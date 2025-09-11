Cum poți repara fotografii vechi în câteva secunde, cu aplicația gratuită Nano Banana, de la Google

Inteligența artificială nu mai este de mult un concept rezervat filmelor SF, iar noile aplicații dovedesc că poate fi folosită în activități practice, direct de pe telefonul mobil. Cea mai recentă demonstrație vine de la Google, care a integrat în platforma sa Gemini instrumentul Nano Banana, capabil să restaureze fotografii vechi sau deteriorate în doar câteva secunde. Fie că este vorba de poze alb-negru, de imagini pătate de umiditate sau cu marginile rupte, aplicația reușește să redea claritatea și culorile pierdute, totul gratuit și fără cunoștințe tehnice avansate.

Noua funcție, dezvăluită la începutul lui septembrie 2025, a atras rapid atenția pasionaților de tehnologie și a celor care își doresc să salveze amintirile de familie. Spre deosebire de programele complexe de editare, care necesită experiență, Nano Banana promite o experiență simplă și intuitivă, potrivită oricui are un smartphone sau un calculator conectat la internet.

Procesul de editare este surprinzător de rapid. Tot ce ai nevoie este aplicația Gemini, disponibilă gratuit în App Store și Google Play Store. După instalare, deschizi aplicația, alegi opțiunea „Imagine” și încarci fotografia direct din galeria telefonului, de pe tabletă sau chiar de pe calculator, prin site-ul oficial Gemini.

Pasul următor este la fel de simplu: dai comanda verbală sau scrisă pentru restaurarea fotografiei, iar în aproximativ cinci secunde instrumentul AI își face treaba. Rezultatul este o imagine cu detalii mai clare, fără pete sau rupturi, cu culori îmbunătățite dacă alegi această opțiune. În teste, ridurile, zgârieturile și colțurile lipsă au fost corectate aproape instantaneu, fără ca utilizatorul să intervină manual.

Mai mult, Nano Banana nu se limitează la repararea defectelor. Poți adăuga culoare unei fotografii alb-negru, schimba fundalul pentru a crea impresia că poza a fost făcută în alt loc sau chiar modifica hainele persoanelor fotografiate. Practic, imaginația ta devine singura limită, deoarece aplicația folosește algoritmi avansați de inteligență artificială pentru a reconstitui elementele lipsă și a crea efecte realiste.

De la poze de familie la imagini grav deteriorate

Unul dintre cele mai impresionante aspecte ale Nano Banana este capacitatea de a repara fotografii grav afectate, inclusiv acolo unde lipsesc fragmente din chipul sau corpul persoanei fotografiate. Folosind analiza detaliilor rămase și modele generative, AI reconstruiește automat zonele lipsă.

Totuși, Google avertizează că rezultatul final este o recreare bazată pe imaginația algoritmului, nu o copie fidelă a fotografiei originale. Cu alte cuvinte, dacă părți importante lipsesc complet, aplicația „ghicește” cum ar trebui să arate acele zone, iar detaliile pot diferi de realitate. Chiar și așa, pentru mulți utilizatori care vor doar să redea viață unor amintiri, această soluție este mai mult decât satisfăcătoare.

În plus, instrumentul poate fi folosit și pentru scopuri mai creative. Vrei să transformi o fotografie veche într-o lucrare artistică? Poți schimba paleta de culori, poți adăuga efecte speciale sau poți înlocui complet fundalul. Pentru pasionații de design sau pentru cei care își doresc o notă originală în albumele de familie, Nano Banana deschide posibilități nelimitate.

Limitări și măsuri de siguranță

Ca orice tehnologie emergentă, Nano Banana are și limite. Uneori, aplicația poate întâmpina dificultăți în recunoașterea imaginilor încărcate, necesitând mai multe încercări înainte ca procesul de editare să înceapă. De asemenea, există restricții de siguranță impuse de Google, care blochează restaurarea fotografiilor ce conțin copii sau conținut considerat sensibil. Aceste măsuri sunt menite să prevină abuzurile și să protejeze datele personale, chiar dacă pot părea frustrante pentru utilizatori.

Un alt aspect de luat în calcul este că, deși restaurarea poate fi spectaculoasă, acuratețea istorică nu este garantată. În cazul imaginilor foarte vechi, inteligența artificială completează zonele lipsă pe baza unor modele statistice, ceea ce înseamnă că rezultatul final poate fi ușor diferit de original. Prin urmare, pentru fotografii cu valoare documentară, este recomandat să păstrezi și varianta originală.

Chiar și cu aceste limitări, lansarea Nano Banana marchează un pas important în democratizarea tehnologiei AI. Odată ce procesul de restaurare a fotografiilor era rezervat specialiștilor și laboratoarelor costisitoare, acum oricine poate salva amintiri de familie direct de pe telefon, gratuit și în câteva secunde.

Google arată astfel că inteligența artificială nu este doar despre chatboți sau generare de texte, ci poate avea un impact real, practic și emoționant în viața de zi cu zi, oferindu-ți șansa de a readuce la viață imagini care păreau pierdute pentru totdeauna.