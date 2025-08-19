Ultima ora
Trump și Zelenski, întâlnire cu Putin? Preşedintele american, declaraţie aşteptată de întreaga lume: „Va exista o șansă rezonabilă”. Update
19 aug. 2025 | 09:13
de Daoud Andra

Donald Trump a uitat că are microfonul deschis și a făcut o mărturisire neașteptată despre Putin: „Vrea să facă asta pentru mine”

Știri Externe
FOTO: Profimedia Images

Într-o scenă care a făcut înconjurul presei și al internetului, președintele american Donald Trump a fost surprins de un microfon „fierbinte” în timpul unei întâlniri cu liderii europeni la Casa Albă. Discursul care urma să rămână privat a ajuns în atenția publicului și a stârnit rumoare.

Trump, mărturisire neașteptată despre Putin

În timp ce socializa cu Emmanuel Macron, sub seninătatea protocolului diplomatic, Trump a făcut o declarație uluitoare: „(n.r. Vladimir Putin) Cred că vrea să ajungă la o înțelegere. Cred că vrea să facă asta pentru mine. Înțelegi asta? Pe cât de nebunesc sună…” Aceste cuvinte au fost interceptate și difuzate de CNN, lăsând o amprentă surprinzătoare asupra întâlnirii.

Această mărturisire neplanificată aduce în atenție natura apropierii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, consolidată de-a lungul anilor. Recent, cei doi s-au întâlnit personal în Alaska, la Anchorage, unde au discutat intens despre războiul din Ucraina. Acesta a fost primul tête-à-tête dintre liderii celor două state de la începutul războiului, iar speculațiile privind consecințele sale au început imediat.

Von der Leyen, Zelenski și Trump. Ce mesaje transmit liderii înainte de întâlnirea de la Washington
Zelenski nu se duce singur la întâlnirea cu Donald Trump. Ce lideri europeni au acceptat să facă parte din delegația care merge la Washington

În timpul summitului din 15 august, la baza aeriană Elmendorf-Richardson, cei doi au avut negocieri ce au concentrat atenția lumii asupra perspectivei unui acord de pace. Deși nu s-a ajuns la un acord final, Trump a sugerat, ulterior, că responsabilitatea pentru pace revine Ucrainei, în timp ce Putin ar fi solicitat un control asupra regiunii Donbas. În paralel, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a afirmat că Rusia ar fi acceptat, în principiu, garanții de tip NATO pentru Ucraina — ceva fără precedent —, chiar dacă restanțele au rămas majore.

Zelenski, o nouă vizită la Casa Albă

Imediat după summit, pe data de 18 august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit la Casa Albă pentru o întrevedere cu Donald Trump și liderii europeni. Zelenski mai fusese în Biroul Oval în luna februarie, dar atunci discuțiile s-au încheiat subit, iar Trump l-a poftit afară din birou.

Discuțiile au fost intense, cu accent pe acordarea de garanții de securitate solide pentru Ucraina, fără a impune obligativitatea aderării la NATO. La finalul întrevederii, Trump a anunțat că l-a contactat telefonic pe Putin pentru a începe demersurile unei întâlniri trilaterale: Trump–Zelenski–Putin.

Context și implicații

Mic-on-hot-mic: Comentariul surprins de BBC relatează o confidență neașteptată care schimbă atmosfera diplomatică și scoate la iveală relația personală dintre Trump și Putin.

Summitul din Alaska: O discuție intens mediatizată care, deși fără rezultat concret, a deschis posibilități—și controverse—mai ales în privința Donbasului și garanțiilor de securitate pentru Ucraina.

Întâlnirea cu Zelenski: A continuat efortul diplomatic, marcând o schimbare de ton și promisiuni de securitate coordonate cu Europa, în ciuda tensiunilor privind viitorul teritorial al Ucrainei.

