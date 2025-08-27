Ce spunea Andi Moisescu despre tensiunile din cuplu, cu doar câteva săptămâni înainte de zvonurile legate de divorț: „Am stat ani de zile singur”

Recent, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat deja de câteva luni. Niciunul dintre cei doi nu a confirmat oficial această veste, însă detaliile și schimbările discrete din viața lor par să indice o despărțire discretă, consumată departe de ochii presei. Totuși, înainte ca aceste zvonuri să prindă contur, Andi Moisescu vorbea deschis și cu umor despre viața de familie, despre micile rutine casnice și despre modul în care el înțelege echilibrul într-o relație de lungă durată.

Andi Moisescu, dezvăluiri din viața de familie

Într-un podcast în care a apărut recent, prezentatorul Pro TV a surprins pe toată lumea dezvăluind că își spală și își calcă singur hainele, fără să apeleze la ajutorul Oliviei Steer. Departe de a considera aceste sarcini o corvoadă, Andi le-a transformat într-un ritual personal.

„Am avut ani în care mi-am călcat cămășile și în continuare insist să fac asta și în general să-mi calc lucrurile. Eu am stat ani de zile singur, normal că am învățat să-mi spăl singur, să-mi calc. Și nu doar că am învățat, am desăvârșit arta spălatului, arta curățatului”, povestea el, cu naturalețea care îl caracterizează.

Mai mult, el a explicat că până și felul în care întinzi hainele la uscat face diferența:

„Dacă tu le-ai pus corect la uscat și le-ai întins cum trebuie, în locurile în care trebuie și le-ai și spălat cum trebuie, e mult mai ușor și la călcat.”

Pentru mulți, declarația lui a fost dovada că prezentatorul nu doar că se implică în viața de familie, dar păstrează și o disciplină personală care îl ajută să-și mențină echilibrul.

Lecții dintr-o căsnicie de lungă durată

Căsătorit de două decenii cu Olivia Steer, Andi Moisescu a vorbit de mai multe ori despre felul în care reușește să mențină armonia într-o relație. Nu s-a considerat niciodată un expert în „secretele longevității”, dar a subliniat mereu importanța iubirii necondiționate și a răbdării.

„N-am un secret propriu. Cred că ține, în cele din urmă, de fiecare în parte. Mă rog, e mult mai ușor atunci când oamenii se iubesc. Mai ales dacă iubirea e necondiționată”, declara el într-un interviu pentru VIVA!.

În același ton sincer, Andi Moisescu a mărturisit că, odată cu trecerea anilor, conflictele devin mai rare:

„Nu vreau să pozez în vreun expert, departe de mine gândul. Dar, o să vezi, după 10-15 ani de căsnicie, se tensionează tot mai rar discuțiile. Te enervezi mai puțin și te bucuri mai mult. Mai ales dacă nu ții cu dinții să ai dreptate.”

Relația dintre Andi și Olivia a început în 2002, pe când erau colegi de trust, dar fără să se cunoască prea bine. Un prieten comun i-a apropiat, iar întâlnirea lor a fost, după cum spune prezentatorul, „o șansă dintr-un milion”.

„Cel mai important din viața oricărui om. Iubirea. A fost o șansă dintr-un milion să fie aliniate toate planetele. Cel mai probabil, șansa noastră. Și n-am ratat-o”, povestea Andi Moisescu într-un interviu mai vechi.

Cei doi au împreună doi băieți. Nici Andi Moisescu, nici Olivia Steer nu au confirmat până în prezent sapararea.