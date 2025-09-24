Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
24 sept. 2025 | 13:38
de Badea Violeta

Legislație
Construcții ilegale pe teren agricol: cât plătești dacă ridici o casă fără avize
Imobile construite fara acte pe teren agricol. Sursa foto: Profimedia

Tot mai multe persoane aleg să ridice case sau anexe pe terenuri agricole fără a respecta legislația în vigoare. Autoritățile atrag atenția că asemenea practici pot duce la sancțiuni usturătoare și chiar demolarea construcțiilor. Amenzile sunt considerabile, iar procedurile de intrare în legalitate pot fi complicate și costisitoare.

Ce spune legea despre construcțiile pe teren agricol

Terenurile agricole au un regim juridic special și nu pot fi folosite pentru construcții decât după schimbarea categoriei de folosință. Pentru a ridica o locuință sau un spațiu comercial este obligatorie obținerea certificatului de urbanism, a avizelor necesare și a autorizației de construire eliberate de autoritățile locale.

În lipsa acestora, orice edificiu ridicat este considerat ilegal, chiar dacă proprietarul deține terenul. Mai mult, transformarea terenului agricol în intravilan presupune proceduri distincte, inclusiv avize de la Ministerul Agriculturii sau instituțiile de profil din județ.

Amenzi usturătoare pentru cei care construiesc fără autorizație

Ridicarea unei case sau a oricărei construcții permanente pe teren agricol fără autorizație atrage sancțiuni financiare semnificative. Amenzile pot varia de la câteva mii de lei până la zeci de mii, în funcție de mărimea lucrării și de gradul de nerespectare a legii.

În plus, autoritățile pot dispune oprirea lucrărilor și chiar demolarea construcției pe cheltuiala proprietarului. Procedura de aducere în legalitate este dificilă și nu garantează păstrarea clădirii, mai ales dacă terenul nu poate fi reclasificat.

Cum poți evita problemele și costurile ulterioare

Cea mai sigură cale pentru a evita amenzile și demolările este respectarea pașilor legali încă din faza de proiect. Proprietarii trebuie să solicite de la primărie certificatul de urbanism, să obțină avizele de mediu, utilități și alte instituții implicate, apoi autorizația de construire.

De asemenea, trebuie inițiată procedura de scoatere din circuitul agricol, cu taxe stabilite de stat. Deși acest proces poate dura câteva luni, costurile sunt incomparabil mai mici decât amenzile și riscul de demolare.

În concluzie, ridicarea unei construcții pe teren agricol fără avize poate părea o scurtătură convenabilă, dar se transformă rapid într-o problemă majoră.

Amenzile usturătoare, procedurile complicate de demolare și imposibilitatea de a vinde sau intabula casa ridicată ilegal sunt doar câteva dintre consecințele grave ale ignorării legii.

