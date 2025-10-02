Cum instalezi și folosești expansion packs în Mario Kart și alte jocuri pe Switch 2

Mulți jucători se întreabă cum se adaugă expansion packs – pachete de conținut suplimentar, cunoscute și ca DLC – pe consola Switch 2, mai ales pentru titluri populare precum Mario Kart. Deși procesul este relativ simplu, pot apărea confuzii legate de abonamente, descărcare sau activare. În acest ghid găsești pași clari și sfaturi practice pentru a te bucura rapid de noile conținuturi.

Ce trebuie să știi înainte de a instala un expansion pack

În primul rând, asigură-te că deții versiunea completă a jocului, fie pe cartuș, fie în format digital. DLC-ul este un conținut adițional, nu jocul în sine, așa că nu va funcționa dacă nu ai deja instalată varianta de bază.

Pe Switch 2, conținutul suplimentar poate fi inclus într-un abonament special, numit Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Acesta oferă acces la anumite DLC-uri fără cost suplimentar, pe lângă beneficiile obișnuite ale serviciului online. De exemplu, pentru Mario Kart 8 Deluxe, Booster Course Pass este disponibil fără plată suplimentară dacă ai activ acest abonament. Totuși, nu toate jocurile au DLC-uri incluse, așa că uneori trebuie să le cumperi separat din eShop.

Este important și ca abonamentul tău să fie activ și plătit, nu în perioada de probă sau expirat, pentru a avea acces la conținutul exclusiv. De asemenea, consola trebuie să fie conectată la internet, iar spațiul de stocare trebuie să fie suficient. Ține cont că și regiunea contului poate influența disponibilitatea anumitor pachete.

Pași pentru instalarea expansion packs pe Switch 2

Urmărește pașii de mai jos pentru a instala corect un DLC sau conținut extra:

Deschide Nintendo eShop pe Switch 2. Selectează contul Nintendo folosit pe consolă – acesta trebuie să fie cel care deține abonamentul sau care face achiziția. În eShop, caută jocul pentru care vrei DLC sau mergi la secțiunea dedicată conținutului suplimentar. Acolo vei găsi toate pachetele disponibile. Apasă „Download” sau „Descărcare gratuită” dacă DLC-ul este inclus în abonament ori selectează opțiunea de achiziție dacă nu este gratuit. Confirmă descărcarea și așteaptă finalizarea. După descărcare, deschide jocul pentru a activa noul conținut. Uneori există un meniu special în joc, numit „Extras” sau „Add-On Content”, unde verifici că pachetul este recunoscut. Dacă ai cumpărat DLC-ul anterior și îl vezi marcat ca „Achiziționat”, îl poți redescărca oricând din secțiunea de achiziții a contului tău.

În situația în care ai jocul în varianta digitală, dar vrei să folosești cartușul fizic împreună cu DLC-ul, este posibil să fie nevoie să arhivezi versiunea digitală și să instalezi din nou actualizările atunci când folosești cartușul. Aceasta este o procedură obișnuită și nu afectează fișierele de salvare.

Folosirea și gestionarea expansion packs în joc

După instalare, DLC-ul devine accesibil direct din meniul jocului. În Mario Kart, de exemplu, circuitele noi apar în lista obișnuită de trasee. Alte jocuri pot avea un buton „Extras” sau o secțiune specială unde vezi ce conținut suplimentar ai disponibil.

Pentru ca DLC-ul să fie recunoscut, este recomandat să actualizezi jocul la cea mai recentă versiune. Dacă apare vreo eroare, o actualizare completă rezolvă de obicei problema.

Dacă îți faci griji pentru spațiul de stocare, poți arhiva jocul. Aceasta șterge fișierele de program, dar păstrează salvările și iconița pe ecranul principal, astfel încât să îl reinstalezi rapid când ai nevoie.

Reține că, dacă pe consolă există mai multe conturi, de cele mai multe ori doar contul care a descărcat DLC-ul are drept de utilizare completă. Totuși, pe Switch 2 există setări de partajare familială care pot permite accesul și celorlalți utilizatori.

Prin urmarea acestor pași, vei putea instala și activa fără dificultăți expansion packs pe Switch 2, fie că e vorba de Mario Kart, fie de alte jocuri compatibile. Dacă menții consola actualizată, ai un abonament valid și suficient spațiu liber, te vei bucura de conținutul nou fără bătăi de cap și vei prelungi semnificativ experiența de joc.