Cine ar fi rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatarii spun că o firmă autorizată ar fi cerut 1.500 de lei

O explozie puternică a zguduit, vineri dimineață, un bloc din cartierul Rahova, din București, după ce locatarii reclamaseră, încă de joi, un miros puternic de gaze pe casa scării. Oamenii susțin că o firmă recomandată chiar de Distrigaz ar fi venit cu o seară înainte, ar fi rupt sigiliul pus de echipa companiei și ar fi redeschis robinetul de gaz fără să facă verificările necesare. Pentru această intervenție, reprezentanții firmei ar fi cerut 1.500 de lei. Câteva ore mai târziu, blocul a sărit în aer, iar ancheta pentru a afla cine a rupt sigiliul este în plină desfășurare.

Locatarii spun că firma a rupt sigiliul și a cerut bani

Ghiță Găinaru, unul dintre locatarii blocului afectat, a povestit că joi dimineață s-a simțit un miros puternic de gaze pe casa scării. Oamenii au decis să oprească ei înșiși gazul, până la sosirea echipei Distrigaz.

„La ora 7:00 m-a sunat administratora să cobor că miroase a gaze pe casa scării. Am coborât, am luat o hotărâre împreună să oprim noi gazul din spate, că aveam manetele”, a relatat bărbatul, potrivit Antena 3 CNN.

La scurt timp, echipa Distrigaz a ajuns la fața locului, a oprit alimentarea cu gaze și a sigilat robinetul. Tot ei le-ar fi indicat locatarilor o firmă autorizată care să se ocupe ulterior de verificări și de redeschiderea gazului.

Potrivit aceluiași locatar, joi seară, în jurul orei 17:00, reprezentanții firmei respective au venit la bloc, au rupt sigiliul și au redeschis gazul, fără a verifica instalațiile din apartamente.

„Cei de care cu care am luat legătura colaborează cu Distrigazul. Ei au rupt sigiliul, au dat drumul cică 1.500 lei”, a spus locatarul.

El mai susține că, după ce administratora a refuzat să plătească suma cerută, lucrătorii ar fi închis gazul la loc, lăsând sigiliul rupt.

„S-a închis și a plecat și a fost bun plecat. A rămas mirosul același de puternic în scară. Am stat cu ușile deschise toată noaptea la bloc și dimineață s-a produs ceea ce s-a produs”, a mai povestit bărbatul.

Firma neagă acuzațiile: „Am făcut doar o constatare”

Contactată de Antena 3 CNN, compania acuzată de locatari a negat că angajații săi ar fi umblat la instalația de gaze sau că ar fi rupt sigiliul. Reprezentanții firmei au declarat că au făcut doar o constatare, fără să intervină efectiv.

„Noi am fost la fața locului și i-am comunicat doamnei că nu îndeplinea condițiile instalația. Doamna nu a vrut să continue contractul. Nu existau senzori de gaz, nu aveau senzori de detecție. Nu au umblat la instalația de gaze”, a spus reprezentantul companiei.

Distrigaz confirmă că sigiliul era rupt în momentul exploziei

Distrigaz a transmis, printr-un comunicat, că alimentarea cu gaze a fost oprită joi dimineață, la ora 09:18, ca măsură de siguranță, iar robinetul a fost sigilat. Vineri, la ora 08:44, locatarii au sunat din nou pentru a reclama mirosul de gaze. Echipa de intervenție a ajuns la fața locului chiar în momentul producerii exploziei, iar agentul a constatat că sigiliul era rupt.

Directorul companiei, Dan Pintilie, a declarat că „presupunerea” este că cineva a redeschis robinetul.

„Din primele informații, noi am închis gazul aseară în blocul respectiv și cineva se pare că a rupt sigiliul și a redeschis gazul acolo. Asta presupunem că s-a întâmplat”, a spus el.

ANRE a deschis o anchetă

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunțat că a demarat un control la Distrigaz Sud Rețele pentru a verifica dacă operatorul a respectat procedurile legale și pentru a analiza activitatea firmelor autorizate care au intervenit la imobil.

Deocamdată, rămâne neclar cine a rupt sigiliul și a redeschis gazul înainte de explozie. Ancheta urmează să stabilească responsabilitățile exacte, în timp ce locatarii cer răspunsuri și ajutor pentru a-și reface locuințele distruse.