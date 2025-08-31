Sindicaliștii din educație anunță proteste: profesorii nu participă la deschiderea anului școlar. Vor veni la școală, dar nu țin cursuri din 9 septembrie

Noul an școlar stă să înceapă sub semnul tensiunilor. După negocierile eșuate cu reprezentanții Guvernului, sindicaliștii din învățământ au decis să treacă la forme de protest menite să atragă atenția asupra problemelor acute din sistem. Potrivit anunțului făcut de liderii de sindicat, profesorii nu vor lua parte la festivitățile de deschidere a noului an școlar și, din 9 septembrie, vor adopta o formă radicală de protest: se vor prezenta în sălile de clasă, dar nu vor ține orele.

Anul școlar începe cu o formă de protest

Decizia vine pe fondul nemulțumirilor legate de politicile de austeritate în educație și, în special, de intenția Guvernului de a majora norma didactică de la 18 la 20 de ore pe săptămână. Sindicaliștii consideră că această măsură va afecta în mod negativ calitatea actului educațional și va suprasolicita cadrele didactice, într-un sistem deja împovărat de lipsa resurselor și a respectului pentru profesori. Liderul sindical de la Iași, Laviniu Lăcustă, a explicat în detaliu forma de protest aleasă:

„Toate festivitățile, ne-am propus să le boicotăm, refer la festivitățile din ziua de 8 septembrie 2025 dar mai important, de ziua de 8, mi s-a părut să știm ce vom face după această dată, mai exact începând cu 9 septembrie, când am optat pentru o nouă acțiune de protest, similară celei pe care o derulează justiția. Pentru că, de ce nu? Dacă ei pot, putem și noi. Prin urmare, începând cu data de 9, colegii noștri vor intra în clase, dar vor boicota actul didactic. Toate lecțiile pe care ar trebui să le predea nu vor fi predate și vor fi amânate și tot acest protest va dura până în momentul în care guvernul va retrage măsurile de austeritate în ceea ce privește educația”, a explicat el, într-o intervenție la Radio Iași.

Sindicaliștii subliniază că această decizie nu a fost luată ușor, însă lipsa de deschidere din partea Guvernului i-a împins spre o asemenea formă de presiune. Profesorii se declară exasperați de situația din școli, unde lipsurile materiale, salariile insuficiente și supraîncărcarea normei de muncă devin obstacole insurmontabile în calea unei educații de calitate.

Grevă după modelul aplicat de magistrați

Laviniu Lăcustă a insistat asupra efectelor nocive ale modificării normei didactice:

„Considerăm că nu este mare lucru pentru acest executiv să anuleze, în special, majorarea normei didactice care a produs atâtea efecte nefaste pentru educația românească.”

Practic, profesorii urmează să aplice o grevă mascată, după modelul recent folosit de magistrați. Elevii vor găsi profesorii prezenți în clase, dar cursurile nu vor fi predate. Sindicaliștii consideră că această formă de protest va pune presiune asupra autorităților, evidențiind impactul real pe care măsurile guvernamentale îl au asupra actului educațional.

Această situație tensionată riscă să arunce începutul anului școlar în haos. Părinții și elevii așteaptă clarificări, în timp ce guvernul este presat să vină cu soluții rapide pentru a evita un blocaj prelungit. Deocamdată, mesajul profesorilor este clar: nu se poate vorbi despre reformă și calitate în educație cât timp statul adâncește austeritatea și ignoră nevoile reale ale școlii românești.