07 aug. 2025
Badea Violeta

Cu ce se mai ocupă Kitty Cepraga în Italia. Actrița a fost decorată recent de președintele Sergio Mattarella cu un titlu special
Kitty Cepraga surprinde din Italia: cu ce se ocupa acum

Kitty Cepraga continuă să îmbine viața de familie cu o carieră artistică internațională, iar meritele sale nu au trecut neobservate. Actrița va primi, în luna septembrie, o distincție importantă din partea președintelui Italiei, Sergio Mattarella, pentru eforturile sale în promovarea culturii italiene în România.

Kitty Cepraga, decorată de liderul Italiei

Cristina Cepraga, cunoscută publicului sub numele de Kitty Cepraga, a fost decorată de președintele Italiei, Sergio Mattarella, cu titlul de Cavaler al Ordinului Stelei Italiei.

Distincția a fost acordată pentru contribuția sa în promovarea culturii și filmului italian în România. Decretul prezidențial poartă data de 22 mai 2025 și a fost publicat în Gazzetta Ufficiale pe 7 iunie.

Kitty are dublă cetățenie, română și italiană, și locuiește de mai mulți ani în Italia. Deși distincția a fost deja anunțată, ceremonia de decernare va avea loc în luna septembrie, la Ambasada Italiei din București, întrucât actrița se află momentan în afara țării.

”Sunt fericită că am fost aleasă pentru a primi această distincție onorantă care mi se acordă pentru promovarea artistică a Italiei în lume, în speță în România.

Ceremonia va avea loc în curând la Ambasada Italiei din București. Voi susține și un speech pentru promovarea cultural artistică a acestei țări minunate”, a declarat Kitty Cepraga pentru viva.ro.

Carieră între România și Italia

Actrița a fost activă în ambele țări în ultimii ani, participând la proiecte cinematografice și mergând constant la castinguri. Colaborează cu o agenție din Roma și spune că Italia este, practic, a doua sa casă.

”În ultimii ani am jucat atât în România, cât și în Italia. Acolo este a doua casă a mea. Încă lucrez la debutul meu în lung metraj și scriu de zor la acest scenariu.

Am momente de blocaj și trebuie, cumva, să îmi încarc bateriile și să găsesc inspirație să merg mai departe. Merg în continuare cu meseria pe care mi-am dorit să o fac încă din copilărie”, a explicat ea.

Mamă devotată și artistă în plină activitate

Kitty Cepraga se află în prezent în Italia alături de fiica ei, Aurora May, în vârstă de 10 ani. Între proiecte și repetiții, actrița își dedică timpul copilului, care este o sursă de bucurie și inspirație pentru ea.

”Fetița mea este minunată. A crescut. Îmi umple sufletul și viața cu iubire”, a spus cu emoție actrița.

De aceea, ceremonia de decorare va avea loc în septembrie, atunci când Kitty Cepraga și fiica ei se vor întoarce în România.

