O româncă stabilită în Egipt spune ce nu îi place în această ţară adorată de mulţi turişti. Ce nu vezi atunci când mergi în vacanţă

Egiptul rămâne una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru români, datorită climei calde, plajelor spectaculoase și istoriei impresionante. Însă, dincolo de atracțiile turistice, viața de zi cu zi în această țară poate fi mult diferită de imaginea idilică pe care o văd turiștii.

O româncă stabilită în Egipt, despre ce nu îi place acolo

O româncă stabilită de mai mulți ani în Hurghada a vorbit deschis despre aspectele care îi lipsesc sau care îi dau bătăi de cap. Aceasta a făcut o postare pe grupul de Facebook „Fuga în Egipt”:

„De multe ori vă povestesc despre ce iubesc la Egipt, dar există și lucruri care nu sunt deloc ușoare. Mi-e dor, de exemplu, de parcurile verzi și de locurile de joacă gratuite pentru copii. Aici, pentru a avea parte de un spațiu decent de relaxare, trebuie să intri într-un resort”, povestește femeia.

Printre alte dificultăți semnalate se numără dependența de aerul condiționat pe timpul verii, lipsa spectacolelor culturale și a teatrelor, traficul haotic și traversările periculoase, precum și praful omniprezent. Ea mai adaugă:

„Aici, ‘mâine’ nu înseamnă întotdeauna mâine. Am învățat să am mai multă răbdare decât credeam că pot avea vreodată.”

Viața cotidiană include și provocări legate de alimentație: „Legumele sunt incomplete. Nu găsești rădăcină de țelină sau pătrunjel. Ciorbele românești nu au niciodată același gust”, mărturisește românca. Lipsa unor adrese clare și necesitatea negocierii la cumpărături sunt alte aspecte care fac viața mai complicată.

Ce spun internauţii despre părerea femeii?

Postarea sa pe grupul de Facebook „Fuga în Egipt” a generat numeroase reacții. Mulți membri au confirmat observațiile sale, adăugând probleme legate de curățenie și animalele fără stăpân:

„Mizeria din cartiere, câinii și pisicile abandonate, dar și șobolanii sunt o mare problemă. Ar fi nevoie de adăposturi și de mai multă grijă pentru igienă”, a scris o utilizatoare.

Alții au remarcat schimbările de comportament ale localnicilor:

„Am observat că egiptenii par mai stresați decât acum câțiva ani, probabil din cauza situației economice.”

În final, concluzia româncei este că, deși Egiptul nu este perfect, fiecare țară are atât puncte forte, cât și minusuri.