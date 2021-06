O mai ții minte pe Kitty Cepraga? Cu ce se ocupă actrița după ce a părăsit România

Actrița Kitty Cepraga, în vârstă de 41 de ani, a părăsit România în urmă cu două decenii, stabilindu-se în Italia.

Însă pandemia a prins-o pe Cristina Cepraga în România, unde unele dintre proiectele sale s-au concretizat. Deși timpul nu iartă pe nimeni, frumusețea și zâmbetul ei nu au fost umbrite de trecerea timpului.

”Am venit să-i vizităm pe părinții mei, tatăl meu împlinea o vârstă importantă și am venit în vizită cu o gentuță și s-au închis granițele. Proiectele în care eram implicată s-au blocat, în Italia a fost o situație mai gravă decât în România și în continuare este mult mai gravă, atât din punct de vedere al sănătății, cât și al joburilor.

Am prieteni care și-au închis afacerile și colegi care sunt liber profesioniști și-au pierdut pâinea și siguranța zilei de mâine. Și atunci, nimic nu e întâmplător. Au venit niște proiecte stimulante în România. În vara aceasta am fost directorul artistic al Festivalului de Film Bucharest Festival Film International. Sunt tot mai pasionată de cauze umanitare și sociale. Am fost director la un festival de film de animație la primă audiție”, a declarat Cristina Cepraga despre activitatea sa.