Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 15:59
de Iulia Kelt

Cum poți ajunge să plătești 1000 de euro pentru o recenzie negativă pe Google

TEHNOLOGIE
Cum poți ajunge să plătești 1000 de euro pentru o recenzie negativă pe Google
Cum poți da bani din buzunar pentru o recenzie pe Google / Foto:

O simplă recenzie negativă pe Google poate avea consecințe neașteptate și costisitoare. Exemplul lui Jörg Schöpfel, un ghid turistic în vârstă de 59 de ani din Berlin, arată cât de rapid poate deveni o opinie personală o problemă legală și financiară.

După ce a evaluat cu trei stele un cabinet de terapie în 2023, pentru că nu a fost mulțumit de consilierea primită și de costurile suplimentare, Schöpfel a primit un an mai târziu o somație de la avocat, care îl obliga să plătească aproximativ 1000 de euro pentru presupusă defăimare.

Cazul său demonstrează un fenomen tot mai întâlnit: multe companii percep recenziile negative ca o pierdere financiară directă și aleg să acționeze în instanță sau prin abuzul de notificări legale.

Google repară a șasea vulnerabilitate critică din Chrome exploatată în atacuri anul acesta. Ce reprezintă vulnerabilitatea și cine este vizat
Google adaugă buton de urmărire și surse noi de conținut în Discover

Studiile arată că recenziile influențează semnificativ deciziile de cumpărare: potrivit unei analize realizate în 2023 de institutul HEUTE UND MORGEN, 86% dintre consumatori cunosc Google ca platformă de evaluare, iar recenziile negative au un impact mai mare asupra comportamentului de achiziție decât cele pozitive, scrie Bild.

Riscuri și consecințe legale

Schöpfel a contestat inițial acuzația, prezentând dovada că a fost pacient al terapeutului, însă costurile juridice erau deja foarte ridicate.

Asigurarea sa de protecție juridică nu a acoperit cazul, iar consultanța gratuită nu a fost suficientă pentru a evita plata sumei de aproximativ 1000 de euro. În plus, el a fost și reclamat pentru defăimare, deși procurorul a decis în cele din urmă să închidă dosarul.

Cazul nu este unul unic

Această situație nu este una izolată, de altfel. Autoritățile germane confirmă că se investighează cazuri similare, inclusiv în Bonn, unde un tânăr de 21 de ani a primit o plângere penală după ce a lăsat o recenzie de un stea pentru un cabinet stomatologic, susținând că i s-au oferit doar servicii private scumpe, nu cele acoperite de asigurarea de sănătate.

Experiența lui Schöpfel a avut un impact direct asupra comportamentului său online: pentru a evita riscurile legale și costurile ridicate, a decis să renunțe la recenziile critice și să publice doar opinii pozitive atunci când este pe deplin mulțumit.

„Mă simt neputincios și afectat financiar, iar încrederea în sistemul juridic a fost zdruncinată”, a declarat el pentru presă.

Acest caz ridică întrebări importante despre echilibrul dintre libertatea de exprimare a consumatorilor și protecția reputației comerciale.

Totodată, evidențiază modul în care recenziile online pot deveni un instrument economic și legal, uneori folosit împotriva consumatorilor care încearcă doar să își exprime opinia.

Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
