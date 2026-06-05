Cât mai țin ploile și vijeliile. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
După o perioadă marcată de instabilitate atmosferică, cu episoade de ploi și vijelii în mai multe regiuni ale țării, mulți români se întreabă când va reveni vremea stabilă. Prognoza emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 8 iunie – 6 iulie 2026 arată că următoarele săptămâni vor aduce o alternanță între zile însorite și perioade cu fenomene specifice sezonului cald. Meteorologii estimează temperaturi plăcute în mare parte a țării, însă episoadele de instabilitate nu vor dispărea complet din peisaj.
Temperaturile cresc treptat spre finalul lunii iunie
Potrivit prognozei, valorile termice vor avea în general o tendință de creștere pe măsură ce ne apropiem de începutul lunii iulie. În următoarele zile, maximele vor oscila între 24 și 30 de grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa între 12 și 19 grade Celsius. În zonele depresionare sunt posibile valori mai reduse.
În săptămâna 29 iunie – 6 iulie, mediile temperaturilor vor fi ușor peste cele caracteristice perioadei în cea mai mare parte a țării. Cele mai evidente abateri pozitive sunt estimate în regiunile vestice, unde vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru începutul lunii iulie.
În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează cantități apropiate de normalul perioadei la nivel național.
Cum va fi vremea între 8 și 15 iunie
Prima săptămână analizată de meteorologi aduce temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, în special în extremitatea de vest. În restul regiunilor, valorile termice se vor menține în jurul mediilor specifice perioadei.
Referitor la precipitații, regiunile estice și sudice vor avea un regim pluviometric apropiat de normal. În schimb, în restul teritoriului sunt estimate cantități de apă mai reduse, deficitul urmând să fie mai evident în partea de vest a țării.
Această evoluție sugerează o combinație între perioade cu vreme plăcută și intervale în care instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența.
Precipitațiile revin la valori normale în a doua parte a lunii
Pentru intervalul 15 – 22 iunie, specialiștii ANM estimează temperaturi medii ușor peste cele obișnuite în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone, valorile termice vor rămâne apropiate de normal.
Un aspect important este legat de precipitații. În această perioadă, cantitățile estimate de apă se vor situa în jurul valorilor normale în toate regiunile țării, ceea ce indică o distribuție mai echilibrată a ploilor.
În săptămâna 22 – 29 iunie, temperaturile vor continua să fie mai ridicate decât cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor. Excepția va fi sud-estul țării, unde media termică va rămâne apropiată de normal.
În același interval, regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării precipitațiile vor avea valori apropiate de cele obișnuite pentru finalul lunii iunie.
Fenomenul El Niño continuă să influențeze evoluția vremii
Recent, Elena Mateescu a avertizat că fenomenul El Niño va continua să își facă simțite efectele și în România în perioada următoare, inclusiv până anul viitor.
Potrivit acesteia, creșterea temperaturilor la nivel global influențează și continentul european. În acest context, începutul verii 2026 este caracterizat de episoade accentuate de instabilitate atmosferică.
Meteorologii atrag atenția că în perioada următoare pot apărea ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină, fenomene care sunt specifice intervalelor cu instabilitate puternică. Chiar dacă temperaturile vor fi în general plăcute și ușor peste normal în multe regiuni, alternanța dintre zilele însorite și cele marcate de vreme severă va continua să caracterizeze debutul sezonului estival.
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni indică astfel o vreme predominant caldă, cu temperaturi în creștere spre sfârșitul lunii iunie, dar și cu episoade de instabilitate care vor menține riscul apariției ploilor și vijeliilor în diferite zone ale țării.