Bicicleta electrică pliabilă pe care o încarci cu USB-C ca pe laptop: ENGWE Zip costă 999 de euro și promite 120 km autonomie

O bicicletă electrică pliabilă făcută pentru orașe aglomerate

ENGWE Zip este construită în jurul ideii de portabilitate. Fără baterie, bicicleta cântărește 16,9 kg, iar cu bateria instalată ajunge la aproximativ 19 kg. Nu este ușoară ca o bicicletă clasică pliabilă premium, dar este semnificativ mai manevrabilă decât multe e-bike-uri pliabile cu anvelope groase, cadru masiv și greutate de peste 25 kg. Pentru cine trebuie să o urce în lift, să o bage în tren sau să o depoziteze sub birou, diferența contează.

Compania spune că bicicleta se pliază în aproximativ trei secunde și ajunge la dimensiuni apropiate de cele ale unui bagaj de 20 de inch. Această comparație este importantă pentru publicul urban, pentru că mulți cumpărători nu caută neapărat viteză sau imagine de mini-moped, ci o soluție practică pentru deplasări scurte și medii. O bicicletă care încape mai ușor în apartament poate fi mai utilă decât una spectaculoasă, dar imposibil de depozitat.

Zip pare gândită clar pentru piața europeană. Are motor de 250W în butucul spate, cuplu de 40 Nm și limitare la 25 km/h, adică exact zona legală pentru biciclete electrice asistate în Uniunea Europeană. Asistența la pedalare este controlată printr-un senzor de cuplu, nu doar printr-un senzor simplu de cadență. Asta ar trebui să ofere o senzație mai naturală, pentru că motorul răspunde la cât de tare apeși în pedale, nu doar la faptul că pedalele se învârt.

Această alegere este importantă la o bicicletă de 999 de euro. Multe modele ieftine folosesc senzori de cadență care pornesc motorul într-un mod mai brusc și mai puțin fin. Un senzor de cuplu face bicicleta mai previzibilă în trafic, mai ales la plecări de pe loc, viraje lente, piste aglomerate sau zone pietonale unde vrei control mai bun.

USB-C, baterie LG și dotări neașteptat de bune la 999 de euro

Bateria detașabilă are 360 Wh, folosește celule LG și este amplasată într-o geantă frontală care pare să se blocheze fizic de bicicletă. Autonomia declarată este de până la 120 km, dar această valoare trebuie privită cu prudență. Cel mai probabil, cifra este obținută cu nivel minim de asistență, rider ușor, traseu plat și condiții ideale. În utilizare urbană reală, cu opriri dese, accelerații, denivelări și asistență mai generoasă, autonomia va fi semnificativ mai mică.

Chiar și așa, pentru o bicicletă compactă cu baterie de 360 Wh, autonomia ar trebui să fie suficientă pentru navetă, drumuri zilnice și câteva zile de utilizare urbană între încărcări, în funcție de distanță. Adevăratul avantaj este însă metoda de încărcare. USB-C PD la 100W înseamnă că poți folosi un încărcător modern de laptop pentru a alimenta bateria. Într-un birou, la facultate sau într-o cafenea, este mult mai ușor să găsești un încărcător USB-C decât un alimentator dedicat de bicicletă electrică.

Faptul că bateria poate funcționa și ca power bank este un detaliu foarte util. Poți încărca telefonul, o tabletă, o cameră sau alte accesorii direct din bateria bicicletei. Pentru navetiști, curieri ocazionali, studenți sau utilizatori care petrec mult timp în oraș, această flexibilitate poate fi mai valoroasă decât pare la prima vedere.