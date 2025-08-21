Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 12:13
de Ioana Bucur

Unde ar fi de acord Zelenski să se întâlnească cu Vladimir Putin. Liderul de la Kiev propune trei variante

NEWS - HP
Unde ar fi de acord Zelenski să se întâlnească cu Vladimir Putin. Liderul de la Kiev propune trei variante
Foto: Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că o eventuală întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, ar putea avea loc numai după ce Kievul va obține garanții solide de securitate. Liderul de la Kiev a menționat Elveția, Austria sau Turcia drept posibile țări gazdă pentru o astfel de reuniune, potrivit AFP.

Declarațiile au fost făcute miercuri, într-o discuție cu mai multe publicații internaționale, printre care și AFP, și au fost publicate joi dimineață, după ridicarea embargoului.

Reuniune trilaterală cu Trump, în discuție

„Vrem să ajungem la o înțelegere asupra arhitecturii garanțiilor de securitate în șapte-zece zile. Pe baza acestei înțelegeri, intenționăm să organizăm o reuniune trilaterală cu președintele american Donald Trump”, a afirmat Zelenski.

Acesta a insistat că întâlnirea trebuie să aibă loc într-o țară neutră din Europa. Budapesta a fost exclusă, din cauza apropierii Ungariei de Rusia, la fel ca și Moscova.

Vezi și:
După ce a fost umilit pentru ţinuta sa de la Casa Albă, Zelenski a venit pregătit la întâlnirea cu Trump. Cât a costat costumul: „Cel mai bun pe care îl am”
Melania Trump a încercat să îl înduplece pe Vladimir Putin. Şeful de la Kremlin a dezvăluit conţinutul scrisorii trimise de Prima Doamnă a SUA: „Fiecare copil are aceleași vise liniștite în inimă”

Președintele ucrainean a avertizat că Rusia transferă forțe din regiunea Kursk către partea ocupată a regiunii Zaporojie, în sudul Ucrainei, ceea ce ar putea anunța o nouă ofensivă.

Zelenski: „China nu poate fi un garant al securității Ucrainei”

Zelenski a exclus China dintre posibilii garanți de securitate pentru Kiev, acuzând Beijingul că a sprijinit indirect Rusia.

„China nu ne-a ajutat să punem capăt războiului. În schimb, a sprijinit Rusia prin deschiderea pieței dronelor. Nu avem nevoie de garanți care nu ajută Ucraina”, a declarat liderul ucrainean.

Liderul de la Kiev a mai spus că i-a cerut președintelui Donald Trump să intervină pe lângă premierul ungar Viktor Orban, astfel încât Budapesta să nu mai blocheze negocierile pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Președintele Trump a promis că echipa sa va lucra la acest lucru”, a adăugat Zelenski.

În același context, Zelenski a anunțat testarea cu succes a unei noi rachete denumite Flamingo, cu o rază de acțiune de 3.000 de kilometri.

„Este cea mai performantă rachetă a noastră, a trecut toate testele. Producția în masă ar putea începe la începutul anului viitor”, a precizat liderul ucrainean.

Veşti rele pentru românii de pe litoral. Se răcește apa mării, apare din nou fenomenul de „upwelling”
Recomandări
Ce este abuzul turistic, fenomenul care a dus la proteste în marile orașe europene. Ai crede că vizita ta este o sursă de bani, dar de fapt sărăcești localnicii
Ce este abuzul turistic, fenomenul care a dus la proteste în marile orașe europene. Ai crede că vizita ta este o sursă de bani, dar de fapt sărăcești localnicii
Pădurea urbană de la marginea Bucureștiului ar putea fi înlocuită cu blocuri de 14 etaje. Oamenii din zonă cer ajutorul statului, ce soluții s-au găsit
Pădurea urbană de la marginea Bucureștiului ar putea fi înlocuită cu blocuri de 14 etaje. Oamenii din zonă cer ajutorul statului, ce soluții s-au găsit
”Părinţii au dat casa cu acte surorii noastre fără ca noi să ştim. Mai putem face ceva?”. Un avocat explică exact situaţia în care mulţi români se află
”Părinţii au dat casa cu acte surorii noastre fără ca noi să ştim. Mai putem face ceva?”. Un avocat explică exact situaţia în care mulţi români se află
Un celebru streamer a murit în direct, după ce a stat online timp de 12 zile neîntrerupt, marcat de umilințe și abuzuri
Un celebru streamer a murit în direct, după ce a stat online timp de 12 zile neîntrerupt, marcat de umilințe și abuzuri
Cum împinge căldura extremă animalele spre extincție, conform specialiștilor
Cum împinge căldura extremă animalele spre extincție, conform specialiștilor
Mercedes-Benz stârnește nemulțumiri după ce și-a schimbat strategia. Ce i se reproșează gigantului auto, care este legătura cu China?
Mercedes-Benz stârnește nemulțumiri după ce și-a schimbat strategia. Ce i se reproșează gigantului auto, care este legătura cu China?
Dr. Anca Bârdan, Personal Genetics: „Testele genetice pot fi efectuate pentru aproape toate tipurile de cancer”
Dr. Anca Bârdan, Personal Genetics: „Testele genetice pot fi efectuate pentru aproape toate tipurile de cancer”
Cum să foloseşti bicarbonatul de sodiu pentru a scăpa de mucegaiul din debara. Trebuie amestecat cu un alt ingredient banal pentru un efect sigur
Cum să foloseşti bicarbonatul de sodiu pentru a scăpa de mucegaiul din debara. Trebuie amestecat cu un alt ingredient banal pentru un efect sigur
Revista presei
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cârnaţii la grătar perfect rumeniţi au un secret. Ce trebuie să faci cu 10 minute înainte de a-i pune la făcut
Playtech Știri
Ce a făcut băiatul care s-a aruncat în fața unui TIR împreună cu iubita lui chiar înainte de tragedie. Fata abia împlinise 14 ani
Playtech Știri
Cristina Şișcanu s-a filmat în camera de hotel, înainte de a merge la cină. A vrut să prezinte rochia, însă fanii nu au fost încântaţi: „Ce face omul pentru bani”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou