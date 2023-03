Nintendo Switch rămâne o platformă apreciată : cele mai bune jocuri pe care să le încerci

De la Pokémon Scarlet and Violet la Breath of the Wild, iată câteva din cele mai bune jocuri pentru Nintendo Switch.

La mai bine de șase ani de la lansare, Nintendo Switch continuă să genereze respect. În comparație cu concurenții săi, Xbox Series X de la Microsoft și PlayStation 5 de la Sony, nu este în niciun caz cel mai puternic loc pentru a juca jocurile cele mai recente.

Dar este încă cel mai versatil, permițându-ți să joci jocuri de calitate consolei de aproape oriunde, de la canapea la autobuz.

Mai jos, ți-am pregătit o selecție de câteva dintre cele mai bune jocuri de pe platformă.

Metroid Prime Remastered

Revizuirea debutului lui Samus Aran în GameCube pe Switch este încântătoare, deoarece arată cât de atemporal era Metroid Prime când a fost lansat în 2002. Modificările moderne adăugate în remasterizarea Switch fac foarte mult pentru a moderniza schemele de control ale acțiunii la persoana întâi a jocului de aventură, dar dincolo de acestea și de un pic de luciu vizual, o mare parte din Metroid Prime Remastered rămâne la fel. Chiar și când se apropie cea de-a 21-a aniversare, Metroid Prime strălucește prin designul și atmosfera sa excelentă.

Pokémon Scarlet and Violet

Datorită naturii lor extrem de buggy, Pokémon Scarlet and Violet sunt un duo controversat de RPG-uri. Chiar și așa, jocurile din a noua generație ale lui Pokémon sunt pline de ambiție și prezintă unele dintre cele mai bune scrieri ale seriei din cei 27 de ani ai francizei. Premisa de a-ți găsi propria fericire în lumea Pokémon se simte ca un vis din copilărie împlinit pe deplin, mai ales când poți călători prin regiunea Paldea cu prietenii tăi și puține restricții.

Pe lângă o cantitate fără precedent de libertate și comunitate, scrierea personajelor lui Scarlet și Violet este cea mai puternică pe care a văzut-o seria, acolo sus alături de Pokémon Legends: Arceus. Diferitele sale rute se ocupă de durere și o interpretare nuanțată a narațiunii despre hărțuirea din curtea școlii, iar toate aceste povești culminează cu unul dintre cele mai întunecate și mai uluitoare jocuri finale pe care seria le-a servit vreodată.

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Este ușor să te uiți la acest joc și să te gândești, oh, o clonă de strategie XCOM cu o piele mai drăguță. Dar asta ar fi greșit! În primul rând, i-au dat lui Mario o armă ciudată. Jocul tratează, de asemenea, genul original ca pe un punct de plecare, adăugând o serie de mecanici originale care fac jocul să se deosebească. Poți să îți extinzi virajele în moduri elaborate prin dash, sari pe inamici și călătorind prin conducte. Dacă îți joci cărțile corect, un singur personaj poate face un tur în jurul întregii hărți dintr-o singură mișcare, provocând ravagii peste tot. Jocul este, de asemenea, o scrisoare de dragoste uriașă pentru toate lucrurile cu Mario, motiv pentru care Rabbids bazați pe personajele populare Nintendo funcționează atât de bine – parodiază ceva pe care Ubisoft îl înțelege profund.

Până la sfârșitul jocului, s-ar putea să te trezești chiar să dai afară personajele originale Mario în schimbul Rabbids. Împreună cu un mod extins de provocare și cu multesecrete, Rabbids este un joc surprinzător de bun. Apoi, desigur, există DLC care introduce mai multe personaje, precum Donkey Kong, niveluri mai provocatoare și mecanici noi. Am menționat că Luigi Death Stare este o mișcare reală?

Luigi’s Mansion 3

Îți place sezonul de Halloween? Îți plac lucrurile înfricoșătoare?

Dar îți este, de asemenea, un pic frică și nu-ți place tot sângele și atmosfera care vin cu jocurile de groază populare? Dacă da, ar trebui să joci Luigi’s Mansion 3, o aventură încântătoare la persoana a treia, plină de lupte satisfăcătoare și puzzle-uri distractive.

În plus, Gooigi, doppelgangerul lui Luigi, este în acest joc.

