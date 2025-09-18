Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 20:46
de Badea Violeta

Cum obții certificatul de atestare a domiciliului dacă ai buletin electronic. Pașii pe care trebuie să îi urmezi și de ce ai nevoie de el

Social
Cum obții certificatul de atestare a domiciliului dacă ai buletin electronic. Pașii pe care trebuie să îi urmezi și de ce ai nevoie de el
Pasii pentru obtinerea certificatului de domiciliu cu buletinul electronic

Certificatul de atestare a domiciliului este un document esențial pentru diverse situații administrative, de la înscrieri la școală până la obținerea unor documente oficiale. Dacă ai buletin electronic, procesul de obținere poate fi mai rapid și mai simplu decât în cazul cărților de identitate clasice. În continuare, vei afla pașii necesari și ce trebuie să ai la îndemână pentru a obține acest certificat.

Ce este certificatul de atestare a domiciliului și la ce folosește

Certificatul de atestare a domiciliului confirmă oficial adresa la care o persoană este înregistrată. Acesta este folosit frecvent pentru:

  • înscrierea copiilor în unități de învățământ;
  • obținerea de beneficii sociale sau facilități fiscale;
  • depunerea de cereri în instituții publice;
  • completarea formalităților pentru contracte de utilități sau servicii financiare.

Certificatul este emis de autoritățile locale și poate fi eliberat rapid dacă deții un buletin electronic, deoarece sistemul permite verificarea instantanee a datelor tale de domiciliu.

Vezi și:
Cum obții cartea de identitate la urgență în București. Pașii, actele și condițiile
Cât va costa buletinul cu cip din iulie 2026. Ce opțiuni au românii până atunci

Pașii pentru obținerea certificatului cu buletinul electronic

1. Pregătirea documentelor: ai nevoie de buletinul electronic valid și, în unele cazuri, de dovezi suplimentare, cum ar fi documente care atestă schimbarea adresei sau contractul de închiriere.

2. Accesarea platformei online sau deplasarea la primărie: în funcție de oraș, poți solicita certificatul direct prin portalul electronic al primăriei sau la ghișeul de evidență a populației.

3. Autentificarea cu buletinul electronic: conectarea se face prin cititor de card sau prin aplicația specifică, care permite verificarea automată a datelor de identificare.

4. Completarea cererii: introduci datele necesare și selectezi tipul de certificat dorit.

5. Transmiterea cererii și emiterea certificatului: după validarea informațiilor, certificatul poate fi eliberat în format electronic sau tipărit, în funcție de preferințele solicitantului.

Ce avantaje ai dacă folosești buletinul electronic

Folosirea buletinului electronic reduce timpul de așteptare și elimină multe dintre drumurile la primărie. De asemenea:

  • datele personale sunt verificate automat, ceea ce minimizează riscul erorilor;
  • procesul poate fi finalizat rapid chiar și de acasă, dacă primăria oferă servicii online complete;
  • certificatul electronic poate fi folosit imediat în diverse aplicații digitale, fără a fi nevoie de scanări sau copii fizice.

Astfel, cu buletinul electronic, obținerea certificatului de atestare a domiciliului devine mult mai simplă și mai sigură. Pașii sunt clari, iar beneficiile includ economie de timp, eliminarea birocrației inutile și acces facil la documente oficiale.

Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
Recomandări
Cum se calculează corect întreținerea la bloc și ce poți face dacă suma ți se pare prea mare
Cum se calculează corect întreținerea la bloc și ce poți face dacă suma ți se pare prea mare
Cei care au telefoane Samsung sunt avertizați în privința WhatsApp: o breșă permite rularea de cod de la distanță.
Cei care au telefoane Samsung sunt avertizați în privința WhatsApp: o breșă permite rularea de cod de la distanță.
Tabel cu prețurile RCA pe categorii de vârstă și tipuri de mașini
Tabel cu prețurile RCA pe categorii de vârstă și tipuri de mașini
Cum funcţionează şamponul 2 în 1? Motivul pentru care acţionează şi ca balsam de păr
Cum funcţionează şamponul 2 în 1? Motivul pentru care acţionează şi ca balsam de păr
Sute de mii de oameni protestează în Franța. Zeci de manifestanți au fost arestați, autoritățile intervin în forță pentru a restabili ordinea
Sute de mii de oameni protestează în Franța. Zeci de manifestanți au fost arestați, autoritățile intervin în forță pentru a restabili ordinea
Spotify pregătește o surpriză majoră pentru utilizatorii care nu plătesc și un upgrade de calitate pentru abonați. Ce se întâmplă, mai exact
Spotify pregătește o surpriză majoră pentru utilizatorii care nu plătesc și un upgrade de calitate pentru abonați. Ce se întâmplă, mai exact
Țara care ocupă locul 1 în topul mondial unde pensionarii trăiesc cel mai bine, e un adevărat paradis pentru vârsta a treia
Țara care ocupă locul 1 în topul mondial unde pensionarii trăiesc cel mai bine, e un adevărat paradis pentru vârsta a treia
Mesajul secret care apare pe toate sticlele de Coca-Cola. E un simbol ascuns, pe care puțini îl observă
Mesajul secret care apare pe toate sticlele de Coca-Cola. E un simbol ascuns, pe care puțini îl observă
Revista presei
Adevarul
Cum au furat trei tineri din București 95.000 de lei din contul bancar al unui prieten, în timp ce erau la mare
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 19 septembrie 2025: surprize în dragoste și bani pentru trei zodii
Playtech Știri
Nicole Cherry, pe aceeași scenă cu Gheorghe Zamfir și Andrea Bocelli: „Am plâns, am simțit emoția atât de puternic”. EXCLUSIV
Playtech Știri
BRomania, despre relații, la scurt timp după ce a rămas burlac: „Îți ia un an de zile să cunoști pe cineva”. În noul său film a dezvăluit toate secretele bărbaților. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...