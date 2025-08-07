Cum va arăta podul care va lega Italia continentală de Sicilia. Va fi cel mai mare suspendat din lume şi va costa o avere

Un proiect de amploare prinde contur în sudul Italiei: guvernul de la Roma a aprobat oficial construirea unui pod suspendat spectaculos, care va uni pentru prima dată, prin infrastructură rutieră și feroviară, Italia continentală de insula Sicilia. Podul, ce va traversa Strâmtoarea Messina, este considerat de autorități un pas strategic pentru dezvoltarea sudului țării și un simbol al unității naționale.

Cel mai lung pod suspendat din lume

Viitorul pod va deveni cel mai lung pod suspendat construit vreodată, cu o lungime totală de 3,7 kilometri și un segment central de 3,3 kilometri. Proiectul va include câte trei benzi de circulație pe sens și o cale ferată dublă, având capacitatea de a susține zilnic până la 6.000 de autoturisme și 200 de trenuri. Va depăși astfel actualul record deținut de podul de peste strâmtoarea Dardanele din Turcia.

„Va fi cel mai lung pod suspendat din lume. O infrastructură de acest tip reprezintă un accelerator al dezvoltării”, a declarat vicepremierul și ministrul infrastructurii, Matteo Salvini. Acesta susține că proiectul are potențialul de a revitaliza sudul Italiei, o regiune istoric afectată de subdezvoltare în comparație cu nordul industrializat.

Ideea construirii unui pod care să lege Sicilia de continent a fost vehiculată încă din vremuri străvechi, iar primele inițiative concrete au apărut în anii ’60. În 1969 a fost lansată prima licitație modernă pentru această construcție, dar proiectul a fost amânat sau abandonat de mai multe ori din motive financiare, politice sau de mediu. Cabinetul actual a relansat oficial inițiativa în martie 2023, iar în vara lui 2025, proiectul a primit aprobarea finală din partea unui comitet ministerial interinstituțional.

Controverse și îngrijorări

Bugetul alocat construcției este uriaș: 13,5 miliarde de euro, sumă ce va fi acoperită parțial din fonduri alocate apărării. Guvernul italian a inclus acest proiect în categoria cheltuielilor conexe apărării, având în vedere angajamentul NATO ca statele membre să aloce 5% din PIB pentru apărare. Italia, presată să își majoreze cheltuielile, speră că investiția va fi considerată eligibilă, mai ales că Sicilia găzduiește o bază militară NATO importantă.

În ciuda entuziasmului oficial, nu toți italienii sunt convinși de oportunitatea acestui proiect. Criticii atrag atenția asupra costurilor exorbitante, riscurilor seismice ridicate din zonă și impactului negativ asupra mediului, în special asupra păsărilor migratoare și peisajului natural. De asemenea, există temeri că, asemenea multor alte proiecte ambițioase din istoria Italiei, podul ar putea rămâne neterminat.

Conform planurilor actuale, lucrările pregătitoare ar putea începe chiar la finalul verii 2025, urmând ca șantierul propriu-zis să se deschidă în 2026. Termenul estimat pentru finalizare este anul 2032.

Indiferent de controverse, un lucru este cert: podul peste Strâmtoarea Messina promite să devină o realizare tehnologică de referință la nivel mondial, unind nu doar două bucăți de pământ, ci și trecutul cu viitorul unei țări care își dorește să rămână în topul marilor puteri inginerești ale lumii.