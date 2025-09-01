Sindicaliştii din Educaţie protestează în prima zi de școală. Profesorii le cer părinţilor să nu îi aducă pe copii la festivităţi

Sindicaliştii din Educaţie anunţă că, pe 8 septembrie, prima zi a noului an şcolar, vor organiza o acţiune de pichetare a sediului Guvernului, urmată de un marş de protest până la Palatul Cotroceni. Reprezentanţii cadrelor didactice subliniază că nu ies în stradă pentru creşteri salariale, ci pentru a atrage atenţia asupra condiţiilor în care se desfăşoară actul educaţional și asupra măsurilor guvernamentale care le afectează munca și educația oferită elevilor.

Sindicatele din Învățământ, mesaj pentru elevi, părinți și studenți

Cele mai mari federaţii sindicale din învăţământ explică că, din cauza nemulţumirilor legate de recentele decizii privind sistemul de educaţie, profesorii nu vor fi la catedră în prima zi de școală. Aceștia cer soluţionarea urgentă a problemelor personalului din învăţământul preuniversitar şi superior și resping măsurile politice adoptate pentru diminuarea deficitului bugetar, care afectează sistemul educaţional și, implicit, beneficiarii educației.

Sindicaliştii fac un apel către elevi și părinţi să înţeleagă importanța protestului, subliniind că acesta vizează viitorul educației și al României.

”Pe 8 septembrie, în loc să ne aflăm la catedră pentru a sărbători începutul şcolii, noi, profesorii, vom ieşi în stradă pentru viitorul educaţiei şi pentru viitorul României. Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca şi, implicit, educaţia pe care o oferim”, se arată într-un comunicat dat publicităţii luni şi semnat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală ”Alma Mater”. „Anul aceasta, pentru noi prima zi nu va avea aceeaşi însemnatate. Vă rugăm să nu ne blamaţi pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de şcoală. De vină este Guvernul, care, prin măsurile luate, a arătat că nu-i pasă de noi, de voi, de şcoala românească. De aceea, vă rugăm să nu participaţi anul acesta la festivităţi golite de conţinut şi să vă alăturaţi protestului nostru din 8 septembrie 2025”, este mesajul transmis către elevi şi părinţi.

Măsurile contestate de profesori

Printre măsurile contestate se numără: creșterea numărului de elevi la clasă, reducerea drastică a burselor de merit, eliminarea burselor de excelență olimpică și a burselor de reziliență, majorarea orelor de predare, reducerea posturilor și a finanțării unităților școlare. Sindicaliştii avertizează că aceste decizii vor afecta calitatea actului educațional și vor suprasolicita profesorii, care pe lângă predare trebuie să pregătească lecţii, să corecteze lucrări, să consilieze elevi și să completeze numeroase documente.

Profesorii consideră că majorarea numărului de elevi în clasă reduce atenția acordată fiecărui copil, în timp ce diminuarea burselor arată lipsa de apreciere față de elevii merituoși. De asemenea, creșterea orelor de predare îi va face pe cadrele didactice „mai obosiți, mai puțin disponibili și mai epuizați”, afectând atât statutul profesional, cât și calitatea educației.