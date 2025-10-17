Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE

O explozie puternică a zguduit vineri dimineață, 17 octombrie, un bloc de pe Calea Rahovei, în zona Liceului Bolintineanu, din București. Mai multe locuințe au fost grav afectate, iar zeci de persoane au fost evacuate. Imaginile surprinse arată pagube semnificative la nivelul mai multor etaje ale imobilului.

Un bloc de 8 etaje a fost devstat de o explozie în cartierul Rahova din București

UPDATE vineri, 17 octombrie, ora: 11:16 Raed Arafat a anunțat ca o a treia victimă a decedat în urma exploziei

UPDATE vineri, 17 octombrie, ora: 10:57: Au apărut mai multe imagini de la liceul Bolintineanu. Sălile de clasă au fost devastate de explozie. Vezi galeria foto a acestui articol!

UPDATE vineri, 17 octombrie, ora: 10:53: Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti – SUUB a transmis pe Facebook: ”În urma exploziei produse în această dimineață într-un bloc din cartierul Rahova, Spitalul Universitar de Urgență București a activat Planul Alb pentru gestionarea situațiilor cu multiple victime.

Echipele medicale sunt mobilizate integral, fiind suplimentate liniile de gardă și capacitatea secțiilor de urgență, chirurgie, arși și terapie intensivă. Spitalul este pregătit să primească, stabilizăm și trateze toate persoanele afectate de incident. Facem apel către populație să evite deplasările inutile în zona unității de primiri urgențe, pentru a permite intervenția rapidă a ambulanțelor și echipelor specializate. Gândurile noastre se îndreaptă către victime și familiile lor. Vom reveni cu informații actualizate pe măsură ce situația evoluează.”

UPDATE vineri, 17 octombrie, ora: 10:45: Până în acest moment au fost transportate la spital 12 victime, la următoarele spitale: Universitar Grigore Alexandrescu, Floreasca, Matei Balș și Militar Bagdasar.

UPDATE vineri, 17 octombrie, ora: 10:42: În sprijinul acțiunilor operative și obținerii unei imagini de ansamblu asupra zonei afectate, a fost ridicată în zbor o aeronavă fără pilot (dronă) din dotarea ISU B-IF.

Echipajul specializat utilizează acest sistem pentru efectuarea recunoașterii aeriene, transmiterea în timp real a imaginilor către punctul de comandă mobil și identificarea eventualelor persoane afectate.

UPDATE vineri, 17 octombrie, ora: 10:40: Surse din spitalul universitar: La universitar au ajuns 3 răniți, unul foarte grav, pronostic nu tocmai bun de supraviețuire, iar 2 răniți usor

UPDATE vineri, 17 octombrie, ora: 10:30: Elevii și cadrele didactice din liceul aflat în proximitatea locului producerii exploziei au fost evacuați. ISUBIF a transmis un mesaj RO-Alert către populatie pentru a evita circulația în zona de interventie a echjipajelor și respectarea recomandărilor transmise de autorități.

În sprijinul forțelor care intervin la fața locului, au fost trimise si 2 echipaje canine pentru executarea misiunilor de căutare în incinta imobilului afectat. Din informațiile deținute la acest moment, din totalul persoanelor afectate 2 sunt decedate și alte 8 sunt transportate la spital pentru evaluare de specialitate.

– Știre inițială –

Explozia a avut loc la un apartament situat la unul dintre etajele blocului, dar impactul s-a resimțit în întregul imobil. Mai multe apartamente au fost distruse parțial, iar elemente de construcție, cum ar fi pereții și ferestrele, au fost afectate grav. Vecinii au simțit bubuitura în locuințele lor, unii chiar precizând că s-a cutremurat mobilierul, inclusiv paturile, relatează b365.ro.

Zeci de locatari au fost evacuați imediat, pentru a fi asigurată siguranța persoanelor. În prezent, zona este împrejmuită și accesul publicului este restricționat, în timp ce echipele de intervenție evaluează pagubele și verifică dacă există alte riscuri structurale.

Sunt mai multe victime

Echipe de pompieri, poliție și salvatori se află la fața locului.

”Explozie produsă într-un bloc de locuințe de pe Calea Rahovei din sectorul 5. Aceasta s-a produs la nivelul etajelor 5 și 6 într-un bloc cu 8 etaje. Din informațiile deținute în acest moment sunt mai multe victime. A fost activat Planul Roșu la ora 09:18. Misiunea este în dinamică, revenim cu date.”, a transmis ISU.

Potrivit unui comunicat transmis de pompieri, 11 persoane ar fi rănite, iar 5 dintre acestea s-ar afla în stare gravă. Din păcate, au fost raportate și două decese.

De asemenea, a fost afectat și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, blocul se află chiar în spatele unității de învățământ. O sală de clasă este afectată de incendiu din imaginile martorilor.

Vezi și Explozie puternică în timpul unei evacuări, în Italia. Chiriașii au umplut intenţionat casa cu gaz: trei carabinieri au fost ucişi, iar alte 19 persoane sunt rănite!

Care ar fi cauza exploziei

Explozia din sectorul 5 al Capitalei s-a produs cel mai probabil de o acumulare de gaze. Însă, autorităţile competente urmează să stabilească circumstanţele şi cauzele exacte ale dezastrului produs.

Martorii spun că de ieri se simțea un miros straniu de gaze. Ar fi venit o firmă care să verifice situația. Explozia ar fi survenit din cauza acelei scurgeri de gaze. Și acum se resimte mirosul de gaze în aer la fața locului, potrivit unor relatări ale reportului Antena 3. În acest moment, alimentarea cu gaze a fost întreruptă.

Sursă foto: Meteoplus/Facebook

Vezi și Explozie puternică la o benzinărie din Roma. 21 de persoane au fost rănite, ce a declanșat tragedia!