Cum este vremea de Crăciun, în Egipt? Românii se întreabă dacă se poate face plajă

Tot mai mulți români aleg să își petreacă vacanța de Crăciun în locuri exotice, iar Egiptul rămâne una dintre cele mai populare destinații.

Cu prețuri accesibile, plaje spectaculoase și zboruri directe din România, Sharm el-Sheikh, Hurghada sau Marsa Alam sunt printre favoritele turiștilor care vor să înlocuiască frigul iernii cu temperaturi de vară.

Întrebarea care apare însă frecvent pe forumurile de călătorii este: cum este vremea de Crăciun în Egipt și se poate face plajă în această perioadă?

Experiențele românilor care au mers acolo în decembrie variază, dar majoritatea confirmă că temperaturile sunt ideale pentru relaxare și pentru activități la exterior, chiar dacă serile pot fi răcoroase. Vremea este, în general, stabilă, iar diferențele mari între zi și noapte sunt caracteristice climatului deșertic.

Temperaturile din decembrie: între 25 și 30 de grade ziua

În stațiunile de la Marea Roșie, cum sunt Sharm el-Sheikh sau Hurghada, temperatura medie în timpul zilei variază între 25 și 30 de grade Celsius.

În unele zile, termometrul poate urca chiar până la 29 de grade, condiții perfecte pentru plajă și înot. Soarele este puternic, dar suportabil, iar apa mării rămâne destul de caldă pentru baie, în jur de 23-25 de grade.

Mulți turiști spun că se pot bucura fără probleme de plajă și de activități acvatice, însă atrag atenția asupra diferenței de temperatură de după apus.

După ora 17:00, aerul se răcește rapid, iar seara temperaturile scad adesea sub 18 grade. De aceea, hainele de toamnă devin esențiale. Recomandarea generală este simplă: haine ușoare și de vară pentru zi, dar o geacă subțire, blugi sau un hanorac pentru orele mai reci.

Cei care aleg hoteluri cu piscine încălzite se pot bucura de înot chiar și dimineața sau seara, fără disconfort. În funcție de complex, diferențele de confort pot fi semnificative.

O iarnă blândă, dar imprevizibilă

Deși Egiptul are o climă stabilă, pot exista surprize. Turiștii care au vizitat țara în ultimii ani povestesc experiențe diferite: unii au prins Crăciunul la plajă, cu 28 de grade și cer senin, în timp ce alții își amintesc zile mai răcoroase, cu vânt puternic și chiar lapoviță în nordul țării. Totuși, aceste episoade sunt rare.

În general, decembrie este una dintre cele mai plăcute luni pentru a vizita Egiptul, mai ales pentru cei care nu suportă canicula verii. Temperaturile sunt ideale pentru excursii în deșert, croaziere pe Nil sau scufundări în Marea Roșie.

Așadar, da, se poate face plajă de Crăciun în Egipt, dar cu un bagaj adaptat: haine lejere pentru zi și îmbrăcăminte mai groasă pentru seară. Cu puțin noroc, turiștii pot petrece sărbătorile sub soarele african, la temperaturi de vară, chiar în mijlocul iernii.