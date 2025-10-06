Codul Rutier 2025: Restricția din permis care le poate aduce amenzi mari șoferilor. Ce se întâmplă dacă ai făcut școala pe mașină automată

Șoferii care au urmat școala auto pe o mașină cu transmisie automată se confruntă și în 2025 cu o restricție importantă. Aceasta le limitează dreptul de a conduce vehicule cu schimbător manual și este notată pe spatele permisului cu codul 78. Eliminarea restricției presupune ore suplimentare de practică și un examen, însă nerespectarea ei poate avea consecințe serioase, mai ales în caz de accident sau în trafic internațional.

Ce înseamnă codul 78 și cum afectează șoferii

Codul 78 apare pe permisul celor care au trecut proba practică pe o mașină automată. Conform Art. 16 din Ordinul 574 din 1 aprilie 2005:

”Orice permis care conține această mențiune va putea fi utilizat numai pentru conducerea unui vehicul echipat cu schimbător de viteze automat”.

Dincolo de această limitare legală, conducerea unei mașini cu transmisie manuală este posibilă și sigură pentru cei cu experiență, dar legislația face diferențierea din motive de siguranță, pentru că operarea unui vehicul manual presupune mai multe acțiuni simultane.

Șoferii cu codul 78 pe permis nu riscă sancțiuni imediate dacă circulă cu mașini manuale în România. Totuși, în cazul unui accident, autoritățile pot lua în considerare nerespectarea restricției, iar cercetarea penală ar putea complica situația.

În plus, anumite țări aplică amenzi stricte. În Spania, conducerea unei mașini manuale cu codul 78 pe permis poate atrage amenzi de până la 500 de euro, iar în Franța, de la 135 până la 750 de euro, cu posibilitatea imobilizării vehiculului și suspendării permisului până la 3 ani.

Cum poate fi eliminat codul 78 de pe permis

Pentru a scăpa de restricția cod 78, șoferii trebuie să efectueze șase ore de conducere practică pe o mașină cu transmisie manuală și să promoveze un examen practic. Dosarul pentru eliberarea unui nou permis se depune la Direcția de Permise (DGPCI) și trebuie să conțină:

cerere de examinare

adeverință originală de la școala auto

fișa medicală

aviz psihologic

extras de cazier judiciar

copie după cartea de identitate

copie permis de conducere

dovada plății taxei de 89 de lei

După promovarea probei practice, noul permis va fi eliberat fără codul 78, permițând conducerea oricărui vehicul, indiferent de tipul transmisiei.

Respectarea procedurilor și informarea corectă sunt esențiale pentru a evita probleme legale sau financiare, mai ales în traficul internațional sau în situații de urgență.

Ce riscuri există dacă ignori restricția

Chiar dacă legislația internă nu sancționează imediat conducerea unei mașini manuale cu codul 78, șoferii trebuie să fie conștienți că, în caz de accident, nerespectarea restricției poate influența responsabilitatea juridică.

Codul 78 nu este doar o formalitate, ci o măsură de siguranță menită să protejeze conducătorii auto și ceilalți participanți la trafic. În plus, legislațiile altor state pot aplica sancțiuni severe, ceea ce face eliminarea restricției o opțiune recomandată pentru siguranță și legalitate.