Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile
19 oct. 2025 | 15:59
de Iulia Kelt

Cum este vremea de Crăciun, în Egipt? Românii se întreabă dacă se poate face plajă

ACTUALITATE
Cum este vremea de Crăciun, în Egipt? Românii se întreabă dacă se poate face plajă
Vremea în Egipt de Crăciun / Foto: Colaj Playtech realizat cu AI

Tot mai mulți români aleg să își petreacă vacanța de Crăciun în locuri exotice, iar Egiptul rămâne una dintre cele mai populare destinații.

Cu prețuri accesibile, plaje spectaculoase și zboruri directe din România, Sharm el-Sheikh, Hurghada sau Marsa Alam sunt printre favoritele turiștilor care vor să înlocuiască frigul iernii cu temperaturi de vară.

Întrebarea care apare însă frecvent pe forumurile de călătorii este: cum este vremea de Crăciun în Egipt și se poate face plajă în această perioadă?

Vezi și:
Pregătiri intense pentru Târgul de Crăciun din Craiova. Deschiderea are loc pe 14 noiembrie
De ce nu ai voie să iei scoici din Egipt? Românii habar nu au de regulă

Experiențele românilor care au mers acolo în decembrie variază, dar majoritatea confirmă că temperaturile sunt ideale pentru relaxare și pentru activități la exterior, chiar dacă serile pot fi răcoroase. Vremea este, în general, stabilă, iar diferențele mari între zi și noapte sunt caracteristice climatului deșertic.

Temperaturile din decembrie: între 25 și 30 de grade ziua

În stațiunile de la Marea Roșie, cum sunt Sharm el-Sheikh sau Hurghada, temperatura medie în timpul zilei variază între 25 și 30 de grade Celsius.

În unele zile, termometrul poate urca chiar până la 29 de grade, condiții perfecte pentru plajă și înot. Soarele este puternic, dar suportabil, iar apa mării rămâne destul de caldă pentru baie, în jur de 23-25 de grade.

Mulți turiști spun că se pot bucura fără probleme de plajă și de activități acvatice, însă atrag atenția asupra diferenței de temperatură de după apus.

După ora 17:00, aerul se răcește rapid, iar seara temperaturile scad adesea sub 18 grade. De aceea, hainele de toamnă devin esențiale. Recomandarea generală este simplă: haine ușoare și de vară pentru zi, dar o geacă subțire, blugi sau un hanorac pentru orele mai reci.

Cei care aleg hoteluri cu piscine încălzite se pot bucura de înot chiar și dimineața sau seara, fără disconfort. În funcție de complex, diferențele de confort pot fi semnificative.

O iarnă blândă, dar imprevizibilă

Deși Egiptul are o climă stabilă, pot exista surprize. Turiștii care au vizitat țara în ultimii ani povestesc experiențe diferite: unii au prins Crăciunul la plajă, cu 28 de grade și cer senin, în timp ce alții își amintesc zile mai răcoroase, cu vânt puternic și chiar lapoviță în nordul țării. Totuși, aceste episoade sunt rare.

În general, decembrie este una dintre cele mai plăcute luni pentru a vizita Egiptul, mai ales pentru cei care nu suportă canicula verii. Temperaturile sunt ideale pentru excursii în deșert, croaziere pe Nil sau scufundări în Marea Roșie.

Așadar, da, se poate face plajă de Crăciun în Egipt, dar cu un bagaj adaptat: haine lejere pentru zi și îmbrăcăminte mai groasă pentru seară. Cu puțin noroc, turiștii pot petrece sărbătorile sub soarele african, la temperaturi de vară, chiar în mijlocul iernii.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
Recomandări
Administratorul blocului unde a avut loc explozia din Rahova, noi declaraţii după audierile de la Parchet. Cine ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz?
Administratorul blocului unde a avut loc explozia din Rahova, noi declaraţii după audierile de la Parchet. Cine ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz?
Ce copaci se prind cel mai bine toamna. Lista speciilor care rezistă oricărei ierni
Ce copaci se prind cel mai bine toamna. Lista speciilor care rezistă oricărei ierni
Jaf ca în filme la Muzeul Luvru. Hoţii au fugit cu bijuteriile Coroanei Franţei, totul s-a petrecut în doar şapte minute
Jaf ca în filme la Muzeul Luvru. Hoţii au fugit cu bijuteriile Coroanei Franţei, totul s-a petrecut în doar şapte minute
Fără autorizaţie de construcţie pentru casele de până la 150 de metri pătrați. Condiţiile puse de autorităţi
Fără autorizaţie de construcţie pentru casele de până la 150 de metri pătrați. Condiţiile puse de autorităţi
Samsung Galaxy S26 își amână lansarea. Când ar trebui să apară, ce aduce Ultra și ce știm despre restul seriei
Samsung Galaxy S26 își amână lansarea. Când ar trebui să apară, ce aduce Ultra și ce știm despre restul seriei
Noi amenzi pentru şoferii care conduc alte maşini decât în mod obişnuit. Cum pot scăpa de sancţiuni
Noi amenzi pentru şoferii care conduc alte maşini decât în mod obişnuit. Cum pot scăpa de sancţiuni
Wikipedia pierde utilizatori din cauza AI-ului care răspunde direct la întrebări și pentru că tinerii consumă video
Wikipedia pierde utilizatori din cauza AI-ului care răspunde direct la întrebări și pentru că tinerii consumă video
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a murit după un transplant de păr realizat la o clinică celebră din Turcia. Profesorul a stat 5 ore în operaţie
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a murit după un transplant de păr realizat la o clinică celebră din Turcia. Profesorul a stat 5 ore în operaţie
Revista presei
Adevarul
Un șofer a murit carbonizat în propria mașină: designul „modern” al ușilor a împiedicat salvarea
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Playtech Știri
Zodiile care au noroc la bani în noiembrie 2025. Pentru unii nativi, vin câștiguri neașteptate
Playtech Știri
Iulia Vântur, în doliu. Vedeta a început să plângă la înmormântare, însă Salman Khan i-a fost alături. Foto
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...