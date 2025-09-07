Ultima ora
Noul tip de bagaj de mână permis la Ryanair: dimensiuni mai mari pentru toți pasagerii
07 sept. 2025 | 08:49
de Filon Stan

Ce strică vacanțele în Egipt, mulți români sunt dezamăgiți de ce se întâmplă. Detaliul despre care agențiile nu vorbesc

Social
Ce strică vacanțele în Egipt, mulți români sunt dezamăgiți de ce se întâmplă. Detaliul despre care agențiile nu vorbesc
Vacantele in Egipt, o adevarata dezamagire pentru multi turisti romani

Tot mai mulți turiști români povestesc că au avut parte de surprize neplăcute pe plajele din Egipt, atunci când au descoperit că accesul în Marea Roșie nu este atât de simplu precum îl descriu agențiile de turism. Deși ofertele pun accent pe frumusețea apei și recifurile spectaculoase, fenomenul de flux și reflux poate face ca în anumite resorturi intrarea în apă să fie aproape imposibilă.

Surprize neplăcute pentru mulți turiști români care au mers în Egipt

O româncă a relatat că „la noi în resort nu se poate efectiv intra în apă să stai decât puțin cu picioarele, iar nivelul nu trece de gleznă și apoi, puțin mai încolo, nu este permis, nivelul de adâncime fiind de 15 metri”. Situații similare au fost confirmate și de alți turiști, care spun că fenomenul este prezent mai ales în Hurghada și Sharm El-Sheikh.

Specialiștii în turism explică faptul că, dincolo de reflux, există și restricții de siguranță, deoarece în anumite zone curenții sunt puternici sau pot apărea prădători marini. În aceste cazuri, accesul în apă este permis doar de pe pontoane, unde se poate face snorkeling sau înot în siguranță.

Vezi și:
Gestul frumos al unui român a stârnit controverse. A lăsat ascunse în avion două cartele pentru Egipt: ”Pe locul 30D”
Românii care au ales vacanţe în Egipt nu pot sta afară sau în restaurante din cauza căldurii. Experienţele turiştilor, fără filtru: „48 de grade, ne sufocăm”

Flux-reflux cu probleme

De altfel, mulți vizitatori susțin că experiența diferă în funcție de hotel: unele resorturi au plaje unde refluxul este abia sesizabil, în timp ce altele sunt afectate ore întregi de retragerea apei. Există și cazuri în care intrarea în mare de pe mal este posibilă doar într-un anumit interval al zilei.

Turiștii cu experiență atrag atenția că „fluxul și refluxul sunt peste tot”, însă intensitatea variază în funcție de poziționarea hotelului și de tipul plajei. Agențiile de turism menționează uneori aceste aspecte în descriere, recomandând folosirea pontonului sau chiar a pantofilor speciali de apă pentru o experiență mai confortabilă.

Vacanțele în Egipt rămân totuși spectaculoase, dar pentru a evita neplăcerile, turiștii ar trebui să se informeze înainte de rezervare asupra specificului plajei și a modului în care se poate face baie în Marea Roșie.

Prima ninsoare în București vine înainte de decembrie. Meteorologii anunță o iarnă grea în România
Recomandări
Ce salariu câștigă un muncitor srilankez după 3 ani în România. În trei ani, își poate construi o casă în țara natală
Ce salariu câștigă un muncitor srilankez după 3 ani în România. În trei ani, își poate construi o casă în țara natală
Cine este prințul „Libelulă” al Japoniei, tânărul care poate fi ultimul împărat al celei mai vechi dinastii regale din lume
Cine este prințul „Libelulă” al Japoniei, tânărul care poate fi ultimul împărat al celei mai vechi dinastii regale din lume
Ce se întâmplă cu rovinieta în 2025 și 2026, cât vor plăti românii ca să conducă o mașină pe drumurile patriei
Ce se întâmplă cu rovinieta în 2025 și 2026, cât vor plăti românii ca să conducă o mașină pe drumurile patriei
Câștigătorul Leului de Aur de la Festivalul de Film de la Veneția e altfel în acest an: filmul lui Jim Jarmusch urcă pe cel mai înalt podium, iar „The Voice of Hind Rajab” ia argintul
Câștigătorul Leului de Aur de la Festivalul de Film de la Veneția e altfel în acest an: filmul lui Jim Jarmusch urcă pe cel mai înalt podium, iar „The Voice of Hind Rajab” ia argintul
Greșeala banală care îi costă pe români. Unde și de ce vor fi nevoiți să achite o taxă suplimentară de 60 de lei
Greșeala banală care îi costă pe români. Unde și de ce vor fi nevoiți să achite o taxă suplimentară de 60 de lei
Cele mai bune jocuri mobile pentru pauzele de 5 minute
Cele mai bune jocuri mobile pentru pauzele de 5 minute
7 septembrie în istorie: de la independența Braziliei la bătălia de la Borodino și începutul Blitz-ului
7 septembrie în istorie: de la independența Braziliei la bătălia de la Borodino și începutul Blitz-ului
Trucuri Microsoft Office pe care nu le știai pentru optimizarea timpului. Așa ai o viață mai aerisită
Trucuri Microsoft Office pe care nu le știai pentru optimizarea timpului. Așa ai o viață mai aerisită
Revista presei
Adevarul
Specialiștii au stabilit cauza tragediei de la Lisabona. Ce s-a întâmplat cu funicularul care a ucis 16 oameni
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop duminică, 7 septembrie 2025. Zodia care atrage abundența la final de săptămână
Playtech Știri
Ce pun moldovencele în bulion ca să nu facă floare. Ingredientul banal care oprește fermentarea
Playtech Știri
Ce pomi fructiferi se plantează toamna pentru o recoltă bogată. Cum alegi soiurile cele mai rezistente
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...