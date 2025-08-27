Andi Moisescu ar fi divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie

Recent, viața personală a lui Andi Moisescu ar fi trecut printr-o transformare majoră, discretă, dar vizibilă pentru cei atenți la detalii. Absența verighetei și atitudinea diferită afișată în ultima vreme i-au făcut pe mulți să se gândească la divorș. Deși nu a existat nicio confirmare oficială, gesturile și indiciile subtile transmit clar că o etapă importantă s-a încheiat, iar totul s-a desfășurat departe de ochii publicului.

Andi Moisescu s-ar fi despărțit de Olivia Steer

În cadrul celor mai recente apariții, Andi Moisescu a ales să își îndrepte discursul exclusiv către copii, menționând că îi revede destul de rar, în timp ce referirile la Olivia Steer au dispărut complet din discuție. Micile detalii și schimbările de atitudine sugerează că o etapă importantă din viața lui s-a încheiat, însă totul s-a petrecut în cea mai mare discreție, fără anunțuri publice.

După 22 de ani de mariaj și doi băieți împreună, cei doi par să fi ales drumuri separate. Potrivit surselor cancan.ro , divorțul ar fi avut loc de câteva luni, dar nici Andi, nici Olivia nu au confirmat până acum ruptura.

