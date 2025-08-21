Unde ar fi de acord Zelenski să se întâlnească cu Vladimir Putin. Liderul de la Kiev propune trei variante

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că o eventuală întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, ar putea avea loc numai după ce Kievul va obține garanții solide de securitate. Liderul de la Kiev a menționat Elveția, Austria sau Turcia drept posibile țări gazdă pentru o astfel de reuniune, potrivit AFP.

Declarațiile au fost făcute miercuri, într-o discuție cu mai multe publicații internaționale, printre care și AFP, și au fost publicate joi dimineață, după ridicarea embargoului.

Reuniune trilaterală cu Trump, în discuție

„Vrem să ajungem la o înțelegere asupra arhitecturii garanțiilor de securitate în șapte-zece zile. Pe baza acestei înțelegeri, intenționăm să organizăm o reuniune trilaterală cu președintele american Donald Trump”, a afirmat Zelenski.

Acesta a insistat că întâlnirea trebuie să aibă loc într-o țară neutră din Europa. Budapesta a fost exclusă, din cauza apropierii Ungariei de Rusia, la fel ca și Moscova.

Președintele ucrainean a avertizat că Rusia transferă forțe din regiunea Kursk către partea ocupată a regiunii Zaporojie, în sudul Ucrainei, ceea ce ar putea anunța o nouă ofensivă.

Zelenski: „China nu poate fi un garant al securității Ucrainei”

Zelenski a exclus China dintre posibilii garanți de securitate pentru Kiev, acuzând Beijingul că a sprijinit indirect Rusia.

„China nu ne-a ajutat să punem capăt războiului. În schimb, a sprijinit Rusia prin deschiderea pieței dronelor. Nu avem nevoie de garanți care nu ajută Ucraina”, a declarat liderul ucrainean.

Liderul de la Kiev a mai spus că i-a cerut președintelui Donald Trump să intervină pe lângă premierul ungar Viktor Orban, astfel încât Budapesta să nu mai blocheze negocierile pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Președintele Trump a promis că echipa sa va lucra la acest lucru”, a adăugat Zelenski.

În același context, Zelenski a anunțat testarea cu succes a unei noi rachete denumite Flamingo, cu o rază de acțiune de 3.000 de kilometri.