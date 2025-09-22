Obiectul interzis în Egipt, nu ai voie să îl ai la tine. Românii păţiţi, sfaturi pentru cei care aleg o vacanţă aici: „Nici scoici să nu luaţi din apă”

Egiptul rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță pentru români, atrăgând anual mii de turiști datorită plajelor exotice, istoriei milenare și prețurilor accesibile. Totuși, cei care aleg această țară trebuie să știe că regulile locale sunt stricte, iar necunoașterea lor poate aduce neplăceri serioase. Printre cele mai importante interdicții, care i-a surprins pe mulți vizitatori, se numără accesul cu drone pe teritoriul egiptean, acestea fiind complet interzise de autorități.

Dronele, complet interzise în Egipt

Mulți turiști au aflat abia la sosirea pe aeroport că dronele sunt strict interzise. Legislația locală nu permite introducerea lor în țară, iar cei care ignoră această regulă riscă să rămână fără aparatul de filmat sau chiar să primească sancțiuni. Motivul principal este legat de securitate, iar autoritățile egiptene tratează cu maximă seriozitate această interdicție.

Românii care au încercat să intre cu drone în Egipt au povestit că au fost nevoiți să renunțe la ele la aeroport, aparatele fiind confiscate imediat. Din acest motiv, este esențial ca turiștii să lase dronele acasă dacă plănuiesc o vacanță în această destinație.

Suvenirurile din mare pot aduce amenzi usturătoare

Un alt aspect de care trebuie să țină cont cei care ajung pe malul Mării Roșii este interdicția de a lua suveniruri naturale. Scoicile, coralii și alte elemente marine sunt protejate, iar exportul lor este pedepsit. „Nici scoici să nu luați din apă”, spun turiștii români care au trecut prin experiențe neplăcute la controlul din aeroport.

Amenzile pot fi consistente, iar autoritățile egiptene verifică atent bagajele celor care se întorc acasă. De aceea, recomandarea este ca vizitatorii să se limiteze la suvenirurile cumpărate din magazinele autorizate, evitând astfel orice risc.

Reguli importante pentru o vacanță fără probleme

Pe lângă aceste interdicții, românii care au călătorit în Egipt oferă o serie de sfaturi utile pentru a evita situațiile neplăcute. Printre acestea:

Pașaport valabil – documentul trebuie să fie valabil cel puțin șase luni de la data intrării în țară.

Viză la sosire – aceasta costă 25 de dolari și se achiziționează direct din aeroport.

Apă îmbuteliată obligatoriu – turiștii sunt sfătuiți să nu consume apă de la robinet.

Încălțăminte de apă – absolut necesară pentru plajele cu corali, roci și arici de mare.

Bancnote mici – utile pentru plăți rapide, având în vedere că mulți comercianți nu oferă rest la sume mari.

Asigurare medicală de călătorie – considerată esențială, având în vedere costurile ridicate ale serviciilor private.

Un alt detaliu important este legat de bagajul de cală, care trebuie obligatoriu înfoliat pentru zborul de retur. Această regulă este impusă de aeroporturile din Egipt și costă aproximativ 5 euro.

Cultura locală și experiența egipteană

Pe lângă aspectele practice, turiștii trebuie să respecte și cultura locală. În orașe sau excursii, se recomandă o ținută decentă, chiar dacă aceasta nu înseamnă acoperirea completă a corpului. Negocierea în bazaruri este o tradiție și face parte din experiența autentică, însă trebuie abordată cu răbdare și zâmbetul pe buze.

De asemenea, bucătăria egipteană nu include carne de porc, fiind influențată de tradiția musulmană, însă compensează printr-o varietate de preparate pe bază de pui, vită, pește și legume aromate.

O vacanță în Egipt poate fi o experiență de neuitat, dacă sunt respectate regulile locale. Interdicția asupra dronelor, regulile stricte privind suvenirurile din mare și atenția la detalii precum viza, apa îmbuteliată sau asigurarea medicală pot face diferența între un concediu reușit și unul plin de complicații. Românii care au trecut prin astfel de situații recomandă informarea din timp și pregătirea atentă a bagajelor, pentru a evita surprizele.