Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Ministrul Educației, mesaj pentru profesorii care vorbesc despre boicot: „Sunt măsuri de criză, nu de reformă”

Atmosfera din sistemul de învățământ este una tensionată la început de toamnă, pe fondul măsurilor fiscal-bugetare adoptate de Guvern și al protestelor sindicale care par să nu se stingă. În acest context, începerea anului școlar pe 8 septembrie a devenit o întrebare la care nici autoritățile nu pot oferi un răspuns cert. Declarațiile oficialilor și poziția sindicatelor arată că situația rămâne fragilă, iar elevii, profesorii și părinții așteaptă clarificări.

Ministrul educației, mesaj către cadrele didactice

Invitat la B1 TV, ministrul educației Daniel David a fost întrebat dacă școala va începe la timp. Răspunsul său a venit cu o doză de sinceritate:

„Foarte greu să vă spun, sincer și direct spus, dar mesajul meu a fost, pentru oamenii din sistem, că aceste măsuri sunt măsuri de criză, nu de reformă. Nu ne plac, nici eu nu mi le doresc, vă dați seama că n-aș fi vrut ca ministru să fiu eu ministrul austerității și cel care trebuie să le implementez”.

Ministrul a subliniat că, în ciuda dificultăților, apelul său către profesori și angajații din educație rămâne unul de responsabilitate: școala trebuie să înceapă, iar soluțiile pot fi găsite pe parcurs.

„Hai să începem școala, hai să construim pe această supărare niște proiecții raționale pe termen mediu și lung, să vedem ce buget putem avea anul viitor, să vedem ce alte modificări putem să aducem, care să ne ajute și când măsurile fiscal-bugetare își vor arăta efectele și ne stabilizăm, să nu uităm că foarte multe din aceste măsuri sunt măsuri cu caracter temporar”, a mai adăugat el.

Protestele sindicale, un obstacol pentru începutul anului școlar

Nemulțumirea profesorilor și a personalului auxiliar din școli are ca punct central măsurile fiscale adoptate recent, menite să reducă deficitul bugetar. Acestea au fost percepute ca o lovitură pentru sistemul educațional, iar sindicatele au anunțat în repetate rânduri că nu exclud nici greva generală.

Liderii sindicali au transmis că intenționează să boicoteze începutul anului școlar dacă solicitările lor nu vor fi luate în considerare. Situația a fost discutată și la nivel guvernamental, însă rezultatele întâlnirilor nu au adus liniștea dorită.

Discuțiile cu premierul Ilie Bolojan

O întrevedere importantă a avut loc pe 11 iunie, atunci când sindicaliștii din educație s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre efectele măsurilor fiscal-bugetare. Deși, potrivit acestora, premierul i-a ascultat, impresia generală a fost că mesajele nu au fost cu adevărat auzite.

Pe de altă parte, Ilie Bolojan a transmis că deciziile luate de Guvern sunt inevitabile în acest moment:

„Măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilitățile pe care le are în prezent bugetul României și pe realitățile din sistemul educației”.

Declarația premierului nu a convins însă liderii sindicali, care au anunțat că planul lor de proteste continuă, inclusiv sub forma blocării începutului de an școlar.

Între incertitudine și speranță

În timp ce anul școlar este programat să înceapă oficial la 1 septembrie, cu începerea cursurilor pe 8 septembrie, tensiunile dintre sindicate și autorități lasă loc de îndoială. Deocamdată, ministrul Daniel David face apel la deschidere și la găsirea unor soluții „raționale” pentru viitor, dar profesorii rămân pe poziții și cer măsuri concrete.

Astfel, în lipsa unui acord clar, întrebarea „începe sau nu școala pe 8 septembrie?” continuă să rămână fără un răspuns definitiv.