Donald Trump a uitat că are microfonul deschis și a făcut o mărturisire neașteptată despre Putin: „Vrea să facă asta pentru mine”

Într-o scenă care a făcut înconjurul presei și al internetului, președintele american Donald Trump a fost surprins de un microfon „fierbinte” în timpul unei întâlniri cu liderii europeni la Casa Albă. Discursul care urma să rămână privat a ajuns în atenția publicului și a stârnit rumoare.

Trump, mărturisire neașteptată despre Putin

În timp ce socializa cu Emmanuel Macron, sub seninătatea protocolului diplomatic, Trump a făcut o declarație uluitoare: „(n.r. Vladimir Putin) Cred că vrea să ajungă la o înțelegere. Cred că vrea să facă asta pentru mine. Înțelegi asta? Pe cât de nebunesc sună…” Aceste cuvinte au fost interceptate și difuzate de CNN, lăsând o amprentă surprinzătoare asupra întâlnirii.

Această mărturisire neplanificată aduce în atenție natura apropierii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, consolidată de-a lungul anilor. Recent, cei doi s-au întâlnit personal în Alaska, la Anchorage, unde au discutat intens despre războiul din Ucraina. Acesta a fost primul tête-à-tête dintre liderii celor două state de la începutul războiului, iar speculațiile privind consecințele sale au început imediat.

În timpul summitului din 15 august, la baza aeriană Elmendorf-Richardson, cei doi au avut negocieri ce au concentrat atenția lumii asupra perspectivei unui acord de pace. Deși nu s-a ajuns la un acord final, Trump a sugerat, ulterior, că responsabilitatea pentru pace revine Ucrainei, în timp ce Putin ar fi solicitat un control asupra regiunii Donbas. În paralel, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a afirmat că Rusia ar fi acceptat, în principiu, garanții de tip NATO pentru Ucraina — ceva fără precedent —, chiar dacă restanțele au rămas majore.

Zelenski, o nouă vizită la Casa Albă

Imediat după summit, pe data de 18 august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit la Casa Albă pentru o întrevedere cu Donald Trump și liderii europeni. Zelenski mai fusese în Biroul Oval în luna februarie, dar atunci discuțiile s-au încheiat subit, iar Trump l-a poftit afară din birou.

Discuțiile au fost intense, cu accent pe acordarea de garanții de securitate solide pentru Ucraina, fără a impune obligativitatea aderării la NATO. La finalul întrevederii, Trump a anunțat că l-a contactat telefonic pe Putin pentru a începe demersurile unei întâlniri trilaterale: Trump–Zelenski–Putin.

Context și implicații

Mic-on-hot-mic: Comentariul surprins de BBC relatează o confidență neașteptată care schimbă atmosfera diplomatică și scoate la iveală relația personală dintre Trump și Putin.

Summitul din Alaska: O discuție intens mediatizată care, deși fără rezultat concret, a deschis posibilități—și controverse—mai ales în privința Donbasului și garanțiilor de securitate pentru Ucraina.

Întâlnirea cu Zelenski: A continuat efortul diplomatic, marcând o schimbare de ton și promisiuni de securitate coordonate cu Europa, în ciuda tensiunilor privind viitorul teritorial al Ucrainei.