Cronologia exploziei din Rahova: de la primul apel la 112 până la momentul deflagrației. Ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de tragedie

Ministerul Afacerilor Interne a făcut publică, vineri seară, o cronologie detaliată a evenimentelor care au precedat explozia produsă pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Bucureștiului.

Deflagrația din Rahova, survenită în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 13, iar clădirea afectată a fost grav avariată.

Conform datelor comunicate de MAI, primele semne de pericol au apărut cu o zi înainte. Pe 16 octombrie, în jurul orei 08:22, un locatar a sunat la 112 pentru a reclama un miros intens de gaz.

În mai puțin de zece minute, un echipaj ISUBIF a ajuns la adresa semnalată, confirmând existența scurgerilor. Pompierii au oprit alimentarea cu gaze și au cerut intervenția companiei de distribuție, rămânând la fața locului până la sosirea echipei specializate.

Etapele intervenției înainte de explozie

Ministerul a precizat că, după acțiunea inițială a pompierilor, nu au mai fost primite alte apeluri de urgență în intervalul dintre 16 octombrie, ora 08:29, și 17 octombrie, ora 09:08, momentul în care s-a produs explozia.

În doar câteva secunde, etajul șase al imobilului s-a prăbușit peste etajul cinci, iar întreaga structură a clădirii a fost serios afectată.

Imagini surprinse de camerele din apropiere arată cum trecătorii din fața blocului au fost luați prin surprindere de unda de șoc.

Un videoclip publicat pe rețelele de socializare arată locul în care un bărbat ar fi fost aruncat de presiunea aerului, izbindu-se de un imobil aflat vizavi. Autoritățile au confirmat că trei persoane au decedat și mai multe au suferit răni grave.

Explozia, înregistrată de stațiile seismice din București

Deflagrația a fost suficient de puternică pentru a fi detectată de echipamentele Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Stațiile seismice din cartierul Ferentari și de la Observatorul Seismologic Cuțitul de Argint au înregistrat undele produse, cercetătorii estimând că energia eliberată a fost echivalentă cu cea a unui cutremur de magnitudine 1,2.

Ministerul Afacerilor Interne a transmis condoleanțe familiilor îndoliate și a precizat că toate structurile implicate colaborează pentru clarificarea circumstanțelor tragediei.

În paralel, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat ancheta, invocând complexitatea cazului. Procurorii investighează fapta sub aspectul infracțiunii de distrugere din culpă, conform articolului 255 din Codul penal.

Anchetatorii efectuează cercetări amănunțite la fața locului, audiază martori și realizează expertize tehnice pentru a determina cauza exactă a exploziei și pentru a stabili dacă au existat erori umane sau deficiențe în sistemul de distribuție a gazelor. Concluziile preliminare urmează să fie prezentate public de autorități după finalizarea analizelor tehnice.