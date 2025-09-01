Ultima ora
Cel puţin 500 de morţi şi răniţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Ce magnitudine a avut seismul devastator
01 sept. 2025 | 11:53
de Diana Dumitrache

O româncă stabilită în Egipt spune ce nu îi place în această ţară adorată de mulţi turişti. Ce nu vezi atunci când mergi în vacanţă

Vacanțe și turism
O româncă stabilită în Egipt spune ce nu îi place în această ţară adorată de mulţi turişti. Ce nu vezi atunci când mergi în vacanţă
Plajă în Taba, Egipt (Sursa foto: Profimedia)

Egiptul rămâne una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru români, datorită climei calde, plajelor spectaculoase și istoriei impresionante. Însă, dincolo de atracțiile turistice, viața de zi cu zi în această țară poate fi mult diferită de imaginea idilică pe care o văd turiștii.

O româncă stabilită în Egipt, despre ce nu îi place acolo

O româncă stabilită de mai mulți ani în Hurghada a vorbit deschis despre aspectele care îi lipsesc sau care îi dau bătăi de cap. Aceasta a făcut o postare pe grupul de Facebook „Fuga în Egipt”:

„De multe ori vă povestesc despre ce iubesc la Egipt, dar există și lucruri care nu sunt deloc ușoare. Mi-e dor, de exemplu, de parcurile verzi și de locurile de joacă gratuite pentru copii. Aici, pentru a avea parte de un spațiu decent de relaxare, trebuie să intri într-un resort”, povestește femeia.

Printre alte dificultăți semnalate se numără dependența de aerul condiționat pe timpul verii, lipsa spectacolelor culturale și a teatrelor, traficul haotic și traversările periculoase, precum și praful omniprezent. Ea mai adaugă:

Vezi și:
Cum este vremea în Egipt în noiembrie? Experienţele românilor care au ales să meargă toamna în vacanţă: „Plăcută şi apa”
Disc misterios din piatră, vechi de 5.000 de ani, descoperit în Egipt, într-un mormânt. Ce ar putea fi, de fapt

„Aici, ‘mâine’ nu înseamnă întotdeauna mâine. Am învățat să am mai multă răbdare decât credeam că pot avea vreodată.”

Viața cotidiană include și provocări legate de alimentație: „Legumele sunt incomplete. Nu găsești rădăcină de țelină sau pătrunjel. Ciorbele românești nu au niciodată același gust”, mărturisește românca. Lipsa unor adrese clare și necesitatea negocierii la cumpărături sunt alte aspecte care fac viața mai complicată.

Una dintre aglomeratele străzi din Cairo (Sursa foto: Profimedia)

Una dintre aglomeratele străzi din Cairo (Sursa foto: Profimedia)

Ce spun internauţii despre părerea femeii?

Postarea sa pe grupul de Facebook „Fuga în Egipt” a generat numeroase reacții. Mulți membri au confirmat observațiile sale, adăugând probleme legate de curățenie și animalele fără stăpân:

„Mizeria din cartiere, câinii și pisicile abandonate, dar și șobolanii sunt o mare problemă. Ar fi nevoie de adăposturi și de mai multă grijă pentru igienă”, a scris o utilizatoare.

Alții au remarcat schimbările de comportament ale localnicilor:

„Am observat că egiptenii par mai stresați decât acum câțiva ani, probabil din cauza situației economice.”

În final, concluzia româncei este că, deși Egiptul nu este perfect, fiecare țară are atât puncte forte, cât și minusuri.

„Toate aceste lucruri fac parte din povestea mea egipteană. M-au învățat să apreciez altfel lucrurile simple, să râd mai mult și să privesc cu răbdare. Egiptul nu e perfect, dar tocmai asta îl face unic”, a încheiat ea.

Prima zi de toamnă aduce caniculă. Zonele afectate de codul galben de căldură
Recomandări
WhatsApp pregătește funcții noi, de la ștergeri automate la verificarea informațiilor cu AI. Ce trebuie să știi
WhatsApp pregătește funcții noi, de la ștergeri automate la verificarea informațiilor cu AI. Ce trebuie să știi
Ce se întâmplă când torni frecvent uleiul de gătit în chiuvetă. Consecințele pe termen lung de care puțini își dau seama și aduc pagube uriașe
Ce se întâmplă când torni frecvent uleiul de gătit în chiuvetă. Consecințele pe termen lung de care puțini își dau seama și aduc pagube uriașe
Time AI 2025 a stabilit topul 100 al personalități care modelează viitorul inteligenței artificiale. Cine se află pe listă, de fapt
Time AI 2025 a stabilit topul 100 al personalități care modelează viitorul inteligenței artificiale. Cine se află pe listă, de fapt
Emma Stone și-a ras capul pentru noul film al lui Yorgos Lanthimos. Când vezi „Bugonia” în cinema
Emma Stone și-a ras capul pentru noul film al lui Yorgos Lanthimos. Când vezi „Bugonia” în cinema
Rivers of Fate, mini-serialul brazilian care dezvăluie un sistem rupt din temelii: De ce să-l vezi pe Netflix
Rivers of Fate, mini-serialul brazilian care dezvăluie un sistem rupt din temelii: De ce să-l vezi pe Netflix
Descoperire macabră: rămășițe umane cu gâtul înfășurat în frânghii și mâinile legate, vechi de 2.300 de ani
Descoperire macabră: rămășițe umane cu gâtul înfășurat în frânghii și mâinile legate, vechi de 2.300 de ani
Bucureştiul are un nou muzeu. Este în aer liber şi va atrage turişti din întreaga lume. „Atracţiile” Cimitirului Bellu
Bucureştiul are un nou muzeu. Este în aer liber şi va atrage turişti din întreaga lume. „Atracţiile” Cimitirului Bellu
Misterul formării planetei Jupiter, rezolvat cu ajutorul supercomputerelor, dezvăluie un trecut surprinzător
Misterul formării planetei Jupiter, rezolvat cu ajutorul supercomputerelor, dezvăluie un trecut surprinzător
Revista presei
Adevarul
Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness: „Am pierdut 7 kilograme”
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Un nou cuplu neaşteptat în showbiz-ul din România. Ea este considerată una dintre cele mai frumoase femei de la noi, el – un comediant cunoscut
Playtech Știri
Horoscopul financiar pentru toamna lui 2025. Zodiile care dau lovitura, vor întoarce banii cu lopata
Playtech Știri
Horoscop zilnic 1 septembrie 2025. O zodie începe luna cu provocări majore pe plan financiar
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!