Bicicleta electrică pliabilă pe care o încarci cu USB-C ca pe laptop: ENGWE Zip costă 999 de euro și promite 120 km autonomie
Bicicletele electrice pliabile au devenit tot mai populare în orașe, dar multe dintre ele au păstrat o problemă importantă: sunt grele, voluminoase și nu chiar atât de ușor de cărat pe cât sugerează reclamele. ENGWE încearcă să atace exact această zonă cu noul Zip, un e-bike compact, pliabil, gândit în primul rând pentru mobilitate urbană, apartamente mici, navetă cu trenul sau birouri în care nu ai unde să lași o bicicletă clasică.
Marea surpriză nu este însă doar greutatea mai mică sau mecanismul de pliere rapidă, ci bateria care poate fi încărcată prin USB-C Power Delivery la 100W. Practic, o poți alimenta cu un încărcător de laptop compatibil, ceea ce schimbă destul de mult felul în care te raportezi la încărcarea unei biciclete electrice. Nu mai depinzi neapărat de un încărcător proprietar pe care trebuie să-l cari peste tot, iar bateria detașabilă poate funcționa și ca power bank pentru alte dispozitive.
O bicicletă electrică pliabilă făcută pentru orașe aglomerate
ENGWE Zip este construită în jurul ideii de portabilitate. Fără baterie, bicicleta cântărește 16,9 kg, iar cu bateria instalată ajunge la aproximativ 19 kg. Nu este ușoară ca o bicicletă clasică pliabilă premium, dar este semnificativ mai manevrabilă decât multe e-bike-uri pliabile cu anvelope groase, cadru masiv și greutate de peste 25 kg. Pentru cine trebuie să o urce în lift, să o bage în tren sau să o depoziteze sub birou, diferența contează.
Compania spune că bicicleta se pliază în aproximativ trei secunde și ajunge la dimensiuni apropiate de cele ale unui bagaj de 20 de inch. Această comparație este importantă pentru publicul urban, pentru că mulți cumpărători nu caută neapărat viteză sau imagine de mini-moped, ci o soluție practică pentru deplasări scurte și medii. O bicicletă care încape mai ușor în apartament poate fi mai utilă decât una spectaculoasă, dar imposibil de depozitat.
Zip pare gândită clar pentru piața europeană. Are motor de 250W în butucul spate, cuplu de 40 Nm și limitare la 25 km/h, adică exact zona legală pentru biciclete electrice asistate în Uniunea Europeană. Asistența la pedalare este controlată printr-un senzor de cuplu, nu doar printr-un senzor simplu de cadență. Asta ar trebui să ofere o senzație mai naturală, pentru că motorul răspunde la cât de tare apeși în pedale, nu doar la faptul că pedalele se învârt.
Această alegere este importantă la o bicicletă de 999 de euro. Multe modele ieftine folosesc senzori de cadență care pornesc motorul într-un mod mai brusc și mai puțin fin. Un senzor de cuplu face bicicleta mai previzibilă în trafic, mai ales la plecări de pe loc, viraje lente, piste aglomerate sau zone pietonale unde vrei control mai bun.
USB-C, baterie LG și dotări neașteptat de bune la 999 de euro
Bateria detașabilă are 360 Wh, folosește celule LG și este amplasată într-o geantă frontală care pare să se blocheze fizic de bicicletă. Autonomia declarată este de până la 120 km, dar această valoare trebuie privită cu prudență. Cel mai probabil, cifra este obținută cu nivel minim de asistență, rider ușor, traseu plat și condiții ideale. În utilizare urbană reală, cu opriri dese, accelerații, denivelări și asistență mai generoasă, autonomia va fi semnificativ mai mică.
Chiar și așa, pentru o bicicletă compactă cu baterie de 360 Wh, autonomia ar trebui să fie suficientă pentru navetă, drumuri zilnice și câteva zile de utilizare urbană între încărcări, în funcție de distanță. Adevăratul avantaj este însă metoda de încărcare. USB-C PD la 100W înseamnă că poți folosi un încărcător modern de laptop pentru a alimenta bateria. Într-un birou, la facultate sau într-o cafenea, este mult mai ușor să găsești un încărcător USB-C decât un alimentator dedicat de bicicletă electrică.
Faptul că bateria poate funcționa și ca power bank este un detaliu foarte util. Poți încărca telefonul, o tabletă, o cameră sau alte accesorii direct din bateria bicicletei. Pentru navetiști, curieri ocazionali, studenți sau utilizatori care petrec mult timp în oraș, această flexibilitate poate fi mai valoroasă decât pare la prima vedere.
La nivel de echipare, ENGWE Zip include frâne hidraulice pe disc, chiar dacă rotoarele sunt relativ mici, de 160 mm, transmisie Shimano cu 7 viteze, lumini integrate, asistență cu senzor de cuplu și tijă de șa cu suspensie. Nu are suspensie față sau spate reală, dar tija de șa cu amortizare poate compensa parțial disconfortul pe drumuri urbane denivelate.
De ce Zip poate prinde într-o piață obosită de e-bike-uri grele
În ultimii ani, piața e-bike-urilor accesibile a fost dominată de modele mari, cu anvelope fat tire, cadre groase și aspect apropiat de scutere electrice. Sunt spectaculoase, dar nu întotdeauna practice. Multe sunt greu de urcat în apartament, ocupă mult spațiu și sunt mai potrivite pentru plimbări relaxate decât pentru mobilitate urbană eficientă.
ENGWE Zip merge în direcția opusă. Nu încearcă să pară motocicletă, nu promite performanțe absurde și nu se bazează pe dimensiuni mari pentru a impresiona. Miza este portabilitatea. O bicicletă mai ușoară, pliabilă, legală în Europa, cu încărcare USB-C și preț de 999 de euro poate atrage oameni care au evitat până acum e-bike-urile tocmai din cauza greutății și a complicațiilor.
Nu va concura direct cu Brompton sau cu alte biciclete pliabile premium britanice. Acelea rămân mai rafinate, mai compacte și mai bine integrate, dar și mult mai scumpe. ENGWE Zip pare să vizeze un public diferit: oameni care vor o bicicletă electrică pliabilă rezonabilă, cu dotări moderne și preț suportabil, fără să intre în zona produselor de lux.
Pentru România, un astfel de model poate fi interesant mai ales în orașe mari, unde combinația dintre mașină, metrou, tren, birou și apartament mic face ca o bicicletă electrică normală să fie greu de folosit zilnic. La 999 de euro, nu este ieftină ca o bicicletă simplă, dar este accesibilă pentru un e-bike cu frâne hidraulice, baterie detașabilă, senzor de cuplu și încărcare USB-C.
În final, ENGWE Zip nu impresionează prin putere sau viteză, ci printr-o idee simplă: bicicleta electrică urbană trebuie să fie ușor de trăit cu ea. Dacă o poți plia rapid, o poți urca în lift, o poți încărca de la un adaptor de laptop și îi poți folosi bateria pentru telefon, devine un vehicul mult mai practic. Iar într-o piață plină de e-bike-uri grele și exagerate, această simplitate poate fi exact argumentul care contează.