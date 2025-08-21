Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 15:10
de Daoud Andra

Problemele fizice observate la Vladimir Putin în Alaska, explicate de un specialist. La ce ar apela preşedintele rus pentru a arăta mai bine

Știri Externe
Problemele fizice observate la Vladimir Putin în Alaska, explicate de un specialist. La ce ar apela preşedintele rus pentru a arăta mai bine
11imagini
FOTO: Profimedia Images

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost din nou în atenția publică, de această dată în timpul vizitei sale în Alaska, unde observatorii au remarcat un mers neobișnuit și anumite modificări fizice vizibile. Specialiști și foști oficiali internaționali au încercat să explice aceste trăsături, care au alimentat de-a lungul anilor numeroase teorii legate de sănătatea liderului rus.

Fața schimbată și o nouă ipoteză

Lord David Owen, fost ministru britanic de externe, a analizat modul particular în care Putin, în vârstă de 72 de ani, se deplasează. „Mersul său bizar, caracterizat printr-un picior rigid și un braț drept rigid, ar putea fi rezultatul antrenamentului său KGB”, a afirmat acesta într-un interviu pentru Times Radio.

În timp ce brațul stâng al liderului rus se mișcă natural, brațul drept rămâne în mare parte nemișcat, un detaliu pe care Lord Owen îl pune pe seama anilor de pregătire intensă în utilizarea armelor de foc. Putin a activat în cadrul KGB până la gradul de locotenent-colonel, înainte de destrămarea Uniunii Sovietice, experiență care ar fi putut lăsa amprente inclusiv asupra posturii și mersului său.

Vezi și:
Unde ar fi de acord Zelenski să se întâlnească cu Vladimir Putin. Liderul de la Kiev propune trei variante
Melania Trump a încercat să îl înduplece pe Vladimir Putin. Şeful de la Kremlin a dezvăluit conţinutul scrisorii trimise de Prima Doamnă a SUA: „Fiecare copil are aceleași vise liniștite în inimă”

Pe lângă mers, Owen a atras atenția și asupra transformărilor fizice vizibile în trăsăturile lui Putin. „Priviți-i fața, vedeți cum s-a schimbat – acum are o față ovală”, a declarat fostul oficial britanic. În opinia lui, modificările nu sunt rezultatul unor intervenții estetice sau al injecțiilor cu Botox, așa cum au speculat mulți comentatori, ci al unei posibile utilizări de substanțe hormonale.

„O combinație a ambelor”

„Nu cred deloc în afirmațiile celor care spun că este vorba de operații estetice sau Botox. Fie ia steroizi anabolizanți ca culturist – și este foarte mândru de mușchii lui și se dezbracă până la brâu și toate chestiile astea – fie ia corticosteroizi. Dacă iei aceste medicamente, asta îți dă fața asta. Îți reduce imunitatea și te face mai vulnerabil la Covid. Acest om a fost în izolare completă, ceea ce este extraordinar, nu vede pe nimeni, stă la kilometri distanță, sub presiuni enorme. Ceea ce indică faptul că ia steroizi și, probabil, poate, o combinație a ambelor”, a explicat Owen.

Fostul ministru a precizat, de asemenea, că utilizarea de steroizi anabolizanți poate crește agresivitatea, o trăsătură care ar putea fi asociată cu deciziile ferme și uneori radicale luate de liderul de la Kremlin.

Teorii, zvonuri și dezmințiri

Speculațiile privind starea de sănătate a lui Vladimir Putin și eventualele metode prin care acesta ar încerca să își mențină imaginea nu sunt noi. De-a lungul anilor, președintele rus a fost ținta a numeroase teorii ale conspirației, de la presupuse intervenții estetice până la existența unei dubluri.

Într-un interviu acordat presei ruse și preluat de BBC, Putin a recunoscut că i s-a propus să folosească o sosie, dar a respins categoric ideea. „Mi s-a propus acest lucru, dar am refuzat. S-a întâmplat în anii grei ai luptei împotriva terorismului”, a declarat liderul rus, negând zvonurile potrivit cărora ar fi folosit vreodată o sosie pentru apariții publice.

Mersul rigid și trăsăturile schimbate ale lui Vladimir Putin rămân subiecte de analiză și controversă în spațiul public internațional. În timp ce Lord Owen susține că explicația ar putea fi găsită în anii de pregătire KGB și în utilizarea steroizilor, președintele rus continuă să dezmintă orice speculații privind intervențiile estetice sau dublurile. Totuși, în ochii lumii, imaginea liderului rus ridică în continuare mai multe întrebări decât răspunsuri.

Un ciclon mediteranean schimbă vremea în România. După caniculă, vin furtuni puternice. Zonele vizate de noile alerte meteo
Recomandări
Prinţul William a fost criticat pentru că nu a încercat să se împace cu Harry, însă a avut un motiv întemeiat. Mărul discordiei dintre cei doi fraţi
Prinţul William a fost criticat pentru că nu a încercat să se împace cu Harry, însă a avut un motiv întemeiat. Mărul discordiei dintre cei doi fraţi
Cadoul neobişnuit primit de Nicuşor Dan în vacanţa prin România. Preşedintele s-a amuzat teribil
Cadoul neobişnuit primit de Nicuşor Dan în vacanţa prin România. Preşedintele s-a amuzat teribil
”Poate soţul să divorţeze de mine fără acordul meu?”. Răspunsul unui avocat pentru dilema multor români
”Poate soţul să divorţeze de mine fără acordul meu?”. Răspunsul unui avocat pentru dilema multor români
Oktoberfest original ajunge în România pentru prima oară. Oraşul în care se va ţine festivalul berii în această toamnă
Oktoberfest original ajunge în România pentru prima oară. Oraşul în care se va ţine festivalul berii în această toamnă
Cum a fost mutată o biserică de 113 ani pe o distanță impresionată: Tehnologia specială din spate
Cum a fost mutată o biserică de 113 ani pe o distanță impresionată: Tehnologia specială din spate
Ce a primit de mâncare un român care a plătit 30 de lei pe meniul zilei, pe litoralul românesc. A pozat alimentele imediat
Ce a primit de mâncare un român care a plătit 30 de lei pe meniul zilei, pe litoralul românesc. A pozat alimentele imediat
Au început lucrările pe cel mai vechi drum din România. Traseu alternativ la aglomerația de pe Valea Oltului
Au început lucrările pe cel mai vechi drum din România. Traseu alternativ la aglomerația de pe Valea Oltului
Fondatorul echipei de AI generativ de la Google avertizează: diplomele în drept și medicină ar putea deveni inutile
Fondatorul echipei de AI generativ de la Google avertizează: diplomele în drept și medicină ar putea deveni inutile
Revista presei
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cârnaţii la grătar perfect rumeniţi au un secret. Ce trebuie să faci cu 10 minute înainte de a-i pune la făcut
Playtech Știri
Ce a făcut băiatul care s-a aruncat în fața unui TIR împreună cu iubita lui chiar înainte de tragedie. Fata abia împlinise 14 ani
Playtech Știri
Cristina Şișcanu s-a filmat în camera de hotel, înainte de a merge la cină. A vrut să prezinte rochia, însă fanii nu au fost încântaţi: „Ce face omul pentru bani”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou