Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat aruncat de suflul deflagrației în blocul de vizavi

Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
17 oct. 2025 | 15:04
de Ana Ionescu

ACTUALITATE
Ies la iveală detalii cutremurătoare după explozia devastatoare FOTO: ISU

Ies la iveală detalii cutremurătoare după explozia devastatoare care a distrus un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Tragedia de pe Calea Rahovei a luat viețile a trei persoane și a rănit alte 13, printre care și doi adolescenți.

Potrivit unor surse judiciare, una dintre victime era o femeie însărcinată, în vârstă de doar 24 de ani, care nu a avut nicio șansă de supraviețuire. Tânăra a fost găsită sub o placă de beton, iar medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

Martorii spun că mirosul de gaze se simțea încă de joi

Locatarii blocului au declarat că mirosul puternic de gaze se simțea încă de joi, iar oamenii au cerut ajutorul companiei de distribuție, însă fără rezultat. Deși reprezentanții Distrigaz au venit inițial la fața locului și au sigilat instalația, locatarii spun că nu s-au făcut verificări amănunțite, iar mirosul a persistat toată noaptea.

Arhitect, despre rezistența blocurilor vechi din Capitală. Ce a observat la pereții apartamentelor după explozia devastatoare din cartierul Rahova
Prima reacție Distrigaz după explozia devastatoare din Rahova: „Echipele de intervenție au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”

„România, 2025 – apartament într-un bloc, miroase toată scara a gaz. Sunăm la gaz, vine omul, oprește gazul, pune o hârtie la avizier și pleacă. Stă în mașină să vadă cum evoluează treaba, dar el și-a făcut treaba. Pe scara blocului, contorii de gaz deja piuiau. Sunăm la 112 – ne trimit la ISU, care spune că nu e treaba lor. Vin pompierii, merg în subsol, tot gaz, tot fum. Într-un final, oamenii de la PPC/Enel au descoperit că ar fi fost și un cablu electric ars. Dar până atunci trecuseră 50 de minute”, a scris pe Facebook o locatară, Natalia Zgabei, aflată în apropierea imobilului distrus.

Un alt bărbat din zonă a relatat că a simțit gaz în toată scara și că, deși a fost anunțat furnizorul, nu s-a intervenit corespunzător.

„Ieri a mirosit toată ziua a gaz, au venit cei de la Distrigaz, au închis gazele. Dimineață, mă pregăteam să merg la sală, când am auzit o bubuitură groaznică. Am ieșit imediat din casă cu soția. Au zburat două etaje, o mare nenorocire”, a povestit acesta pentru Antena 3 CNN.

O altă persoană a declarat pentru Digi24 că „mirosul de gaze era insuportabil încă de joi, iar toată lumea era speriată”.

Un bărbat aruncat de suflul exploziei

Imaginile surprinse la fața locului sunt de-a dreptul dramatice. Un bărbat a fost aruncat de suflul deflagrației în blocul de vizavi, impactul fiind atât de puternic încât mai multe apartamente au fost complet distruse. Martorii spun că zidurile s-au prăbușit peste mașinile parcate, iar geamurile liceului „Dimitrie Bolintineanu” din apropiere s-au spart.

Deflagrația, care a avut loc vineri dimineață, a fost urmată de un haos total: oameni panicați, țipete, praf și fum peste tot. Ministerul Sănătății a anunțat că 13 persoane au fost transportate de urgență la spital, două fiind minori, iar o adolescentă de 17 ani se află în stare critică, după ce a căzut de la etajul 7 pe o platformă de la etajul 5.

Ipoteze în anchetă: sigiliu rupt și intervenție neautorizată

Potrivit ANRE, o echipă Distrigaz Sud Rețele a constatat vineri dimineață, în jurul orei 09:30, că sigiliul montat cu o zi înainte fusese rupt. Ancheta urmărește acum două piste: o posibilă intervenție neautorizată asupra instalației de gaze, dar și neglijența echipei tehnice care a intervenit anterior exploziei.

În prezent, blocul este în pericol de colaps, potrivit lui Raed Arafat, iar zona a fost complet evacuată. O celulă de criză a fost constituită la Ministerul Sănătății, iar victimele primesc sprijin medical și psihologic.

Explozia din Rahova readuce în discuție lipsa controalelor riguroase la instalațiile de gaze și indiferența autorităților în fața semnalelor de pericol care, de această dată, s-au dovedit fatale.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
