Femeia pe care Andi Moisescu a curtat-o timp de 3 ani. Povestea de dragoste uitată de români, cine a fost iubita prezentatorului înainte de Olivia Steer

Înainte de a trăi una dintre cele mai cunoscute căsnicii din showbiz, Andi Moisescu a avut o altă poveste de dragoste intensă. Cunoscutul prezentator TV, apreciat pentru cariera sa de la Pro TV, a iubit cu pasiune o altă femeie celebră din lumea mondenă, cu mult înainte de a o cunoaște pe Olivia Steer. Relația a fost una de durată, începută după o perioadă lungă de tatonări și curtări, iar timp de aproape cinci ani cei doi au format un cuplu care părea să aibă un viitor stabil. Totuși, povestea s-a încheiat când Andi Moisescu a întâlnit-o pe Olivia, cea care i-a devenit soție și mama celor doi copii ai săi.

Prima mare iubire a lui Andi Moisescu

Deși numele său a fost legat aproape exclusiv de Olivia Steer în ultimele două decenii, înainte de această relație, Andi Moisescu a avut o legătură puternică cu Mirela Bucovicean. Povestea lor a început în 1998, chiar de Ziua Îndrăgostiților, după ce prezentatorul a curtat-o timp de trei ani. Într-un interviu acordat în acea perioadă, Moisescu spunea că a fost extrem de atras de Mirela încă de la început și că atracția fizică a fost un element definitoriu pentru relația lor.

„Când am început relația cu Mirela, am făcut-o fiindcă eram foarte atras de ea. Și sunt în continuare – fiindcă la mine asta contează foarte mult într-o relație. E foarte important pentru mine să fiu foarte atras și fizic de o femeie că să existe o relație. Și, în cazul nostru, atracția există. A existat din plin, din prima clipă, și mai există și azi”, declara la acea vreme Andi Moisescu.

Planuri de viitor și o despărțire neașteptată

După aproape cinci ani de relație, prezentatorul se gândea deja la viitor și vedea legătura lor ca pe un drum lung și stabil.

„M-am gândit că tot se împlinește ‘un mandat’ de când suntem împreună și aș vrea să fiu reales și pentru următorul mandat”, spunea Moisescu cu umor.

Totuși, planurile nu s-au împlinit. În 2003, cei doi s-au despărțit, iar imediat după acest moment, prezentatorul a cunoscut-o pe Olivia Steer, alături de care s-a căsătorit la scurt timp.

Cine este Mirela Bucovicean, femeia care l-a cucerit pe Andi Moisescu

Mirela Bucovicean nu a rămas doar în memoria publicului ca fosta iubită a lui Andi Moisescu. Ea este o femeie de afaceri de succes, cu o carieră impresionantă în domenii variate, de la economie și drept, până la PR și jurnalism. Ulterior, Mirela s-a remarcat în industria modei, unde a fondat platforma Molecule F, un proiect inovator care sprijină designerii români și le oferă vizibilitate.

Pe lângă activitatea în modă, ea este și mentor pentru antreprenorii aflați la început de drum și predă business pentru industriile creative la Business Institute for Creative Industries. A fost inclusă de mai multe ori în topurile celor mai influente femei de afaceri din România, iar în 2013 figura deja în „Top 200 – Cele mai puternice femei din business” realizat de revista Business Magazin.

De la imobiliare la modă și motorsport

Înainte de a-și construi un nume în fashion, Mirela Bucovicean a avut o carieră de succes în domeniul imobiliar, însă a decis să-și urmeze pasiunea și să sprijine tinerii creatori români. Astfel, a creat un magazin online ce vinde exclusiv piese semnate de designeri autohtoni, sub sloganul „Proudly powered by Romanian designers”.

Pe lângă business, Mirela are și o altă pasiune neobișnuită: motorsportul. În 2014, a debutat în Campionatul Național de Raliuri și a ajuns chiar să conducă Comisia Națională pentru Femei din cadrul Federației Române de Automobilism Sportiv.