Problemele fizice observate la Vladimir Putin în Alaska, explicate de un specialist. La ce ar apela preşedintele rus pentru a arăta mai bine

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost din nou în atenția publică, de această dată în timpul vizitei sale în Alaska, unde observatorii au remarcat un mers neobișnuit și anumite modificări fizice vizibile. Specialiști și foști oficiali internaționali au încercat să explice aceste trăsături, care au alimentat de-a lungul anilor numeroase teorii legate de sănătatea liderului rus.

Fața schimbată și o nouă ipoteză

Lord David Owen, fost ministru britanic de externe, a analizat modul particular în care Putin, în vârstă de 72 de ani, se deplasează. „Mersul său bizar, caracterizat printr-un picior rigid și un braț drept rigid, ar putea fi rezultatul antrenamentului său KGB”, a afirmat acesta într-un interviu pentru Times Radio.

În timp ce brațul stâng al liderului rus se mișcă natural, brațul drept rămâne în mare parte nemișcat, un detaliu pe care Lord Owen îl pune pe seama anilor de pregătire intensă în utilizarea armelor de foc. Putin a activat în cadrul KGB până la gradul de locotenent-colonel, înainte de destrămarea Uniunii Sovietice, experiență care ar fi putut lăsa amprente inclusiv asupra posturii și mersului său.

Pe lângă mers, Owen a atras atenția și asupra transformărilor fizice vizibile în trăsăturile lui Putin. „Priviți-i fața, vedeți cum s-a schimbat – acum are o față ovală”, a declarat fostul oficial britanic. În opinia lui, modificările nu sunt rezultatul unor intervenții estetice sau al injecțiilor cu Botox, așa cum au speculat mulți comentatori, ci al unei posibile utilizări de substanțe hormonale.

„O combinație a ambelor”

„Nu cred deloc în afirmațiile celor care spun că este vorba de operații estetice sau Botox. Fie ia steroizi anabolizanți ca culturist – și este foarte mândru de mușchii lui și se dezbracă până la brâu și toate chestiile astea – fie ia corticosteroizi. Dacă iei aceste medicamente, asta îți dă fața asta. Îți reduce imunitatea și te face mai vulnerabil la Covid. Acest om a fost în izolare completă, ceea ce este extraordinar, nu vede pe nimeni, stă la kilometri distanță, sub presiuni enorme. Ceea ce indică faptul că ia steroizi și, probabil, poate, o combinație a ambelor”, a explicat Owen.

Fostul ministru a precizat, de asemenea, că utilizarea de steroizi anabolizanți poate crește agresivitatea, o trăsătură care ar putea fi asociată cu deciziile ferme și uneori radicale luate de liderul de la Kremlin.

Teorii, zvonuri și dezmințiri

Speculațiile privind starea de sănătate a lui Vladimir Putin și eventualele metode prin care acesta ar încerca să își mențină imaginea nu sunt noi. De-a lungul anilor, președintele rus a fost ținta a numeroase teorii ale conspirației, de la presupuse intervenții estetice până la existența unei dubluri.

Într-un interviu acordat presei ruse și preluat de BBC, Putin a recunoscut că i s-a propus să folosească o sosie, dar a respins categoric ideea. „Mi s-a propus acest lucru, dar am refuzat. S-a întâmplat în anii grei ai luptei împotriva terorismului”, a declarat liderul rus, negând zvonurile potrivit cărora ar fi folosit vreodată o sosie pentru apariții publice.

Mersul rigid și trăsăturile schimbate ale lui Vladimir Putin rămân subiecte de analiză și controversă în spațiul public internațional. În timp ce Lord Owen susține că explicația ar putea fi găsită în anii de pregătire KGB și în utilizarea steroizilor, președintele rus continuă să dezmintă orice speculații privind intervențiile estetice sau dublurile. Totuși, în ochii lumii, imaginea liderului rus ridică în continuare mai multe întrebări decât răspunsuri.