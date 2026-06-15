Controllerul care se mișca singur îi costă scump pe cei de la Nintendo
Nintendo a fost sancționată în Franța cu o amendă de 35 de milioane de euro pentru felul în care a gestionat problema cunoscută sub numele de Joy-Con Drift, unul dintre cele mai discutate defecte ale consolei Nintendo Switch. Decizia, scrie presa străină, vizează Nintendo of Europe și vine după ani întregi de plângeri din partea utilizatorilor care au reclamat că manetele consolei reacționau singure, fără ca jucătorul să atingă joystick-ul.
Problema este una cunoscută de mult timp în comunitatea gamerilor. Joy-Con Drift descrie situația în care personajele, mașinile sau meniurile de pe ecran se mișcă singure, ca și cum stick-ul analogic ar primi comenzi inexistente. În jocuri precum The Legend of Zelda: Breath of the Wild sau Mario Kart, defectul putea transforma experiența într-un coșmar, pentru că jucătorul ajungea să piardă controlul asupra acțiunii.
Defectul care a stricat una dintre cele mai iubite console
Nintendo Switch a fost lansată în 2017 și s-a transformat rapid într-un fenomen global. Consola hibridă, care poate fi folosită atât pe televizor, cât și în mod portabil, s-a vândut în peste 155 de milioane de unități la nivel mondial. Succesul uriaș a fost alimentat de jocuri populare, portabilitate și conceptul simplu al controllerelor detașabile Joy-Con.
Tocmai aceste controllere au devenit însă punctul slab al consolei. În unele cazuri, uzura componentelor interne sau acumularea de particule în zona joystick-ului ducea la mișcări false. Pentru utilizator, rezultatul era extrem de frustrant: personajul se deplasa singur, camera se rotea fără comandă, iar unele jocuri deveneau aproape imposibil de controlat.
Autoritatea franceză pentru concurență, consum și combaterea fraudelor a considerat că problema nu a fost doar tehnică, ci și una de informare a consumatorilor. Potrivit concluziilor anchetei, Nintendo ar fi cunoscut existența defectului încă din 2018, dar ar fi comunicat public despre el abia din 2020. În acest interval, mulți jucători au rămas cu impresia că problema ține de utilizarea personală sau de un caz izolat.
Pentru consumatori, consecințele au fost directe. Unii au plătit reparații, alții au cumpărat manete noi, iar alții au renunțat temporar la anumite jocuri. Înainte ca reparațiile gratuite să fie extinse, utilizatorii puteau fi nevoiți să prezinte dovada achiziției sau să achite costuri de service.
De ce a fost sancționată Nintendo atât de dur
DGCCRF a încadrat faptele drept practică comercială înșelătoare, pe motiv că lipsa unei informări clare ar fi putut influența deciziile economice ale consumatorilor. Mai simplu spus, dacă utilizatorii ar fi știut mai devreme că este vorba despre un defect recurent, ar fi putut solicita service, reparații sau înlocuiri în alte condiții, în loc să cumpere produse noi.
Asociațiile de protecție a consumatorilor au presat ani la rând compania să trateze problema ca pe una generală, nu ca pe o serie de cazuri individuale. În 2019, UFC-Que Choisir a cerut deja măsuri pentru înlocuirea gratuită a controllerelor afectate. Ulterior, presiunea a devenit europeană, iar Nintendo s-a angajat să ofere reparații gratuite pentru Joy-Con Drift chiar și în afara garanției legale.
Amenda de 35 de milioane de euro nu schimbă istoria succesului Nintendo Switch, dar marchează una dintre cele mai importante sancțiuni primite de companie în Europa pe zona de protecție a consumatorilor. Nintendo a acceptat plata sumei, însă a transmis, potrivit presei internaționale, că acordul nu echivalează cu recunoașterea unei intenții de a induce în eroare consumatorii.
Cazul vine într-un moment delicat pentru companie, întrucât Nintendo Switch 2 este deja pe piață, iar așteptările sunt uriașe. Pentru fani, întrebarea principală este dacă noua generație de controllere va evita definitiv problema care a urmărit prima consolă timp de aproape un deceniu.
Lecția dură pentru industria jocurilor
Cazul Joy-Con Drift arată cât de costisitor poate deveni un defect tehnic atunci când afectează un produs vândut în zeci sau sute de milioane de exemplare. Pentru Nintendo, problema nu a fost doar faptul că anumite manete s-au defectat, ci felul în care compania a reacționat și cât de repede a informat utilizatorii.
În industria jocurilor video, atașamentul față de branduri este uriaș. Fanii iartă uneori lansări întârziate, prețuri mari sau decizii controversate, dar toleranța scade rapid atunci când produsul fizic pe care îl folosesc zilnic devine imprevizibil. Un controller defect nu este un detaliu minor, ci legătura directă dintre jucător și joc.
Pentru utilizatorii afectați, sancțiunea confirmă ceea ce mulți spuneau de ani de zile: Joy-Con Drift nu a fost doar o neplăcere izolată, ci o problemă suficient de serioasă încât să atragă intervenția autorităților. Pentru Nintendo, amenda este un semnal clar că succesul comercial nu scutește o companie de obligația de a comunica transparent atunci când un produs are un defect recurent.
În final, Nintendo Switch rămâne una dintre cele mai populare console moderne, dar cazul Joy-Con Drift va rămâne atașat de istoria ei. Este exemplul perfect al unui produs genial umbrit de o piesă mică, aparent banală, care a ajuns să coste compania zeci de milioane de euro.