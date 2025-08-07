Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 10:22
de Daoud Andra

Cum va arăta podul care va lega Italia continentală de Sicilia. Va fi cel mai mare suspendat din lume şi va costa o avere

Știri Externe
Cum va arăta podul care va lega Italia continentală de Sicilia. Va fi cel mai mare suspendat din lume şi va costa o avere
FOTO: Profimedia Images

Un proiect de amploare prinde contur în sudul Italiei: guvernul de la Roma a aprobat oficial construirea unui pod suspendat spectaculos, care va uni pentru prima dată, prin infrastructură rutieră și feroviară, Italia continentală de insula Sicilia. Podul, ce va traversa Strâmtoarea Messina, este considerat de autorități un pas strategic pentru dezvoltarea sudului țării și un simbol al unității naționale.

Cel mai lung pod suspendat din lume

Viitorul pod va deveni cel mai lung pod suspendat construit vreodată, cu o lungime totală de 3,7 kilometri și un segment central de 3,3 kilometri. Proiectul va include câte trei benzi de circulație pe sens și o cale ferată dublă, având capacitatea de a susține zilnic până la 6.000 de autoturisme și 200 de trenuri. Va depăși astfel actualul record deținut de podul de peste strâmtoarea Dardanele din Turcia.

„Va fi cel mai lung pod suspendat din lume. O infrastructură de acest tip reprezintă un accelerator al dezvoltării”, a declarat vicepremierul și ministrul infrastructurii, Matteo Salvini. Acesta susține că proiectul are potențialul de a revitaliza sudul Italiei, o regiune istoric afectată de subdezvoltare în comparație cu nordul industrializat.

Ideea construirii unui pod care să lege Sicilia de continent a fost vehiculată încă din vremuri străvechi, iar primele inițiative concrete au apărut în anii ’60. În 1969 a fost lansată prima licitație modernă pentru această construcție, dar proiectul a fost amânat sau abandonat de mai multe ori din motive financiare, politice sau de mediu. Cabinetul actual a relansat oficial inițiativa în martie 2023, iar în vara lui 2025, proiectul a primit aprobarea finală din partea unui comitet ministerial interinstituțional.

Proiectul a fost prezentat la televiziunea italiană

Controverse și îngrijorări

Bugetul alocat construcției este uriaș: 13,5 miliarde de euro, sumă ce va fi acoperită parțial din fonduri alocate apărării. Guvernul italian a inclus acest proiect în categoria cheltuielilor conexe apărării, având în vedere angajamentul NATO ca statele membre să aloce 5% din PIB pentru apărare. Italia, presată să își majoreze cheltuielile, speră că investiția va fi considerată eligibilă, mai ales că Sicilia găzduiește o bază militară NATO importantă.

În ciuda entuziasmului oficial, nu toți italienii sunt convinși de oportunitatea acestui proiect. Criticii atrag atenția asupra costurilor exorbitante, riscurilor seismice ridicate din zonă și impactului negativ asupra mediului, în special asupra păsărilor migratoare și peisajului natural. De asemenea, există temeri că, asemenea multor alte proiecte ambițioase din istoria Italiei, podul ar putea rămâne neterminat.

Conform planurilor actuale, lucrările pregătitoare ar putea începe chiar la finalul verii 2025, urmând ca șantierul propriu-zis să se deschidă în 2026. Termenul estimat pentru finalizare este anul 2032.

Indiferent de controverse, un lucru este cert: podul peste Strâmtoarea Messina promite să devină o realizare tehnologică de referință la nivel mondial, unind nu doar două bucăți de pământ, ci și trecutul cu viitorul unei țări care își dorește să rămână în topul marilor puteri inginerești ale lumii.

Ghinion pentru românii care sunt la mare zilele acestea. Vântul provoacă valuri mari, prognoza meteo pentru weekend
Recomandări
Apple scoate încă 100 de miliarde de dolari din buzunar „de frica” lui Donald Trump. Motivul din spatele investiției astronomice
Apple scoate încă 100 de miliarde de dolari din buzunar „de frica” lui Donald Trump. Motivul din spatele investiției astronomice
Aeroporturile din România care permit din nou lichide în bagajul de mână. Ce poți lua cu tine în avion
Aeroporturile din România care permit din nou lichide în bagajul de mână. Ce poți lua cu tine în avion
Viorica Dăncilă, apariţie impecabilă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Ţinuta aleasă de fostul premier pentru tristul eveniment. Foto
Viorica Dăncilă, apariţie impecabilă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Ţinuta aleasă de fostul premier pentru tristul eveniment. Foto
Honda suferă pierderi masive. Gigantul auto japonez, pus în postura de a-și regândi strategia pentru mașinile electrice
Honda suferă pierderi masive. Gigantul auto japonez, pus în postura de a-și regândi strategia pentru mașinile electrice
Funeraliile lui Ion Iliescu. Fostul președinte este condus astăzi pe ultimul drum. Sicriul a fost dus la Biserica Cotroceni. Update
Funeraliile lui Ion Iliescu. Fostul președinte este condus astăzi pe ultimul drum. Sicriul a fost dus la Biserica Cotroceni. Update
Cercetătorii au descoperit o vulnerabilitate critică în Amazon ECS. Cum te păzești de ea, conform specialiștilor
Cercetătorii au descoperit o vulnerabilitate critică în Amazon ECS. Cum te păzești de ea, conform specialiștilor
Jucătorii World of Warcraft se confruntă cu bug-uri ciudate după ultimul patch. Ce au remarcat legat de popularul joc video?
Jucătorii World of Warcraft se confruntă cu bug-uri ciudate după ultimul patch. Ce au remarcat legat de popularul joc video?
O carte de vizită rară care a aparținut lui Bill Gates, scoasă la licitație. Ce semnificație aparte are pentru istoria Microsoft și a tehnologiei, în general
O carte de vizită rară care a aparținut lui Bill Gates, scoasă la licitație. Ce semnificație aparte are pentru istoria Microsoft și a tehnologiei, în general
Revista presei
Adevarul
Cine este „fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu, de care a avut grijă, dar pe care nu l-a înfiat legal
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
11 lucruri surprinzătoare pe care le poți curăța cu șampon pentru bebeluși, potrivit specialiștilor în curățenie
Playtech Știri
Horoscop zilnic 7 august 2025. Zodia care ar trebui să fie atentă la cheltuieli excesive, pentru că pot apărea probleme financiare neașteptate
Playtech Știri
Cum alungi cârtițele din grădină pentru totdeauna. Soluții testate de un grădinar cu experiență
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei