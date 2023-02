Cum arată Kitty Cepraga acum, la 20 de ani de când a părăsit România. S-a schimbat total VIDEO EXCLUSIV

Kristina Cepraga revine pe marele ecran în prima ei comedie românească, “Pup-o, mă! 3”. Pentru a o interpreta cât mai bine pe Lorette, o femeie care a trăit la Paris, actrița a trebuit să dobândească acel “r” franțuzesc, iar sursa ei de ispirație a fost chiar primarul sectorului 1, franțuzoaica Clotilde Armand. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, la avanpremiera filmului “The Perfect Escape”, care intră în cinematografe din 14 februarie, Kristina Cepraga ne-a povestit de ce își va sărbători pentru prima oară ziua de naștere departe de fiica ei, Aurora May, dar și că la doar 7 ani și jumătate puștoaica deja îl calcă pe urme în ceea ce privește actoria. Cele două continuă să comunice acasă în italiană, deși în cei doi ani de când s-au mutat în București, micuța a învățat limba română.

Kristina Cepraga, în prima comedie românească

Kristina Cepraga împlinește pe 11 februarie 43 de ani. Ziua de naștere o va sărbători la Oradea, alături de echipa filmului “Pup-o, mă! 3”, producție cu care se află în turneu de promovare.

Când te vom vedea din nou pe marele sau pe micul ecran?

Acum pornesc un tur de promovare prin țară, chiar de mâine și o să mă prindă și ziua mea de naștere la Oradea. Mergem într-un tur de promovare pentru ultimul meu film. E prima dată când fac în România o comedie, se numește “Pup-o, mă! 3” împreună cu Cosmin Seleși, Alin Panc și vărul Săndel și a fost o experiență foarte simpatică și foarte originală, pe care am avut-o în vara aceasta. Iată acum promovăm filmul, în București va avea premiera pe 17 februarie.

Cum a ajuns Kristina Cepraga să joace în “Pup-o, mă! 3”

Ce personaj interpretezi? Ne poți povesti lucruri haioase care au avut loc la filmări?

Unul dintre lucrurile cele mai haioase este faptul că m-am întâlnit cu Alin Panc cu care am și lucrat într-un serial la Pro TV , “Moștenirea”, în urmă cu mai mulți ani. Mi-a propus să joc în această comedie , spunându-mi: “o să ai un rol foarte comic, este o femeie care a stat toată viața ei la Paris, drept pentru care trebuie să lucrezi un accent cu un “r” foarte franțuzesc și tot rolul să-l ții așa”. Și mi s-a părut foarte interesant să pot să mă joc cu accentul francez. Am și ascultat mai multe interviuri ale lui Clotilde Armand ca să mă inspir din cum vorbește ea. La filmări am avut o grămadă de momente simpatice, pentru că am filmat în satul Răchițele de lângă Cluj și evident că ești în mijlocul naturii: munți, ciobani, oi, lucruri cu care nu prea eram obișnuită de fapt deloc. Nici nu am avut bunici la țară, așa că personajul meu era destul de autentic în zona asta.

Kristina Cepraga: “Fetița mea a jucat deja într-un scurtmetraj”

Fiica ta, Aurora, îți calcă pe urme? E atrasă de actorie?

Aurora May e total în zona asta, e și clienta mea ca să zic așa la cursul de actorie pe care îl am la Școala Internațională Italiană. Acum nu că e fetița mea, pe de altă parte m-am și gândit că poate nu mi-aș fi dorit să fie atât de talentată, dar este una dintre cele mai bune, dacă nu cea mai bună din cursul meu de actorie. Acum pregătim un spectacol Peter Pan tot în italiană, a jucat deja într-un scurtmetraj, acum este propusă pentru un rol într-un film în Italia, să vedem ce o vrea Dumnezeu.

Felicitări! Ai o super fată! Ce vârstă are?

7 ani jumate are acum Aurora May. De când era mică am început cu balet, cu pian, cu muzică, sport, dar văd că ea rezonează mult în zona asta cu actoria. Ce o vrea acum destinul!

Aurora e la școală în România?

Ea a trăit până la 5 ani jumate la Roma și o dată cu pandemia a trebuit să ne reorganizăm aici și am avut norocul să găsesc această grădiniță care are și școală și liceu în limba italiană, drept pentru care ea, deși a învățat între timp și limba română, totuși merge pe tipologia de școală italiană care e recunoscută acolo.

Kristina Cepraga își va sărbători ziua de naștere la Oradea

Spuneai că ziua ta de naștere te va prinde la Oradea…

Nu am fost niciodată acolo. Mă gândesc că este de bun augur, deși e primul an în care nu sunt cu fetița de ziua mea, o să fiu cu colegii mei de la filmări. Știi cum e, munca aduce un alt proiect cu siguranță, adică e ceva de bun augur.

Ce îți dorești de ziua ta? Ce mai ai pe lista dorințelor de îndeplinit?

Sunt foarte multe lucruri, ca orice om normal și activ. Deși o să sune destul de banal, în primul rând îmi doresc sănătate mie, familiei mele, prietenilor mei și, slavă Domnului, că mi-au demonstrat în ani că îmi sunt prieteni adevărați. Sună banal, dar e cel mai important lucru, fără sănătate nu poți să mergi mai departe. Îmi doresc sănătate și să pot continua în zona asta de artist liber profesionist pentru că e cu suișuri și coborâșuri.

Kristina Cepraga: “Asta era misiunea mea în viață”

A fost alegerea ta să fii freelancer?

A fost oarecum conjunctura destinului, pentru că atunci când am terminat facultatea și am dat licența, am fost la un concurs la Teatrul Național. S-a întâmplat să am o propunere în Italia și nu am dat curs atunci acestei posibilități de a fi angajata unui teatru, deși eu pentru asta mă pregăteam când am făcut facultatea. Pentru mine asta era misiunea mea în viață, să fiu angajata unui teatru, să joc și, dacă Dumnezeu vrea, să fac și film. Destinul a avut alte planuri pentru mine și iată că au trecut 18 ani de Italia, de Roma, unde am continuat atât cu actoria, cât și cu regia. De Italia mă va lega toată viața mea totul. În primul rând sunt și cetățean italian, cu fetița mea, deși sună straniu, îmi dau seama, noi vorbim italiană acasă, am de-a face cu comunitatea de italieni din București, din România, am proiectele mele acolo, agenția mea de reprezentare artistică este la Roma. Pentru mine Italia este și va fi mereu acasă.

