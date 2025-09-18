Ultima ora
18 sept. 2025 | 22:37
de Cristian Cojocaru

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Google transformă Chrome într-un browser cu inteligență artificială prin Gemini, după ce a evitat divizarea forțată
Google integrează Gemini în browserul Chrome.

Google a făcut joi un anunț de amploare: modelele sale de inteligență artificială Gemini vor fi integrate direct în browserul Chrome pentru utilizatorii din Statele Unite. Decizia vine la scurt timp după ce instanța federală din Washington a respins varianta unei divizări forțate a companiei, păstrându-i astfel controlul asupra Chrome și Android. Mișcarea marchează un nou pas în strategia Google de a concura pe piața dominată de agenți AI integrați în browsere și aplicații, informează News.ro.

Victoria în instanță și noile restricții

La începutul lunii septembrie, judecătorul federal Amit Mehta a dat câștig de cauză Google într-un dosar antitrust extrem de urmărit. Compania nu va fi obligată să vândă divizia Chrome, însă a fost impusă respectarea unor reguli stricte menite să crească competiția. Printre acestea se numără interdicția de a încheia contracte exclusive cu producători de dispozitive și dezvoltatori de browsere.

Chiar și așa, Google are în continuare dreptul de a plăti parteneri precum Apple pentru a menține motorul său de căutare ca setare implicită pe dispozitive. Totodată, gigantul american este obligat să partajeze date esențiale cu rivalii săi, o măsură care ar putea remodela competiția în domeniul căutării online. Pentru Google, decizia instanței a reprezentat o victorie importantă, într-un context global tot mai critic față de dominația Big Tech.

Gemini intră oficial în Chrome

Potrivit unei postări publicate pe blogul oficial al companiei, suplimentul Gemini va fi disponibil inițial pe desktop, pentru utilizatorii de Mac și Windows din SUA care folosesc limba engleză. În următoarea etapă, Chrome pentru iOS va beneficia de integrarea Gemini, iar în câteva săptămâni tehnologia va fi disponibilă și pentru companii, prin intermediul Google Workspace, dar și pe telefoanele mobile.

Planul Google include o integrare mai profundă cu aplicații-cheie precum Calendar, YouTube și Maps. În lunile următoare, utilizatorii vor avea acces la funcții avansate, printre care executarea de sarcini complexe în mai mulți pași, identificarea paginilor vizitate anterior și rezumarea conținutului de pe mai multe site-uri simultan. Acest tip de capabilități poziționează Chrome ca un browser centrat pe AI, pregătit să concureze cu noii jucători din piață.

Concurență acerbă pe piața browserelor cu AI

Lansarea Gemini în Google Chrome are loc într-un moment în care competiția pe segmentul browserelor inteligente se intensifică. Compania Perplexity, cu browserul său Comet, a atras atenția în august printr-o ofertă nesolicitată de 34,5 miliarde de dolari pentru a achiziționa chiar Chrome. Deși propunerea nu a fost acceptată, aceasta arată cât de valoros a devenit browserul în lupta pentru supremația AI.

În paralel, Bloomberg a relatat că Apple a purtat discuții cu Google pentru a utiliza Gemini în modernizarea asistentului vocal Siri, semn că rivalitatea dintre giganții tehnologici se poate transforma și în parteneriate punctuale. Pentru Google, integrarea Gemini în Chrome nu este doar o extindere tehnologică, ci și un mesaj că își apără teritoriul în fața competiției și își menține influența asupra viitorului internetului.

