Condițiile puse de Vladimir Putin pentru pacea în Ucraina. Principalele cerinţe, dezvăluite de apropiaţii liderului rus: „Este pregătit pentru compromis”

De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 19:25
de Diana Dumitrache

Condițiile puse de Vladimir Putin pentru pacea în Ucraina. Principalele cerinţe, dezvăluite de apropiaţii liderului rus:
Cerințele Kremlinului pentru pacea din Ucraina (Sursa foto: Profimedia)

Surse apropiate Kremlinului au dezvăluit pentru Reuters care sunt principalele cerințe pe care președintele rus Vladimir Putin le pune pe masă pentru a accepta încheierea războiului. În centrul propunerilor se află retragerea Ucrainei din estul regiunii Donbas și angajamentul Kievului de a rămâne neutru, fără prezență militară occidentală pe teritoriul său.

Cerințele Kremlinului pentru pacea din Ucraina

Potrivit surselor, Vladimir Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene din Donbas (Donețk și Luhansk), regiune pe care Rusia o controlează în proporție de 88%, renunțarea Ucrainei la obiectivul aderării la NATO și asumarea statutului de neutralitate.

De asemenea, s-a adus în discutie interdicția ca trupe occidentale să fie dislocate în Ucraina, inclusiv sub formă de misiune de menținere a păcii, dar si limitarea armatei ucrainene și garanții juridice că alianța NATO nu se va extinde mai mult spre est.

În schimb, Rusia ar fi dispusă să înghețe actualele linii ale frontului în regiunile Herson și Zaporojie și să renunțe la micile teritorii ocupate în Harkov, Sumî și Dnipropetrovsk.

„Putin este pregătit pentru pace, pentru compromis. Acesta este mesajul care i-a fost transmis lui Trump”, a declarat una dintre surse.

Reacția Kievului și a Occidentului

Președintele Volodimir Zelenski a respins categoric ideea cedării de teritorii, afirmând:

„Dacă vorbim despre o simplă retragere din est, nu putem face asta. Este o chestiune de supraviețuire a țării noastre, care implică cele mai puternice linii defensive.”

Aderarea la NATO rămâne pentru Ucraina un obiectiv strategic, înscris în Constituție. „Nu este de competența Rusiei să decidă asupra aderării noastre la alianță”, a adăugat Zelenski.

La Washington, Donald Trump a declarat după întâlnirea cu Putin că liderul rus „vrea să vadă sfârșitul războiului” și că este „încrezător că problema va fi rezolvată”.

Poziția Moscovei

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a subliniat că o eventuală întâlnire Putin–Zelenski trebuie pregătită prin negocieri aprofundate și a acuzat liderii europeni că încearcă să submineze progresul obținut la summitul din Alaska.

„Președintele nostru a spus în mod repetat că este pregătit pentru o întâlnire, inclusiv cu Zelenski, dar aceasta trebuie pregătită cu seriozitate”, a declarat Lavrov.

El a reiterat că Rusia acceptă garanții de securitate pentru Ucraina, dar numai dacă acestea respectă cerințele Moscovei: neutralitatea Ucrainei, lipsa armelor nucleare și absența trupelor NATO pe teritoriul său.

