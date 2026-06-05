Cât mai țin ploile și vijeliile. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

În săptămâna 29 iunie – 6 iulie, mediile temperaturilor vor fi ușor peste cele caracteristice perioadei în cea mai mare parte a țării. Cele mai evidente abateri pozitive sunt estimate în regiunile vestice, unde vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru începutul lunii iulie.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează cantități apropiate de normalul perioadei la nivel național.

Cum va fi vremea între 8 și 15 iunie

Prima săptămână analizată de meteorologi aduce temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, în special în extremitatea de vest. În restul regiunilor, valorile termice se vor menține în jurul mediilor specifice perioadei.

Referitor la precipitații, regiunile estice și sudice vor avea un regim pluviometric apropiat de normal. În schimb, în restul teritoriului sunt estimate cantități de apă mai reduse, deficitul urmând să fie mai evident în partea de vest a țării.

Această evoluție sugerează o combinație între perioade cu vreme plăcută și intervale în care instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența.

Precipitațiile revin la valori normale în a doua parte a lunii

Pentru intervalul 15 – 22 iunie, specialiștii ANM estimează temperaturi medii ușor peste cele obișnuite în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone, valorile termice vor rămâne apropiate de normal.

Un aspect important este legat de precipitații. În această perioadă, cantitățile estimate de apă se vor situa în jurul valorilor normale în toate regiunile țării, ceea ce indică o distribuție mai echilibrată a ploilor.