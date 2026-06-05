Noul cip cuantic al Microsoft deja stârnește controverse. De ce nu sunt convinși cercetătorii de promisiunile companiei

Microsoft promite un salt major în calculul cuantic

Potrivit datelor prezentate de companie, noul cip Majorana 2 ar fi capabil să păstreze informația cuantică de aproximativ 1.000 de ori mai mult decât versiunea precedentă. În practică, acest lucru înseamnă că stările cuantice ar putea rămâne stabile timp de peste 20 de secunde, un aspect esențial pentru dezvoltarea unor calculatoare cuantice funcționale.

Microsoft își bazează strategia pe o tehnologie diferită de cea folosită de mulți dintre rivalii săi. În locul abordărilor convenționale, compania încearcă să construiască așa-numiți qubiți topologici, considerați teoretic mai rezistenți la zgomotul și erorile care afectează sistemele cuantice.

Dacă această direcție se va dovedi corectă, avantajele ar putea fi semnificative. Calculatoarele cuantice bazate pe astfel de qubiți ar necesita mai puține mecanisme de corectare a erorilor și ar putea fi extinse mai ușor la scară industrială.

În urma progreselor anunțate, Microsoft estimează că ar putea ajunge la un calculator cuantic scalabil până în 2029, reducând considerabil termenul prevăzut în planurile sale anterioare.

O schimbare importantă în dezvoltarea noului cip a fost înlocuirea aluminiului cu plumb într-un strat microscopic supraconductor. Potrivit companiei, această modificare a contribuit la creșterea stabilității sistemului și la prelungirea duratei de viață a stărilor cuantice.

De ce rămân mulți fizicieni sceptici

În ciuda optimismului afișat de Microsoft, mai mulți cercetători susțin că datele prezentate până acum nu demonstrează fără echivoc existența qubiților topologici pe care compania afirmă că îi dezvoltă, scrie revista Nature.

Criticii spun că rezultatele publicate descriu anumite proprietăți interesante ale dispozitivului, însă acestea nu reprezintă neapărat dovada funcționării unui qubit complet. Unii specialiști consideră chiar că semnalele observate ar putea avea și alte explicații fizice.