Ring Fit Adventure

În primele momente ale pandemiei, Ring Fit Adventure a luat lumea cu asalt – și din motive întemeiate. Nu numai că a oferit o alternativă la mișcare în lumea reală (în special atunci când sălile de sport au fost închise), dar s-a întâmplat să fie și un joc cu adevărat distractiv. Efectuezi exerciții afișate pe ecran în timp ce porți un accesoriu Switch cunoscut sub numele de Ring-Con. Acest lucru îți permite să progresezi de-a lungul hărții, să învingi inamicii și să colecționezi monede.

Deși stocul de Ring Fit a fost epuizat pentru o mare parte a pandemiei, jocul de exerciții este mai accesibil în zilele noastre. Merită verificat, chiar dacă sala ta s-a redeschis.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild este o realizare artistică monumentală, un joc video atât de creativ și plin de surprize încât vom vorbi despre el în anii următori. De asemenea, este diferit de orice joc Zelda de dinainte.

De ani de zile, jocurile Zelda au fost definite prin „nu”. Nu poți ajunge în acest loc decât mai târziu; nu poți rezolva acest puzzle până nu obții elementul potrivit.

Breath of the Wild este cel mai bun joc Zelda de până acum și realizează asta pur și simplu spunând da. Poți cățăra orice copac, stâncă sau perete de temniță pe care îl vezi. Te lasă liber într-o lume deschisă și ai emis patru obiective principale, pe care le poți aborda în orice ordine pe care o consideri potrivită. Sau, dacă îți face plăcere, poți doar să te orientezi către șeful final. Probabil vei pierde, dar jocul nu te va împiedica să încerci.

Hollow Knight

Hollow Knight este o mică epopee care înghesuie o cantitate extraordinară de secrete, provocări și recompense în regatul său subteran întins. Este puțin Castlevania și puțin Metroid, cu o hartă spațioasă și regiuni îndepărtate pe care le poți accesa doar după deblocarea uneia dintre multele upgrade-uri ale personajelor. Este puțin Dark Souls, cu regatul său părăsit, boși duri, hărți presărate de comenzi rapide și amenințarea de a pierde progresul la moarte.

Și împărtășește ADN-ul platformelor cu jocuri precum Ori and the Blind Forest și Super Meat Boy. Coace acele ingrediente înainte de a se îngheța pe un strat cu o atmosferă distinctă, iar cei care aleg să înfrunte tărâmul insectelor îngropate din Hallownest vor fi răsplătiți cu una dintre marile expediții de speleologie ale jocurilor.

Surprinzător, provocator, plină de satisfacții și neașteptat de amuzant, Hollow Knight merită absolut timpul tău și funcționează deosebit de bine pe Switch.

Animal Crossing: New Horizons

Ai putea crede că Animal Crossing: New Horizons nu este pentru toată lumea, dar simulatorul de viață adorabil al Nintendo se pare că este pentru toată lumea. Este imposibil de ignorat faptul că acest joc a fost lansat în mijlocul unei pandemii globale. Pe măsură ce cetățenii din întreaga lume au intensificat măsurile de distanțare socială, New Horizons a oferit un paradis în culori pastelate pentru care jucătorii de toate nivelurile de calificare să se piardă în mod colectiv. Modul de joc este destul de simplu: culege fructe, prinde insecte și găsește scoici scumpe, toate în interesul de a câștiga suficient capital pentru a construi o comunitate insulară idilică.

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8, un joc care a fost lansat pentru prima dată în urmă cu zece ani pe Wii U, încă nu a ajuns la finalul dezvoltării sale. Versiunea Switch 2017 a jocului se află în prezent în mijlocul unei serii de conținut descărcabi.

Este aceeași formulă Mario Kart reajustată și șlefuită într-un grad absurd, cu ușurință unul dintre cele mai distractive jocuri de petrecere pe care le poți juca pe Switch sau pe orice altă consolă. De asemenea, revizuiește complet modul de luptă nefericit al versiunii respective. Mario Kart 8 Deluxe este versiunea definitivă a unui joc deja grozav.

Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey este totul despre libertate și este glorios. Spre deosebire de jocurile recente Mario, instalatorul cu pălărie roșie nu mai trebuie să avanseze în linie dreaptă. Cronometrul a dispărut și fiecare nivel – de la sălbăticia glorioasă a Cascadei Fossil până la metropola plină de viață a orașului New Donk – este o cutie de jucării plină de provocări de platforme, secrete surprinzătoare și tot felul de distracții. De asemenea, îl poți îmbrăca pe Mario ca pirat, cowboy, clovn sau mafiot din anii ’20.