Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 11:30
de Ozana Mazilu

Cum instalezi și folosești expansion packs în Mario Kart și alte jocuri pe Switch 2

TEHNOLOGIE
Cum instalezi și folosești expansion packs în Mario Kart și alte jocuri pe Switch 2
Ghid complet: cum instalezi și folosești expansion packs (DLC) pe Switch 2 pentru Mario Kart și alte jocuri

Mulți jucători se întreabă cum se adaugă expansion packs – pachete de conținut suplimentar, cunoscute și ca DLC – pe consola Switch 2, mai ales pentru titluri populare precum Mario Kart. Deși procesul este relativ simplu, pot apărea confuzii legate de abonamente, descărcare sau activare. În acest ghid găsești pași clari și sfaturi practice pentru a te bucura rapid de noile conținuturi.

Ce trebuie să știi înainte de a instala un expansion pack

În primul rând, asigură-te că deții versiunea completă a jocului, fie pe cartuș, fie în format digital. DLC-ul este un conținut adițional, nu jocul în sine, așa că nu va funcționa dacă nu ai deja instalată varianta de bază.

Pe Switch 2, conținutul suplimentar poate fi inclus într-un abonament special, numit Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Acesta oferă acces la anumite DLC-uri fără cost suplimentar, pe lângă beneficiile obișnuite ale serviciului online. De exemplu, pentru Mario Kart 8 Deluxe, Booster Course Pass este disponibil fără plată suplimentară dacă ai activ acest abonament. Totuși, nu toate jocurile au DLC-uri incluse, așa că uneori trebuie să le cumperi separat din eShop.

Vezi și:
Cum cureți în siguranță consola, dock-ul și joy-con pe Switch și Switch 2
Cum repari driftul la stick-urile controllerului Pro pe Switch 2

Este important și ca abonamentul tău să fie activ și plătit, nu în perioada de probă sau expirat, pentru a avea acces la conținutul exclusiv. De asemenea, consola trebuie să fie conectată la internet, iar spațiul de stocare trebuie să fie suficient. Ține cont că și regiunea contului poate influența disponibilitatea anumitor pachete.

Pași pentru instalarea expansion packs pe Switch 2

Urmărește pașii de mai jos pentru a instala corect un DLC sau conținut extra:

  1. Deschide Nintendo eShop pe Switch 2.
  2. Selectează contul Nintendo folosit pe consolă – acesta trebuie să fie cel care deține abonamentul sau care face achiziția.
  3. În eShop, caută jocul pentru care vrei DLC sau mergi la secțiunea dedicată conținutului suplimentar. Acolo vei găsi toate pachetele disponibile.
  4. Apasă „Download” sau „Descărcare gratuită” dacă DLC-ul este inclus în abonament ori selectează opțiunea de achiziție dacă nu este gratuit. Confirmă descărcarea și așteaptă finalizarea.
  5. După descărcare, deschide jocul pentru a activa noul conținut. Uneori există un meniu special în joc, numit „Extras” sau „Add-On Content”, unde verifici că pachetul este recunoscut.
  6. Dacă ai cumpărat DLC-ul anterior și îl vezi marcat ca „Achiziționat”, îl poți redescărca oricând din secțiunea de achiziții a contului tău.

În situația în care ai jocul în varianta digitală, dar vrei să folosești cartușul fizic împreună cu DLC-ul, este posibil să fie nevoie să arhivezi versiunea digitală și să instalezi din nou actualizările atunci când folosești cartușul. Aceasta este o procedură obișnuită și nu afectează fișierele de salvare.

Folosirea și gestionarea expansion packs în joc

După instalare, DLC-ul devine accesibil direct din meniul jocului. În Mario Kart, de exemplu, circuitele noi apar în lista obișnuită de trasee. Alte jocuri pot avea un buton „Extras” sau o secțiune specială unde vezi ce conținut suplimentar ai disponibil.

Pentru ca DLC-ul să fie recunoscut, este recomandat să actualizezi jocul la cea mai recentă versiune. Dacă apare vreo eroare, o actualizare completă rezolvă de obicei problema.

Dacă îți faci griji pentru spațiul de stocare, poți arhiva jocul. Aceasta șterge fișierele de program, dar păstrează salvările și iconița pe ecranul principal, astfel încât să îl reinstalezi rapid când ai nevoie.

Reține că, dacă pe consolă există mai multe conturi, de cele mai multe ori doar contul care a descărcat DLC-ul are drept de utilizare completă. Totuși, pe Switch 2 există setări de partajare familială care pot permite accesul și celorlalți utilizatori.

Prin urmarea acestor pași, vei putea instala și activa fără dificultăți expansion packs pe Switch 2, fie că e vorba de Mario Kart, fie de alte jocuri compatibile. Dacă menții consola actualizată, ai un abonament valid și suficient spațiu liber, te vei bucura de conținutul nou fără bătăi de cap și vei prelungi semnificativ experiența de joc.

Când se încălzeşte în România, după ciclonul de aer rece? Temperaturile ajung iar la 23 de grade
Recomandări
Traseele din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş, închise din cauza vremii. Anunţ de la Salvamont Prahova
Traseele din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş, închise din cauza vremii. Anunţ de la Salvamont Prahova
Mai multe magazine Action se vor deschide în mai multe oraşe ale ţării. Sunt mii de produse cu preţuri până în 5 lei
Mai multe magazine Action se vor deschide în mai multe oraşe ale ţării. Sunt mii de produse cu preţuri până în 5 lei
Elon Musk devine primul om din istorie cu o avere de 500 de miliarde de dolari
Elon Musk devine primul om din istorie cu o avere de 500 de miliarde de dolari
Elena Hagi, prima fotografie după ce a devenit mămică. Numele ales pentru nepotul lui Gică Hagi, unul special
Elena Hagi, prima fotografie după ce a devenit mămică. Numele ales pentru nepotul lui Gică Hagi, unul special
Google lansează soneriile video și camerele de securitate cu inteligență artificială de la Gemini. Cum te ajută noile dispozitive să rămâi în siguranță
Google lansează soneriile video și camerele de securitate cu inteligență artificială de la Gemini. Cum te ajută noile dispozitive să rămâi în siguranță
Circulaţia pe Transalpina, oprită din cauza vremii nefavorabile. Este iarnă în toată regula. Foto
Circulaţia pe Transalpina, oprită din cauza vremii nefavorabile. Este iarnă în toată regula. Foto
Pungile din Europa, înlocuite cu sacoșe din hârtie produse în România. Fabrica va avea 100 de angajaţi
Pungile din Europa, înlocuite cu sacoșe din hârtie produse în România. Fabrica va avea 100 de angajaţi
Siri și dictare care chiar funcționează: comenzi utile și corectarea erorilor pe iPhone
Siri și dictare care chiar funcționează: comenzi utile și corectarea erorilor pe iPhone
Revista presei
Adevarul
Latura monstruoasă a celui mai faimos revoluționar din istorie. Crimele și fanatismul marxist al celui devenit simbol al rebeliunii și libertății pentru tinerii din toată lumea
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Firea, imagini emoţionante cu mama sa. „Părinții sunt zei vii”. Fostul primar al Capitalei nu a avut o copilărie uşoară
Playtech Știri
Cum arată vila lui Iancu Sterp? S-a mutat de la mama Geta pentru a locui doar cu soţia sa, Denisa: ”Este foarte spațioasă, are și zonă verde”
Playtech Știri
Horoscop zilnic 2 octombrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la cheltuieli
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...