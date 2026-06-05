Noul cip cuantic al Microsoft deja stârnește controverse. De ce nu sunt convinși cercetătorii de promisiunile companiei
Microsoft susține că a făcut un nou pas important în cursa pentru construirea calculatorului cuantic al viitorului, odată cu prezentarea cipului Majorana 2. Compania afirmă că noua generație a tehnologiei sale cuantice este mult mai stabilă decât modelul anterior și ar putea accelera drumul către sisteme capabile să rezolve probleme imposibil de abordat cu calculatoarele actuale.
Anunțul a atras imediat atenția industriei tehnologice și a investitorilor, mai ales într-un moment în care marile companii încearcă să obțină un avantaj strategic în domeniul inteligenței artificiale și al calculului de înaltă performanță. Cu toate acestea, în timp ce Microsoft vorbește despre progrese spectaculoase, o parte a comunității științifice privește cu multă prudență noile afirmații.
Microsoft promite un salt major în calculul cuantic
Potrivit datelor prezentate de companie, noul cip Majorana 2 ar fi capabil să păstreze informația cuantică de aproximativ 1.000 de ori mai mult decât versiunea precedentă. În practică, acest lucru înseamnă că stările cuantice ar putea rămâne stabile timp de peste 20 de secunde, un aspect esențial pentru dezvoltarea unor calculatoare cuantice funcționale.
Microsoft își bazează strategia pe o tehnologie diferită de cea folosită de mulți dintre rivalii săi. În locul abordărilor convenționale, compania încearcă să construiască așa-numiți qubiți topologici, considerați teoretic mai rezistenți la zgomotul și erorile care afectează sistemele cuantice.
Dacă această direcție se va dovedi corectă, avantajele ar putea fi semnificative. Calculatoarele cuantice bazate pe astfel de qubiți ar necesita mai puține mecanisme de corectare a erorilor și ar putea fi extinse mai ușor la scară industrială.
În urma progreselor anunțate, Microsoft estimează că ar putea ajunge la un calculator cuantic scalabil până în 2029, reducând considerabil termenul prevăzut în planurile sale anterioare.
O schimbare importantă în dezvoltarea noului cip a fost înlocuirea aluminiului cu plumb într-un strat microscopic supraconductor. Potrivit companiei, această modificare a contribuit la creșterea stabilității sistemului și la prelungirea duratei de viață a stărilor cuantice.
De ce rămân mulți fizicieni sceptici
În ciuda optimismului afișat de Microsoft, mai mulți cercetători susțin că datele prezentate până acum nu demonstrează fără echivoc existența qubiților topologici pe care compania afirmă că îi dezvoltă, scrie revista Nature.
Criticii spun că rezultatele publicate descriu anumite proprietăți interesante ale dispozitivului, însă acestea nu reprezintă neapărat dovada funcționării unui qubit complet. Unii specialiști consideră chiar că semnalele observate ar putea avea și alte explicații fizice.
Scepticismul nu este nou. În ultimii ani, Microsoft s-a confruntat cu mai multe controverse legate de cercetările privind așa-numitele stări Majorana, elementul central al tehnologiei pe care se bazează proiectul său cuantic. Unele rezultate anunțate anterior au fost ulterior corectate sau retrase, ceea ce a făcut ca o parte a comunității științifice să privească cu mai multă atenție fiecare nouă afirmație.
O altă critică se referă la lipsa accesului complet la datele experimentale. Unii cercetători consideră că informațiile publicate nu permit verificarea independentă a concluziilor și solicită mai multă transparență.
Pe de altă parte, există și experți care recunosc progresul tehnic realizat de Microsoft. Chiar dacă nu sunt convinși că problema qubiților topologici este rezolvată, aceștia admit că dezvoltarea noului cip reprezintă un pas înainte din punct de vedere ingineresc.
Miza este uriașă. Un calculator cuantic stabil și suficient de puternic ar putea revoluționa domenii precum medicina, dezvoltarea de materiale noi, securitatea informatică sau inteligența artificială. Tocmai din acest motiv, orice anunț privind un progres major este analizat cu atenție de întreaga comunitate științifică.