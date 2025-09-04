Amenzi de până la 100.000 de lei, pregătite pentru românii care stau la casă și își ridică anexe în propria curte fără aviz

Valul de „îmbunătățiri” făcute în curte – de la magazii și șoproane la garaje sau foișoare – intră în vizorul autorităților locale. Un set de sancțiuni mult mai dure este pregătit pentru lucrările executate fără avizele cerute de primărie, iar amenzile pot urca, în cazurile grave, până la 100.000 de lei. Scopul declarat: descurajarea construcțiilor improvizate și impunerea regulilor minime de siguranță și urbanism, inclusiv atunci când vorbim de gospodării private.

Pentru românii care stau la casă, mesajul este simplu: „meșterești” în curte doar după ce verifici ce acte îți trebuie. Nu toate lucrările au aceeași greutate în ochii legii, iar diferența dintre o simplă reparație și ridicarea unei anexe stabile poate însemna mii de lei amendă.

Ce amenzi se pregătesc și cum se aplică

Intervalul propus pentru sancțiuni este larg, tocmai pentru a permite primăriilor să țină cont de gravitatea situației. Pentru lucrări în curte realizate fără avize – fie că vorbim de anexe ușoare ori construcții cu fundație – amenzile pot porni de la 1.000 de lei și pot urca, în cazuri serioase, spre 100.000 de lei. Contează amplasarea, dimensiunea, materialele folosite, dar și impactul asupra vecinilor ori a rețelelor (utilități, acces auto, scurgerea apelor).

Aplicarea sancțiunilor rămâne, în principal, în sarcina autorităților locale. Inspectorii pot veni pe teren, pot cere documentele și, dacă proprietarul refuză controlul, se poate aplica o amendă separată. În situațiile în care lucrarea afectează siguranța (de exemplu, ziduri instabile, acoperișuri improvizate lângă stradă), se pot dispune inclusiv măsuri de punere în siguranță sau desființare.

Ce înseamnă „fără aviz” în viața reală

Mulți proprietari pornesc de la ideea că „e curtea mea, fac ce vreau”. În practică, însă, chiar și pentru anexe considerate minore – magazie de lemne, toaletă în curte, adăpost pentru unelte, foișor, garaj – primăriile cer, în general, un set minim de documente înainte de începerea lucrării. Faptul că o anexă e mică sau „din panouri” nu o scoate automat de sub regulile locale.

„Fără aviz” înseamnă că nu ai trecut pe la primărie pentru a obține actele cerute în localitatea ta (certificat de urbanism, avize de rețele, acordul vecinilor acolo unde se cere etc.). Chiar dacă lucrarea e pe terenul tău, ea poate afecta vecinătățile: umbrire, scurgerea apelor pe proprietatea altuia, risc la vânturi puternice, ocuparea unei servituți ori încălcarea alinierilor stradale.

Cum te pui în regulă înainte să începi

Primul pas este la ghișeul (sau portalul) primăriei: întrebi ce documente sunt necesare pentru lucrarea pe care o ai în minte. În multe locuri, există ghiduri simple pentru anexe gospodărești – cu liste clare de acte și schițe orientative. O vizită scurtă înainte de a comanda materialele îți poate salva bani și nervi.

Al doilea pas ține de planificare: alege amplasamentul ținând cont de distanțele față de gard, ferestrele vecinilor, cabluri ori conducte. Dacă anexa are nevoie de fundație, ține cont de drenaj și de rezistența la vânt. Notează totul pe o schiță; îți va fi cerută și te ajută să estimezi realist costurile.

Ce se întâmplă dacă ai apucat deja să construiești

În unele cazuri, poți intra într-o procedură de intrare în legalitate, dar aceasta nu este garantată și depinde de regulile locale și de respectarea condițiilor tehnice (retragere minimă, înălțime, materiale). Dacă lucrarea contravine flagrant normelor (de exemplu, ocupă domeniul public sau blochează o servitute), autoritățile pot cere desființarea.

Chiar și atunci când primești amendă, cooperarea cu inspectorii și depunerea rapidă a actelor cerute pot reduce impactul final. Important este să arăți că vrei să remediezi, nu să ascunzi.

De ce se înăspresc regulile

Explicația oficială ține de siguranță și ordine urbanistică. Construcțiile „din mers”, fără o minimă verificare, pot deveni periculoase la vânt, ninsoare sau ploi torențiale. În plus, într-o localitate, spațiul privat și cel public interacționează permanent: accesul autospecialelor, vizibilitatea în intersecții, rețelele subterane. Reguli mai clare și sancțiuni mai ferme înseamnă, pe termen lung, mai puține improvizații riscante și cartiere mai îngrijite.

Pentru cei care stau la casă, lecția e pragmatică: un drum la primărie înainte de a bate primul cui te poate scuti de costuri grele după.