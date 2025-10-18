Ultima ora
18 oct. 2025
de Diana Dumitrache

Teama locatarilor din blocul vecin exploziei din Rahova: „Și la noi mirosea a gaze". O nouă tragedie se poate produce oricând

O nouă tragedie s-ar putea produce în orice moment (Foto: Profimedia)

La o zi după explozia devastatoare care a zguduit zona Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei, locatarii blocurilor din apropiere trăiesc cu frica permanentă că o nouă tragedie s-ar putea produce în orice moment.

În blocul aflat pe strada Vicina nr. 3, chiar lângă imobilul distrus de deflagrație, oamenii povestesc că mirosul de gaz era puternic încă din zilele anterioare exploziei, iar detectoarele sonore avertizau constant asupra pericolului.

„De două zile mirosea a gaz pe scară, piuiau detectoarele în tot blocul. Gazele au fost oprite o vreme, dar mirosul nu dispăruse. Noaptea de dinaintea exploziei a fost îngrozitoare”, a povestit fiica unor locatari pentru HotNews.ro.

Cu toate acestea, autoritățile au permis locatarilor să se întoarcă în apartamente, fără să le ofere o explicație clară despre cauza scurgerii de gaze.

„Nu înțeleg cum pot spune că e sigur să revenim acasă, atâta timp cât nimeni nu a clarificat de unde a provenit scurgerea. Toată atenția e pe blocul care a explodat, dar și la noi se simțea mirosul de gaz la fel de puternic”, a adăugat femeia.

Teama este atât de mare încât unii locatari refuză să revină în locuințe.

„Mie îmi este frică să-mi las părinții să se întoarcă. Și când gazele erau oprite, mirosea îngrozitor. Cum să trăiești liniștit știind că o explozie poate avea loc în orice clipă?”, spune tânăra.

Locatarii cer verificări urgente

Situația pare cu atât mai alarmantă cu cât, potrivit relatărilor, reacția echipelor de intervenție a fost minimă. În ziua dinaintea deflagrației, detectorul de gaze al familiei a început să piuie insistent.

„A venit un domn de la Distrigaz, i-a spus mamei că e o defecțiune, că piuie la toată lumea. L-a scos din priză și l-a băgat la loc. Aia a fost toată intervenția”, povestește femeia revoltată.

Doar câteva ore mai târziu, blocul alăturat a fost distrus de o explozie uriașă, care a ucis trei oameni și a rănit alți cincisprezece.

„Cu 15 minute înainte de deflagrație vorbeam cu mama la telefon. Îmi spunea că încă miroase a gaz. Apoi m-a sunat disperată: ‘Mamă, a fost o explozie! Trebuie să ieșim!’”, rememorează ea.

Locatarii cer acum verificări urgente și măsuri reale de siguranță, temându-se că în lipsa unei intervenții serioase, o nouă tragedie ar putea izbucni în orice moment, chiar sub ochii autorităților.

