mult aprobă americanii acțiunile sale din ultima perioadă

După opt luni de la revenirea sa în funcția de președinte al Statelor Unite, Donald Trump se confruntă cu una dintre cele mai slabe cote de aprobare din actualul mandat. Un nou sondaj realizat de Reuters/Ipsos, publicat pe 18 august, arată că doar 40% dintre americani aprobă activitatea sa ca lider al țării – același procent înregistrat și la sfârșitul lunii iulie, dar cu șapte puncte mai puțin față de luna ianuarie, când președintele își relua atribuțiile cu un nivel de susținere de 47%.

Scade sprijinul în rândul hispanicilor, crește nemulțumirea privind Rusia

Printre cele mai notabile scăderi apar în rândul comunității hispanice, o categorie care, în mod surprinzător, l-a susținut semnificativ la ultimele alegeri. Acum, doar 32% dintre hispanici mai aprobă activitatea lui Trump – cea mai slabă cotă din acest an în rândul acestui electorat.

În același timp, o majoritate de 54% dintre respondenți cred că Donald Trump este prea apropiat de Rusia, inclusiv 20% dintre republicani. Criticii președintelui au reacționat după ce acesta a părut să sprijine poziția Kremlinului, potrivit căreia Ucraina ar trebui să cedeze teritorii pentru a pune capăt conflictului.

Sondajul a fost realizat în perioada în care Trump a intensificat demersurile diplomatice pentru a intermedia un acord de pace între Moscova și Kiev. Vineri, președintele american s-a întâlnit cu Vladimir Putin în Alaska, iar luni, înainte de închiderea sondajului, era programată o întâlnire cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Imigrația și crima: puncte fierbinți ale mandatului

Pe fondul unei retorici dure și al unor măsuri radicale privind imigrația, președintele american a declanșat o serie de controale la nivel național, ordonând arestarea și deportarea migranților fără acte. Operațiunile, desfășurate de agenți federali mascați, au provocat proteste masive în orașe precum Los Angeles, unde comunitatea latino este semnificativă.

Cu toate acestea, doar 43% dintre americani consideră că Trump gestionează bine politicile privind imigrația. În ceea ce privește criminalitatea, doar 42% îi susțin acțiunile, chiar dacă președintele a trimis trupe ale Gărzii Naționale și agenți federali în Washington D.C., invocând creșterea criminalității. Statistici recente arată că, deși infracțiunile violente au crescut în 2023, acestea au scăzut rapid în ultimele luni.

Susținere limitată în afara electoratului republican

Pe toate temele majore, de la imigrație și crimă până la diplomația internațională, susținerea pentru Donald Trump vine în principal din partea alegătorilor republicani. În rândul democraților și al independenților, nivelul de aprobare este considerabil mai redus.

Sondajul Reuters/Ipsos a fost realizat online, în rândul a 4.446 de adulți din SUA, și are o marjă de eroare de aproximativ ±2 puncte procentuale.