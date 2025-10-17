Ultima ora
Transalpina se închide din nou. Circulația a fost oprită din cauza viscolului și a riscului de avalanșe
17 oct. 2025 | 11:36
de Ana Ionescu

VIDEO Primele secunde după explozia din Rahova. Imagini dramatice surprinse imediat după deflagrație

ACTUALITATE
VIDEO Primele secunde după explozia din Rahova. Imagini dramatice surprinse imediat după deflagrație
4imagini
Cartierul Rahova din București a fost zguduit vineri dimineață de o explozie devastatoare FOTO: ISU

Cartierul Rahova din București a fost zguduit vineri dimineață de o explozie devastatoare produsă într-un bloc de locuințe din sectorul 5. Deflagrația a distrus mai multe apartamente și a provocat o panică uriașă în rândul locatarilor.

Primele momente surprinse după explozie arată o imagine de coșmar: oameni disperați, plini de praf, strigându-și rudele și prietenii prinși sub dărâmături. Suflul puternic a aruncat în aer bucăți din fațada clădirii, care au căzut peste mașinile parcate, iar străzile au fost acoperite de moloz și fum gros.

Mirosul de gaz se simțea de joi seară

Martorii povestesc că mirosul de gaz se simțea încă de joi seara, însă nimeni nu și-a imaginat ce urma să se întâmple. „Stau în blocul de vizavi, mirosea a gaz pe toată scara noastră încă de ieri. E cumplit ce s-a întâmplat!”, a scris un locatar pe rețelele sociale.

Vezi și:
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
Imagini cu sălile de clasă distruse de la Liceul Bolintineanu din Rahova, după explozie. Totul este distrus

Oamenii din clădire au fost treziți de bubuitura violentă și au ieșit în stradă în pijamale, panicați, încercând să afle dacă toți vecinii au reușit să se salveze. „Am simțit cum s-a cutremurat tot blocul, am auzit țipete, iar apoi s-a făcut un fum gros. Nu știam unde e familia mea”, a declarat o femeie aflată la fața locului.

12 victime, printre care doi copii

Ministerul Sănătății a confirmat că 12 persoane au fost transportate la spital. Printre victime se află doi copii, unul în stare gravă. Răniții au fost duși la Spitalul Universitar, Floreasca, Grigore Alexandrescu, Matei Balș, Spitalul Militar și Bagdasar-Arseni.

Mai multe persoane au suferit arsuri și traumatisme cauzate de suflul deflagrației și de dărâmăturile care au căzut peste ele. Echipele de intervenție continuă căutările pentru a se asigura că nu mai există oameni prinși sub ruine.

Explozia din Rahova a readus în discuție problema siguranței instalațiilor de gaze din blocurile vechi din Capitală, unde multe dintre acestea nu au mai fost verificate de ani de zile. Ancheta autorităților urmează să stabilească exact cauza tragediei.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Raed Arafat: În urma exploziei, blocul este cu risc de colaps. Nu riscați să intrați în bloc, să veniți în zonă
Raed Arafat: În urma exploziei, blocul este cu risc de colaps. Nu riscați să intrați în bloc, să veniți în zonă
Angajările de absolvenți în IT scad cu 46% în această țară din Europa: Inteligența artificială preia joburile entry-level
Angajările de absolvenți în IT scad cu 46% în această țară din Europa: Inteligența artificială preia joburile entry-level
MedLife lansează „Te simți mai bine” – noua platformă de comunicare 360°. Nadia Comăneci se alătură MedLife în calitate de ambasador al campaniei
MedLife lansează „Te simți mai bine” – noua platformă de comunicare 360°. Nadia Comăneci se alătură MedLife în calitate de ambasador al campaniei
Ce au observat locatarii blocului din Rahova cu puțin timp înainte de explozie. Martorii spun că se simțea un miros ciudat
Ce au observat locatarii blocului din Rahova cu puțin timp înainte de explozie. Martorii spun că se simțea un miros ciudat
RO-Alert după explozia blocului din Rahova: Evitați zona, îndepărtați-vă de locul accidentului
RO-Alert după explozia blocului din Rahova: Evitați zona, îndepărtați-vă de locul accidentului
Inteligența artificială a reușit să găsească un călău nazist după 80 de ani. Așa vezi cum AI-ul poate ajuta, nu numai păcăli realitatea
Inteligența artificială a reușit să găsească un călău nazist după 80 de ani. Așa vezi cum AI-ul poate ajuta, nu numai păcăli realitatea
Savurează momentul și bucură-ți simțurile – Aniversariada Auchan continuă cu oferte!
Savurează momentul și bucură-ți simțurile – Aniversariada Auchan continuă cu oferte!
Toyota FT-Me, micro-mașina solară care ar putea deveni realitate datorită unui grant guvernamental britanic
Toyota FT-Me, micro-mașina solară care ar putea deveni realitate datorită unui grant guvernamental britanic
Revista presei
Adevarul
România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Cu cât sunt plătiți
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 octombrie 2025. Zi cu decizii importante și revelații pentru multe zodii
Playtech Știri
Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?
Playtech Știri
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...