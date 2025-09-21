Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse

Visul multor români este să se mute de la apartament la casă, într-o zonă liniștită, cu o curte proprie și poate chiar o mică grădină. Libertatea de a avea propriul spațiu vine însă cu un preț. Facturile, reparațiile și cheltuielile ascunse transformă întreținerea unei case într-un efort financiar mult mai mare decât al unui apartament.

Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament

Dacă ne uităm la costurile lunare, diferențele sunt vizibile mai ales în sezonul rece. Un apartament de 70 de metri pătrați, într-un bloc izolat, generează iarna facturi la gaze între 300 și 600 de lei. Pentru o casă de 120 de metri pătrați, sumele aproape se dublează, ajungând ușor la 800–1.500 de lei lunar. Situația nu se schimbă prea mult nici atunci când locuința este încălzită cu lemne sau peleți: costul pentru întreg sezonul poate depăși 8.000 de lei.

La capitolul energie electrică, apartamentele consumă în medie 150–300 de lei pe lună. În schimb, la case apar cheltuieli suplimentare, pompe de apă, hidrofoare, iluminat exterior, ceea ce ridică nota de plată spre 500–600 de lei. Nici apa și canalizarea nu sunt la fel de simple ca într-un bloc. În timp ce într-un apartament o familie plătește cam 120 de lei lunar, la casă costurile urcă, iar în lipsa canalizării apar cheltuieli suplimentare pentru vidanjarea fosei septice, de câteva sute de lei la fiecare golire.

Cheltuielile ascunse fac cu adevărat diferența

Cheltuielile ascunse fac însă diferența cea mai mare. O casă presupune întreținerea curții, a gazonului și a pomilor, reparații constante la acoperiș, fațadă sau gard și, iarna, costuri pentru deszăpezire.

Mulți proprietari aleg să își monteze sisteme de securitate sau să plătească abonamente la firme de pază, ceea ce adaugă câteva sute de lei pe an. La acestea se adaugă impozitele, mai ridicate decât în cazul unui apartament, precum și o asigurare obligatorie și facultativă mai scumpă.

Viața la bloc, mult mai convenabilă

La polul opus, un apartament presupune facturi mai mici și mai puține griji. Cheltuielile de întreținere se împart între locatari, iar reparațiile mari cad de obicei în sarcina asociației. Chiar și impozitul și asigurarea sunt mai reduse, ceea ce face ca, per total, viața la bloc să fie mai accesibilă financiar.

Specialiștii estimează că, în medie, viața la curte costă cu 30–50% mai mult decât la apartament, dacă vorbim de locuințe comparabile ca suprafață și confort. Totuși, pentru mulți români, liniștea, spațiul și sentimentul de libertate compensează diferențele de cost. În final, alegerea nu ține doar de bani, ci și de stilul de viață pe care fiecare îl dorește.