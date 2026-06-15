Un joc Super Mario Bros. vechi de 40 de ani s-a vândut cu milioane. De ce l-au considerat colecționarii o comoară
Piața obiectelor de colecție inspirate din cultura pop continuă să surprindă prin sumele uriașe care se învârt în jurul unor produse aparent obișnuite. De la benzi desenate și cărți rare până la jocuri video păstrate în stare impecabilă, pasionații sunt dispuși să plătească milioane de dolari pentru exemplare considerate unice.
Cel mai nou exemplu vine din lumea gamingului, unde o copie extrem de rară a jocului Super Mario Bros. pentru consola Nintendo Entertainment System (NES) a fost adjudecată recent pentru impresionanta sumă de 3 milioane de dolari. Tranzacția confirmă încă o dată interesul uriaș pentru obiectele care au marcat începuturile industriei moderne a jocurilor video, scrie Engadget.
Ce face această copie Super Mario Bros. atât de valoroasă
La prima vedere, este vorba despre un joc lansat în anii ’80, însă detaliile fac diferența. Exemplarul vândut la licitație a rămas sigilat timp de aproximativ patru decenii și a fost păstrat împreună cu o consolă NES din primele serii comercializate în Statele Unite.
Atât jocul, cât și consola au rămas în ambalajele originale, fără să fie desfăcute vreodată. Mai important însă este modul în care a fost sigilat jocul. Înainte ca Nintendo să adopte ambalarea clasică în folie termocontractabilă, compania a folosit pentru o perioadă scurtă un sistem bazat pe un autocolant lucios aplicat pe cutie.
Varianta de ambalare a existat pentru puțin timp, ceea ce face ca exemplarele care au supraviețuit în stare perfectă să fie extrem de rare. Potrivit specialiștilor din domeniul licitațiilor, sunt cunoscute doar trei copii din această etapă de producție care au rămas sigilate.
Mai mult, exemplarul vândut acum este considerat cel mai bine conservat dintre toate. Evaluarea primită din partea experților în autentificare îl plasează printre cele mai valoroase jocuri video păstrate vreodată în condiții aproape perfecte.
O bucată din istoria Nintendo și a industriei jocurilor video
Valoarea nu este dată doar de raritate, ci și de importanța istorică a produsului. Jocul provine din perioada în care Nintendo testa piața americană înainte de extinderea la scară largă în Statele Unite.
La mijlocul anilor ’80, industria jocurilor video traversa încă efectele crizei care afectase piața nord-americană. Lansarea și succesul lui Super Mario Bros. au contribuit decisiv la schimbarea percepției publicului și la transformarea consolelor de joc într-un produs de masă.
Pentru mulți istorici ai industriei, titlul lansat de Nintendo reprezintă unul dintre cele mai influente jocuri create vreodată. Aventurile instalatorului italian au devenit rapid un fenomen global și au pus bazele unei francize care continuă să genereze miliarde de dolari și astăzi.
Tocmai de aceea, colecționarii nu văd acest exemplar doar ca pe un joc video vechi, ci ca pe o capsulă a timpului. Practic, noul proprietar deține un obiect care surprinde unul dintre cele mai importante momente din evoluția gamingului modern.
Suma de 3 milioane de dolari poate părea exagerată pentru o cutie care nu a fost niciodată deschisă, însă pentru comunitatea colecționarilor valoarea este explicabilă. Raritatea extremă, starea impecabilă de conservare și rolul pe care Super Mario Bros. l-a avut în istoria divertismentului digital au transformat această copie într-un adevărat artefact cultural.