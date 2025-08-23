Diferenţele dintre buletinul electronic şi cel simplu. Avantaje şi dezavantaje pentru fiecare tip de carte de identitate

În ultimii ani, România a introdus treptat noi documente de identitate, menite să răspundă nevoilor actuale ale cetățenilor și să ofere un nivel mai ridicat de securitate. Astăzi, românii pot opta între două tipuri de buletin – cartea electronică de identitate (CEI) și cartea simplă de identitate (CIS). Fiecare dintre acestea vine cu propriile beneficii și limitări, iar alegerea depinde de necesitățile fiecărei persoane.

Ce este cartea electronică de identitate și ce beneficii aduce

Cartea electronică de identitate, cunoscută pe scurt CEI, are formatul unui card bancar și integrează tehnologii moderne de securitate. Printre principalele sale avantaje se numără faptul că poate fi folosită ca document de călătorie în anumite țări, eliminând astfel nevoia pașaportului în unele situații.

Un alt aspect important este protecția sporită a datelor personale, datorată elementelor electronice și fizice de securitate integrate în document. De asemenea, CEI oferă acces la servicii online, permițând autentificarea rapidă și utilizarea semnăturii electronice, ceea ce simplifică multe proceduri birocratice.

Un beneficiu suplimentar îl reprezintă posibilitatea de a schimba adresa de domiciliu fără a fi necesară înlocuirea documentului. Totodată, noua carte de identitate electronică este disponibilă și pentru minori, încă de la vârsta de 0 ani, până la 14 ani. Pentru persoanele peste această vârstă, documentul se eliberează gratuit.

Cartea simplă de identitate: ce trebuie să știe cetățenii

În paralel cu varianta electronică, românii pot opta pentru cartea simplă de identitate, prescurtată CIS. Și aceasta are formatul unui card bancar și include elemente de securitate fizică, însă nu dispune de funcții electronice și nu poate fi utilizată ca document de călătorie.

Un alt dezavantaj este acela că nu se eliberează minorilor cu vârsta între 0 și 14 ani, fiind disponibilă doar pentru persoanele mai mari de 14 ani. În plus, spre deosebire de varianta electronică, CIS are un cost de 40 de lei, aspect care poate fi un criteriu de decizie pentru cei care nu vor să suporte această cheltuială.

Avantaje și dezavantaje: cum alegi buletinul potrivit

Alegerea între cartea electronică de identitate și cea simplă depinde în mare măsură de nevoile personale ale fiecărui cetățean. Pentru cei care călătoresc frecvent și folosesc servicii digitale, CEI reprezintă o variantă mult mai practică, mai ales prin accesul la semnătura electronică și prin faptul că se eliberează gratuit.

Pe de altă parte, persoanele care nu au nevoie de funcții electronice și preferă un document simplu pot opta pentru CIS, acceptând totuși faptul că acesta nu are rol de document de călătorie și implică un cost suplimentar.

Astfel, fiecare tip de carte de identitate vine cu puncte forte și limitări, iar alegerea finală aparține cetățeanului.

Diferențele dintre buletinul electronic și cel simplu sunt clare, iar beneficiile aduse de CEI par să fie mai numeroase, în special pentru cei care își doresc să profite de digitalizare și de avantajele documentelor moderne. Totuși, statul lasă libertatea fiecăruia să decidă în funcție de propriile nevoi și priorități.