Un joc Super Mario Bros. vechi de 40 de ani s-a vândut cu milioane. De ce l-au considerat colecționarii o comoară

Ce face această copie Super Mario Bros. atât de valoroasă

La prima vedere, este vorba despre un joc lansat în anii ’80, însă detaliile fac diferența. Exemplarul vândut la licitație a rămas sigilat timp de aproximativ patru decenii și a fost păstrat împreună cu o consolă NES din primele serii comercializate în Statele Unite.

Atât jocul, cât și consola au rămas în ambalajele originale, fără să fie desfăcute vreodată. Mai important însă este modul în care a fost sigilat jocul. Înainte ca Nintendo să adopte ambalarea clasică în folie termocontractabilă, compania a folosit pentru o perioadă scurtă un sistem bazat pe un autocolant lucios aplicat pe cutie.

Varianta de ambalare a existat pentru puțin timp, ceea ce face ca exemplarele care au supraviețuit în stare perfectă să fie extrem de rare. Potrivit specialiștilor din domeniul licitațiilor, sunt cunoscute doar trei copii din această etapă de producție care au rămas sigilate.

Mai mult, exemplarul vândut acum este considerat cel mai bine conservat dintre toate. Evaluarea primită din partea experților în autentificare îl plasează printre cele mai valoroase jocuri video păstrate vreodată în condiții aproape perfecte.

O bucată din istoria Nintendo și a industriei jocurilor video

Valoarea nu este dată doar de raritate, ci și de importanța istorică a produsului. Jocul provine din perioada în care Nintendo testa piața americană înainte de extinderea la scară largă în Statele Unite.

La mijlocul anilor ’80, industria jocurilor video traversa încă efectele crizei care afectase piața nord-americană. Lansarea și succesul lui Super Mario Bros. au contribuit decisiv la schimbarea percepției publicului și la transformarea consolelor de joc într-un produs de masă.

Pentru mulți istorici ai industriei, titlul lansat de Nintendo reprezintă unul dintre cele mai influente jocuri create vreodată. Aventurile instalatorului italian au devenit rapid un fenomen global și au pus bazele unei francize care continuă să genereze miliarde de dolari și astăzi.