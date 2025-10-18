Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
18 oct. 2025 | 14:09
de Filon Stan

Social
Cum a aflat iubitul tinerei gravide de moartea acesteia în explozia din Rahova? Bărbatul este distrus de durere
Trei persoane au murit și alte 15 au fost rănite în urma exploziei care a avut loc vineri la un bloc de locuințe din cartierul bucureștean Rahova. Printre cei decedați se numără și o tânără gravidă. Partenerul său de viață este dărâmat de durere. A făcut recent primele declarații.

Cum a aflat iubitul tinerei gravide de moartea acesteia

Tânăra gravidă decedată în urma exploziei care a avut loc la un bloc de locuințe din cartierul bucureștean Rahova se pare că a fost ultima victimă descoperită de salvatori, la mai bine de 10 ore după deflagrație.

Intervenția pompierilor a fost foarte dificilă, deoarece scara respectivă se află în real pericol de prăbușire. Tănăra însărcinată, în vârstă de 24 de ani, a decedat pe loc, iar în urma ei lasă o durere nemărginită. Partenerul său de viață este distrus de pierdere. Mai avea puțin până își strângea la piept copilul, însă acum trebuie să se pregătească pentru înmormântarea soției sale și a copilului lor nenăscut.

„Mi se spun tot felul de lucruri”

Bărbatul a făcut recent primele declarații și a recunoscut că încă nu știe mai nimic despre modul în care s-a produs explozia. „Mi se spun tot felul de lucruri. Eram la serviciu, nu eram acasă. Nu am vorbit deloc, m-au sunat fraţii mei”, a spus bărbatul.

Mama fetei și-a strigat și ea durerea și a spus că în ultimele două zile au fost nevoiți să stea cu ușile deschise, din cauza mirosului puternic de gaz.  „De 2 zile lăsăm uşile de la intrare deschise. Măcar puteau să spună ‘Băi prostilor, plecaţi de-acasă că nu se poate să mai staţi aici!’”, a mărturisit femeia.

„Vor răspunde în fața legii”

Între timp, se cere pedepsirea celor vinovați pentru această tragedie. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis vineri seara, că toți cei responsabili de explozia din Calea Rahovei, „vor răspunde în fața legii, inclusiv penal”.

„Cei responsabili atât de la compania respectivă, cât și cei de la Distrigaz, vor răspunde în fața regii, inclusiv penal. Pentru că este inadmisibil ca o situație de acest gen de importanță atât de mare, de o gravitate atât de mare, care astăzi s-a lăsat cu pierderea unor vieți omenești, să poată să fie prevenită și cei care trebuiau să o prevină să nu-și facă treaba”, a spus Ivan.

