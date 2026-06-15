Controllerul care se mișca singur îi costă scump pe cei de la Nintendo

Defectul care a stricat una dintre cele mai iubite console

Nintendo Switch a fost lansată în 2017 și s-a transformat rapid într-un fenomen global. Consola hibridă, care poate fi folosită atât pe televizor, cât și în mod portabil, s-a vândut în peste 155 de milioane de unități la nivel mondial. Succesul uriaș a fost alimentat de jocuri populare, portabilitate și conceptul simplu al controllerelor detașabile Joy-Con.

Tocmai aceste controllere au devenit însă punctul slab al consolei. În unele cazuri, uzura componentelor interne sau acumularea de particule în zona joystick-ului ducea la mișcări false. Pentru utilizator, rezultatul era extrem de frustrant: personajul se deplasa singur, camera se rotea fără comandă, iar unele jocuri deveneau aproape imposibil de controlat.

Autoritatea franceză pentru concurență, consum și combaterea fraudelor a considerat că problema nu a fost doar tehnică, ci și una de informare a consumatorilor. Potrivit concluziilor anchetei, Nintendo ar fi cunoscut existența defectului încă din 2018, dar ar fi comunicat public despre el abia din 2020. În acest interval, mulți jucători au rămas cu impresia că problema ține de utilizarea personală sau de un caz izolat.

Pentru consumatori, consecințele au fost directe. Unii au plătit reparații, alții au cumpărat manete noi, iar alții au renunțat temporar la anumite jocuri. Înainte ca reparațiile gratuite să fie extinse, utilizatorii puteau fi nevoiți să prezinte dovada achiziției sau să achite costuri de service.

De ce a fost sancționată Nintendo atât de dur

DGCCRF a încadrat faptele drept practică comercială înșelătoare, pe motiv că lipsa unei informări clare ar fi putut influența deciziile economice ale consumatorilor. Mai simplu spus, dacă utilizatorii ar fi știut mai devreme că este vorba despre un defect recurent, ar fi putut solicita service, reparații sau înlocuiri în alte condiții, în loc să cumpere produse noi.

Asociațiile de protecție a consumatorilor au presat ani la rând compania să trateze problema ca pe una generală, nu ca pe o serie de cazuri individuale. În 2019, UFC-Que Choisir a cerut deja măsuri pentru înlocuirea gratuită a controllerelor afectate. Ulterior, presiunea a devenit europeană, iar Nintendo s-a angajat să ofere reparații gratuite pentru Joy-Con Drift chiar și în afara garanției legale.

Amenda de 35 de milioane de euro nu schimbă istoria succesului Nintendo Switch, dar marchează una dintre cele mai importante sancțiuni primite de companie în Europa pe zona de protecție a consumatorilor. Nintendo a acceptat plata sumei, însă a transmis, potrivit presei internaționale, că acordul nu echivalează cu recunoașterea unei intenții de a induce în eroare consumatorii.