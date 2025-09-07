Ce strică vacanțele în Egipt, mulți români sunt dezamăgiți de ce se întâmplă. Detaliul despre care agențiile nu vorbesc

Tot mai mulți turiști români povestesc că au avut parte de surprize neplăcute pe plajele din Egipt, atunci când au descoperit că accesul în Marea Roșie nu este atât de simplu precum îl descriu agențiile de turism. Deși ofertele pun accent pe frumusețea apei și recifurile spectaculoase, fenomenul de flux și reflux poate face ca în anumite resorturi intrarea în apă să fie aproape imposibilă.

Surprize neplăcute pentru mulți turiști români care au mers în Egipt

O româncă a relatat că „la noi în resort nu se poate efectiv intra în apă să stai decât puțin cu picioarele, iar nivelul nu trece de gleznă și apoi, puțin mai încolo, nu este permis, nivelul de adâncime fiind de 15 metri”. Situații similare au fost confirmate și de alți turiști, care spun că fenomenul este prezent mai ales în Hurghada și Sharm El-Sheikh.

Specialiștii în turism explică faptul că, dincolo de reflux, există și restricții de siguranță, deoarece în anumite zone curenții sunt puternici sau pot apărea prădători marini. În aceste cazuri, accesul în apă este permis doar de pe pontoane, unde se poate face snorkeling sau înot în siguranță.

Flux-reflux cu probleme

De altfel, mulți vizitatori susțin că experiența diferă în funcție de hotel: unele resorturi au plaje unde refluxul este abia sesizabil, în timp ce altele sunt afectate ore întregi de retragerea apei. Există și cazuri în care intrarea în mare de pe mal este posibilă doar într-un anumit interval al zilei.

Turiștii cu experiență atrag atenția că „fluxul și refluxul sunt peste tot”, însă intensitatea variază în funcție de poziționarea hotelului și de tipul plajei. Agențiile de turism menționează uneori aceste aspecte în descriere, recomandând folosirea pontonului sau chiar a pantofilor speciali de apă pentru o experiență mai confortabilă.

Vacanțele în Egipt rămân totuși spectaculoase, dar pentru a evita neplăcerile, turiștii ar trebui să se informeze înainte de rezervare asupra specificului plajei și a modului în care se poate face baie în Marea Roșie.