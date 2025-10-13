Cod Rutier 2025: Regula îi vizează pe șoferii cu permis categoria B. Ce prevede legea mai aspră

Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 15:44
de Vieriu Ionut

AUTO
Codul Rutier 2025 aduce reguli mai dure pentru șoferii cu permis categoria B

Anul 2025 aduce schimbări importante pentru conducătorii auto din România, odată cu actualizarea Codului Rutier. Reglementările îi vizează în special pe șoferii care dețin permis categoria B, aceștia fiind nevoiți să respecte reguli mult mai stricte atunci când tractează remorci sau montează cârlige de tractare. Noile prevederi aduc sancțiuni dure pentru cei care ignoră legea, mergând de la amenzi usturătoare până la pedepse cu închisoarea.

Reguli mai stricte pentru șoferii care tractează remorci

Potrivit noului Cod Rutier 2025, conducătorii auto care tractează o remorcă neînmatriculată sau fără permis corespunzător riscă sancțiuni severe. Legea prevede clar că utilizarea unui vehicul neînmatriculat ori neînregistrat reprezintă o infracțiune penală. Astfel, și tractarea unei remorci care nu are documentele legale de înmatriculare sau înregistrare este considerată faptă penală.

„Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”, prevede Codul Penal.

De asemenea, nerespectarea regulilor privind tractarea remorcilor constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi din clasa a IV-a, care pot depăși 4.000 de lei. În cazurile grave, instanța poate dispune chiar și suspendarea permisului de conducere sau aplicarea unei pedepse cu închisoarea.

Ce trebuie să știe șoferii cu permis categoria B

Șoferii care dețin permis categoria B pot tracta o remorcă ușoară, dar numai în anumite condiții. Masa totală maximă autorizată a ansamblului – adică mașina plus remorca – nu trebuie să depășească 3.500 de kilograme. În plus, remorca trebuie să fie dotată cu un sistem de frânare funcțional, semnalizare luminoasă și iluminare similară cu cea a vehiculului trăgător.

Legea mai prevede și reguli stricte pentru montarea cârligului de remorcare. Acesta trebuie să fie omologat, compatibil cu vehiculul și să permită o rază minimă de virare. În plus, ansamblul mașină-remorcă nu trebuie să depășească dimensiunile legale și trebuie să fie echipat cu elemente de cuplare compatibile pentru frânare, iluminare și semnalizare luminoasă.

Important de precizat este că un șofer nu poate fi sancționat doar pentru că are montat cârligul de remorcare, atâta timp cât nu îl folosește. Totuși, în cazul în care dispozitivul este instalat necorespunzător sau se tractează o remorcă fără respectarea condițiilor tehnice, amenda devine inevitabilă.

Avantaje noi pentru șoferii cu categoria B

Pe lângă aceste restricții, Codul Rutier 2025 vine și cu vești bune pentru conducătorii auto. Cei care dețin permis de conducere categoria B pot, în anumite condiții, să circule și cu scutere sau motociclete ușoare.

Legislația actualizată permite conducerea vehiculelor din categoria A1, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:

  • capacitatea cilindrică să nu depășească 125 cmc;
  • puterea maximă să fie de cel mult 11 kW;
  • raportul putere/greutate să nu depășească 0,1 kW/kg;
  • transmisia să fie automată.

Pentru a obține dreptul de a conduce o astfel de motocicletă, șoferii trebuie să finalizeze un curs practic de minimum 10 ore, în urma căruia primesc o adeverință care atestă competențele dobândite.

Reguli pentru rulote și autorulote

Noile modificări din Codul Rutier 2025 reglementează și circulația rulotelor și autorulotelor. Cei care dețin permis categoria B pot conduce astfel de vehicule, însă doar dacă ansamblul format din mașină și rulotă nu depășește masa totală de 3,5 tone.

Există totuși o excepție: în anumite condiții, șoferii pot tracta și remorci mai grele, cu condiția ca masa totală a ansamblului să rămână sub 4,25 tone. În acest caz, este necesar un curs special de pregătire, pentru a învăța distanțele frontale și laterale corecte, dar nu este nevoie de un permis suplimentar.

De asemenea, autorulotele pot fi conduse în continuare cu permis categoria B, fără restricții suplimentare, atâta timp cât sunt respectate limitele legale de greutate.

