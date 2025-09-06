Conducerea celei mai mari școli din București și-a dat demisia în bloc, cu nici două zile înaintea începerii noului an. Ce se întâmplă acum cu părinții și elevii

Conducerea Școlii Gimnaziale nr. 195 „Hamburg” din Sectorul 3, cea mai mare unitate de învățământ din Capitală, unde sunt înscriși peste 2.000 de elevi, a demisionat în bloc sâmbătă, 6 septembrie, cu doar două zile înainte de începerea cursurilor. Directoarea Ștefania Voicu a confirmat decizia, însă nu a mai oferit detalii cu privire la motive. Situația tensionată vine în paralel cu protestele a peste 230 de părinți, care reclamă că elevii de clasa a III-a au fost programați să învețe la prânz, între orele 11:20 și 14:00, într-un sistem pe care îl consideră „haotic, abuziv și ilegal”.

Nemulțumirile părinților

Părinții vorbesc despre „haos, abuz și intimidare”, potrivit edupedu.ro. Ei reclamă că școala este în plin proces de renovare și extindere, iar organizarea orarului a fost lăsată pe ultima sută de metri. Din cele trei corpuri de clădire, doar două pot fi folosite în acest moment, iar în curtea instituției au fost amplasate containere, inclusiv pe trotuar și în parcare. În total, peste 86 de clase trebuie împărțite între spații insuficiente.

Potrivit părinților, vineri, 5 septembrie, conducerea a comunicat un program provizoriu, care, de fapt, ar masca existența a trei schimburi, deși această formă de organizare a fost declarată ilegală atât de Ministerul Educației, cât și de Inspectoratul Școlar.

Probleme pentru familii

Părinții ridică întrebări legate de consecințele acestei decizii.

„Cine îi duce la școală? Cine îi ia de la școală? Cine suportă costurile exorbitante pentru această situație? Cine răspunde pentru faptul că părinții sunt nevoiți să își reducă programul de lucru? Cine răspunde pentru faptul că acești copii vor fi nevoiți să fie sacrificați? Cine răspunde dacă se întâmplă un accident cu un astfel de copil?”, sunt întrebările părinților.

Mai mult, ei afirmă că a început și „o amplă acțiune de hărțuire și intimidare” asupra lor și asupra elevilor, pentru a renunța la proteste.

Proces în instanță

În fața acestor probleme, părinții anunță că vor apela la justiție.

„În acest sens, noi, părinții a 230 de elevi, am luat decizia de a apela la concursul instanțelor de judecată pentru a ne face dreptate, pentru a reclama toate ilegalitățile și pentru a ni se repara prejudiciul suferit”, au transmis aceștia.

Avocata Izabela Nichifor, mamă a unui elev de clasa a III-a, a precizat că părinții intenționează să conteste în instanță actele administrative prin care a fost aprobat noul program. Ea a arătat că, deși nu există încă o formă oficială a deciziei Consiliului de Administrație, documentul produce efecte, întrucât părinților le-a fost comunicat un orar considerat provizoriu. În opinia sa, organizarea actuală ascunde de fapt funcționarea în trei schimburi, ceea ce contravine legislației.

Situația în alte școli din București

Problemele de spațiu nu sunt doar la Școala nr. 195. La Școala Gimnazială nr. 280 din Rahova, cei peste 1.600 de elevi vor începe noul an în două schimburi, cu program decalat. Directoarea Violeta Filip spune că a fost singura soluție găsită pentru a evita organizarea în trei schimburi, interzisă din anul școlar 2025-2026.

Totuși, părinții critică și această variantă, deoarece unele clase vor începe dimineața foarte devreme, iar altele vor termina seara, în jurul orei 20. Școala are doar 29 de săli pentru 65 de colective și funcționează de ani buni la capacitate maximă.

Ce spun autoritățile

Inspectorul școlar general al Municipiului București, Florian Lixandru, a declarat că elevii nu vor învăța în trei schimburi și că s-au căutat soluții temporare, cel puțin pentru primele trei luni. În paralel, Primăria Sectorului 5 a promis că va asigura încă 5 săli suplimentare, însă acestea nu vor fi disponibile imediat.

Ministrul Educației, Daniel David, a reamintit că din anul școlar viitor funcționarea în trei schimburi devine ilegală.