VIDEO Primele secunde după explozia din Rahova. Imagini dramatice surprinse imediat după deflagrație

Cartierul Rahova din București a fost zguduit vineri dimineață de o explozie devastatoare produsă într-un bloc de locuințe din sectorul 5. Deflagrația a distrus mai multe apartamente și a provocat o panică uriașă în rândul locatarilor.

Primele momente surprinse după explozie arată o imagine de coșmar: oameni disperați, plini de praf, strigându-și rudele și prietenii prinși sub dărâmături. Suflul puternic a aruncat în aer bucăți din fațada clădirii, care au căzut peste mașinile parcate, iar străzile au fost acoperite de moloz și fum gros.

Mirosul de gaz se simțea de joi seară

Martorii povestesc că mirosul de gaz se simțea încă de joi seara, însă nimeni nu și-a imaginat ce urma să se întâmple. „Stau în blocul de vizavi, mirosea a gaz pe toată scara noastră încă de ieri. E cumplit ce s-a întâmplat!”, a scris un locatar pe rețelele sociale.

Oamenii din clădire au fost treziți de bubuitura violentă și au ieșit în stradă în pijamale, panicați, încercând să afle dacă toți vecinii au reușit să se salveze. „Am simțit cum s-a cutremurat tot blocul, am auzit țipete, iar apoi s-a făcut un fum gros. Nu știam unde e familia mea”, a declarat o femeie aflată la fața locului.

12 victime, printre care doi copii

Ministerul Sănătății a confirmat că 12 persoane au fost transportate la spital. Printre victime se află doi copii, unul în stare gravă. Răniții au fost duși la Spitalul Universitar, Floreasca, Grigore Alexandrescu, Matei Balș, Spitalul Militar și Bagdasar-Arseni.

Mai multe persoane au suferit arsuri și traumatisme cauzate de suflul deflagrației și de dărâmăturile care au căzut peste ele. Echipele de intervenție continuă căutările pentru a se asigura că nu mai există oameni prinși sub ruine.

Explozia din Rahova a readus în discuție problema siguranței instalațiilor de gaze din blocurile vechi din Capitală, unde multe dintre acestea nu au mai fost verificate de ani de zile. Ancheta autorităților urmează să stabilească exact cauza tragediei.