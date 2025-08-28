Ultima ora
28 aug. 2025 | 10:22
de Badea Violeta

Cu ce se ocupă acum Olivia Steer, după ce s-a retras din lumina reflectoarelor. Cum s-a schimbat viața ei în ultimii ani

Vedete și media
Cu ce se ocupă acum Olivia Steer, după ce s-a retras din lumina reflectoarelor. Cum s-a schimbat viața ei în ultimii ani
Olivia Steer și-a construit de-a lungul anilor o carieră solidă în televiziune și jurnalism, fiind și o promotoare a unui stil de viață alternativ. După retragerea din lumina reflectoarelor și despărțirea de Andi Moisescu, viața ei personală și profesională a luat noi direcții, continuând să atragă atenția publicului prin convingerile sale și activismul în domeniul sănătății și nutriției.

Ce proiecte și activități urmează Olivia Steer după ce s-a retras din media

Olivia Steer s-a născut pe 30 decembrie 1975, la Oradea, și a început să prezinte știri la un post local încă din perioada liceului. A urmat Facultatea de Drept, dar și-a continuat parcursul în presă, scriind pentru publicații precum ”Evenimentul Zilei” și ”Bihoreanul”, iar mai târziu a devenit corespondent local pentru PRO TV.

Este cunoscută la nivel național pentru rolul de prezentatoare a emisiunii ”Dansez pentru tine”, alături de Ștefan Bănică Jr., precum și pentru programele ”Business Magazin” și ”Doamne de poveste”. În ultimii ani, bruneta s-a concentrat pe promovarea alimentației vegetariene și a principiilor naturiste, având un public numeros interesat de stiluri de viață sănătoase și alternative.

Detalii despre despărțirea de Andi Moisescu

Olivia Steer și Andi Moisescu au format unul dintre cele mai stabile cupluri din showbizul românesc, căsătoriți timp de 22 de ani și păstrând o viață privată discretă. Cei doi au împreună doi băieți, David și Luca.

”Chiar a fost o întâmplare. Un prieten comun ne-a întrebat, separat, pe unul de celălalt și cum am fost amândoi dispuși să ne cunoaștem, pentru că n-o făcuserăm până atunci, s-a întâmplat să dăm exact peste același lucru.

Cel mai important din viața oricărui om. Iubirea. A fost o șansă dintr-un milion să fie aliniate toate planetele. Cel mai probabil, șansa noastră. Și n-am ratat-o”, povestea Andi Moisescu pentru VIVA!.

Recent, cei doi au divorțat, iar absența mențiunilor reciproce și lipsa verighetelor au confirmat sfârșitul căsniciei.

”Mă ţin departe de ele”

Olivia Steer a atras atenția publicului prin opiniile sale controversate privind medicina tradițională și vaccinurile.

”Nu cred în ele pentru că toate vaccinurile au în compoziţia lor mercur şi aluminiu, o combinaţie fatală, care de cele mai multe ori dă probleme de sănătate copiilor, iar în cazurile mai grave autism. Mă ţin departe de ele”, spunea Olivia Steer în 2014.

Aceste declarații au generat reacții puternice, inclusiv pagina ”Stop Olivia Steer”, creată de studenți la Medicină pentru a combate informațiile neavizate: ”Vrem informații reale!

Vrem păreri avizate! Vrem oprirea sfaturilor medicale din partea unei persoane fără pregătire de specialitate! Ignoranța ucide”. De asemenea, Olivia Steer a pierdut procesul intentat europarlamentarului Ramona Strugariu, după ce aceasta a numit-o ”o imbecilă” și ”o amenințare pentru sănătatea publică”, în contextul declarațiilor sale despre testele medicale preventive.

În prezent, bruneta își continuă implicarea în promovarea unui stil de viață alternativ, concentrându-se pe alimentație sănătoasă, prevenție și principii naturiste, menținând un public fidel, interesat de abordările sale nonconformiste.

